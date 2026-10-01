DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışını Meclis bahçesinden canlı yayınla takip eden Haberler.com'a konuk oldu. Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a girdiğinde ayağa kalkılıp kalkılmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkalım mı kalkmayalım mı, o kadar sığ bir tartışma ki bunu bir oyalama olarak görüyorum. Partim ve grubum ne yaparsa ben de saygı icabı onu yaparım" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışını Meclis bahçesinden canlı olarak takip eden Haberler.com'a konuk oldu.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Esen, yeni dönemde Meclis'in çalışma düzenini, iktidara yönelik eleştirilerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişinde yaşanan "ayağa kalkma" tartışmalarını değerlendirdi.

"ÇOK SIĞ BİR TARTIŞMA"

Esen'e, her yıl yeni yasama yılı açılışında gündeme gelen ve muhalefetin bu yıl da açıklamalar yaptığı bir konu soruldu: Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a girdiğinde ayağa kalkılacak mı? Esen, tartışmanın asıl sorunları örttüğünü söyledi:

"Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkalım mı kalkmayalım mı, o kadar sığ bir tartışma ki bunu bir oyalama olarak görüyorum. Siyasetteki bu dokuz şiddetindeki depremleri, vatandaşımıza yansıyan sarsıntıları, açlık sınırıyla asgari ücret arasında açılmış o büyük farkı örtme gayreti olarak görüyorum."

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı


"PARTİM VE GRUBUM NE YAPARSA SAYGI İCABI ONU YAPARIM"

Esen, kendi tutumunu ise şöyle açıkladı:

"Ben kurumsal yapıya inanan bir insanım. Cumhurbaşkanı da bu ülkenin en tepesinde ve bütün partileri kapsayan bir temsiliyete sahip. Partim ve grubum ne yaparsa ben de saygı icabı onu yaparım."

SPK ÇIKIŞI

Esen, iktidara yönelik eleştirilerinde SPK'yı örnek gösterdi:

"En son SPK'da büyük bir skandal yaşandı. Ben buna büyük bir yolsuzluk ve yüzsüzlük skandalı diyorum. Üç Y ile gelen bir iktidar bugün dört Y ile yoluna devam ediyor."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BU ÜLKEYİ TAŞIMIYOR"

Esen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de eleştiri getirdi:

"Ben artık bugün Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeyi taşımadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem uluslararası alanda hem de ülkemiz için gösterdiği gayretleri görüyoruz. Ama iktidarın içinde aşağıda farklı bir yapı oluşmuş. Yapılan kazanımları geriye çeken yolsuzluklarla, sorumlulukları ortadayken istifa etmesi gereken üst düzey yetkililerle yol alan bir Türkiye var."

Esen, Cumhurbaşkanı'nın hem parti genel başkanlığı hem Cumhurbaşkanlığı şapkasını birlikte taşımasının da sorun yarattığını söyledi:

"Sistemin değişip dönüşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki şapkanın ağırlığı yerine yalnızca Cumhurbaşkanı olarak var olması Meclis'i de rahatlatacaktır. Protesto eden partiler, 'Biz AK Parti'nin genel başkanına ayağa kalkmayız' mantığıyla protesto ediyor. Bu değişiklik, gerilen süreçleri toparlayacak bir etki de oluşturabilir."

"İÇERİYE GİRDİĞİMİZDE O DA SÜRPRİZ OLSUN"

Yeni Yol grubunun ve kendisinin ayağa kalkıp kalkmayacağı sorusu yeniden yöneltildi. Esen, kararın grup toplantısında alınacağını söyledi:

"DEVA Partisi ve Sayın Ali Babacan demokrasiye inanan bir lider. Bize 'Şunu yapın, bunu yapın' diye talimat gelmez. Yeni Yol grubuyla bir araya geldiğimizde istişarelerle buna karar verilecek. Ben kendi tavrımı ifade edersem grubumu bağlarım. İçeriye girdiğimizde o da sürpriz olsun."

"İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ AZ ÇALIŞIYOR"

Esen, geçen yasama döneminde yaşanan sorunlara da değindi. Yeni Yol grubu olarak Genel Kurul'da sık sık yoklama istediklerini hatırlattı ve bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Yoklama istememizin amacı iktidar milletvekillerinin Meclis'te bulunmaları, kanun görüşmelerini bizim gibi takip etmeleri, önerilerini ve görüşlerini sunmalarıydı. Ama ne yazık ki iktidar milletvekilleri az çalışıyor. Ya odalarında ya da başka yerlerde oluyorlar. Halbuki burası yasaların konuşulduğu yer. Yasalar geçiyor ama handikaplarıyla, eksikleriyle geçiyor."

"SON GÜN 'HADİ ARKADAŞLAR, OYLAMA ZAMANI' MESAJLARI GİDİYOR"

Esen, kanun tekliflerinin Meclis'ten geçiş biçimini de eleştirdi:

"Geçtiğimiz yıl AK Parti, MHP'nin de desteğiyle, katılmadığı kanun görüşmelerine son gün mesajlar giderek, 'Hadi arkadaşlar, oylama zamanı' diyerek geliyor. Bir kısım arkadaşların muhtemelen çok az bilgisinin olduğu bir kanun teklifi de böylece geçiyor. Bu, ülke ve millet için fayda sağlayan bir bakış açısı değil."

"MECLİS UMUT OLMALI"

Yeni dönemin daha yoğun geçeceğini söyleyen Esen, toplumun beklentilerinin arttığını vurguladı:

"Geçtiğimiz dönem bizim için çok tempoluydu, bu dönem daha da artırarak devam edeceğiz. Çünkü milletin sorunları ve ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor ve bizlere sorumluluk yüklüyor. Beklentiler arttı, umut olmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin çatısı. Her ilden gelen milletvekillerinin ili ve ülkesi için politikalar ve çözüm önerileri geliştirdiği bir mecra."

Esen, bir kadın ve bir anne olarak çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve bütün topluma umut olabilmek için çalıştığını söyledi. Aynı gayretin Meclis'ten de beklendiğini ekledi:

"Ümit ediyorum ki bu dönem onların da aktif çalıştığı, bizim de aktif çalıştığımız bir dönem olur. Son birkaç yıldır skandallarla dokuz şiddetinde sarsılan ülkemizde, hırpalanmış vatandaşımızın gerçek dertlerine çözüm üretilir."

YENİ PARTİ'DEN PROTESTO KARARI

24 Temmuz'da Özgür Özel dahil CHP'den ayrılan toplam 91 milletvekili ile kurulan Yeni Parti, yeni Meclis aritmetiğinde ana muhalefet konumuna geldi.

Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul'daki özel oturuma katılacak ancak partili belediyelere yönelik operasyon ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna girişi ve çıkışı sırasında ayağa kalkmayacak.

Yeni Parti ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona da katılmayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in özel oturumun ardından parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni yasama yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

Recep Tayyip ErdoğanHaberler.com ÖzelOlgun KızıltepeDeva PartisiMilletvekiliÖzgür ÖzelYeni PartiElif EsenİstanbulGüncelSon Dakika

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Eski SPK Başkanı’na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Tuba Büyüküstün’un festival pozlarına yorum yağdı Yanındaki isim dikkat çekti Tuba Büyüküstün'un festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
10:01
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:31
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
09:22
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
08:19
Bahisten PFDK’ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
07:59
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
07:56
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
07:32
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
06:59
Güllü davasında kritik gün Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
06:13
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei