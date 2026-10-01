DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışını Meclis bahçesinden canlı olarak takip eden Haberler.com'a konuk oldu.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Esen, yeni dönemde Meclis'in çalışma düzenini, iktidara yönelik eleştirilerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişinde yaşanan "ayağa kalkma" tartışmalarını değerlendirdi.

"ÇOK SIĞ BİR TARTIŞMA"

Esen'e, her yıl yeni yasama yılı açılışında gündeme gelen ve muhalefetin bu yıl da açıklamalar yaptığı bir konu soruldu: Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a girdiğinde ayağa kalkılacak mı? Esen, tartışmanın asıl sorunları örttüğünü söyledi:

"Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkalım mı kalkmayalım mı, o kadar sığ bir tartışma ki bunu bir oyalama olarak görüyorum. Siyasetteki bu dokuz şiddetindeki depremleri, vatandaşımıza yansıyan sarsıntıları, açlık sınırıyla asgari ücret arasında açılmış o büyük farkı örtme gayreti olarak görüyorum."





"PARTİM VE GRUBUM NE YAPARSA SAYGI İCABI ONU YAPARIM"

Esen, kendi tutumunu ise şöyle açıkladı:

"Ben kurumsal yapıya inanan bir insanım. Cumhurbaşkanı da bu ülkenin en tepesinde ve bütün partileri kapsayan bir temsiliyete sahip. Partim ve grubum ne yaparsa ben de saygı icabı onu yaparım."

SPK ÇIKIŞI

Esen, iktidara yönelik eleştirilerinde SPK'yı örnek gösterdi:

"En son SPK'da büyük bir skandal yaşandı. Ben buna büyük bir yolsuzluk ve yüzsüzlük skandalı diyorum. Üç Y ile gelen bir iktidar bugün dört Y ile yoluna devam ediyor."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BU ÜLKEYİ TAŞIMIYOR"

Esen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de eleştiri getirdi:

"Ben artık bugün Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeyi taşımadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem uluslararası alanda hem de ülkemiz için gösterdiği gayretleri görüyoruz. Ama iktidarın içinde aşağıda farklı bir yapı oluşmuş. Yapılan kazanımları geriye çeken yolsuzluklarla, sorumlulukları ortadayken istifa etmesi gereken üst düzey yetkililerle yol alan bir Türkiye var."

Esen, Cumhurbaşkanı'nın hem parti genel başkanlığı hem Cumhurbaşkanlığı şapkasını birlikte taşımasının da sorun yarattığını söyledi:

"Sistemin değişip dönüşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki şapkanın ağırlığı yerine yalnızca Cumhurbaşkanı olarak var olması Meclis'i de rahatlatacaktır. Protesto eden partiler, 'Biz AK Parti'nin genel başkanına ayağa kalkmayız' mantığıyla protesto ediyor. Bu değişiklik, gerilen süreçleri toparlayacak bir etki de oluşturabilir."

"İÇERİYE GİRDİĞİMİZDE O DA SÜRPRİZ OLSUN"

Yeni Yol grubunun ve kendisinin ayağa kalkıp kalkmayacağı sorusu yeniden yöneltildi. Esen, kararın grup toplantısında alınacağını söyledi:

"DEVA Partisi ve Sayın Ali Babacan demokrasiye inanan bir lider. Bize 'Şunu yapın, bunu yapın' diye talimat gelmez. Yeni Yol grubuyla bir araya geldiğimizde istişarelerle buna karar verilecek. Ben kendi tavrımı ifade edersem grubumu bağlarım. İçeriye girdiğimizde o da sürpriz olsun."

"İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ AZ ÇALIŞIYOR"

Esen, geçen yasama döneminde yaşanan sorunlara da değindi. Yeni Yol grubu olarak Genel Kurul'da sık sık yoklama istediklerini hatırlattı ve bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Yoklama istememizin amacı iktidar milletvekillerinin Meclis'te bulunmaları, kanun görüşmelerini bizim gibi takip etmeleri, önerilerini ve görüşlerini sunmalarıydı. Ama ne yazık ki iktidar milletvekilleri az çalışıyor. Ya odalarında ya da başka yerlerde oluyorlar. Halbuki burası yasaların konuşulduğu yer. Yasalar geçiyor ama handikaplarıyla, eksikleriyle geçiyor."

"SON GÜN 'HADİ ARKADAŞLAR, OYLAMA ZAMANI' MESAJLARI GİDİYOR"

Esen, kanun tekliflerinin Meclis'ten geçiş biçimini de eleştirdi:

"Geçtiğimiz yıl AK Parti, MHP'nin de desteğiyle, katılmadığı kanun görüşmelerine son gün mesajlar giderek, 'Hadi arkadaşlar, oylama zamanı' diyerek geliyor. Bir kısım arkadaşların muhtemelen çok az bilgisinin olduğu bir kanun teklifi de böylece geçiyor. Bu, ülke ve millet için fayda sağlayan bir bakış açısı değil."

"MECLİS UMUT OLMALI"

Yeni dönemin daha yoğun geçeceğini söyleyen Esen, toplumun beklentilerinin arttığını vurguladı:

"Geçtiğimiz dönem bizim için çok tempoluydu, bu dönem daha da artırarak devam edeceğiz. Çünkü milletin sorunları ve ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor ve bizlere sorumluluk yüklüyor. Beklentiler arttı, umut olmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin çatısı. Her ilden gelen milletvekillerinin ili ve ülkesi için politikalar ve çözüm önerileri geliştirdiği bir mecra."

Esen, bir kadın ve bir anne olarak çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve bütün topluma umut olabilmek için çalıştığını söyledi. Aynı gayretin Meclis'ten de beklendiğini ekledi:

"Ümit ediyorum ki bu dönem onların da aktif çalıştığı, bizim de aktif çalıştığımız bir dönem olur. Son birkaç yıldır skandallarla dokuz şiddetinde sarsılan ülkemizde, hırpalanmış vatandaşımızın gerçek dertlerine çözüm üretilir."

YENİ PARTİ'DEN PROTESTO KARARI

24 Temmuz'da Özgür Özel dahil CHP'den ayrılan toplam 91 milletvekili ile kurulan Yeni Parti, yeni Meclis aritmetiğinde ana muhalefet konumuna geldi.

Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul'daki özel oturuma katılacak ancak partili belediyelere yönelik operasyon ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna girişi ve çıkışı sırasında ayağa kalkmayacak.

Yeni Parti ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona da katılmayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in özel oturumun ardından parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni yasama yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.