Suriye\'de YPG\'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemeleri nedeniyle sivillerin Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki bölgelerden biri olan Deyr Hafir'den kaçışı devam ediyor.

Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı.

KORİDOR AÇILDI, BİNLERCE SİVİL YOLLARA DÜŞTÜ

Geçici olarak tahliye edilmek isteyen binlerce sivil, sabahın erken saatlerinde YPG/SDG'nin işgalindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir bölgesinde yollara düştü.

Öte yandan Suriye ordusunun olası operasyonunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen terör örgütü, bölge halkının tahliyesini engelliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİN TAHLİYESİNİ ENGELLİYOR

Terör örgütü mensuplarının, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor olarak Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapattığı görüldü.

Ayrıca M15 kara yolunun birçok yerinin el yapımı patlayıcılarla tuzaklandığı bildiriliyor. Hal böyle olunca tahliye edilmek isteyen binlerce sivil yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Geçici olarak tahliye olup güvenli bölgelere geçmek isteyen siviller, M15'teki birçok yolun kapatılması nedeniyle farklı rotalara yönelmek zorunda kaldı.

ARALARINDA YAŞLI, KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

Sivillerin güvenli bölgelere geçmek için kullandığı güzergahlardan biri de Deyr Hafir'in kuzeyindeki Harmel İmam Köyü oldu. Köyün yakınından geçen nehirdeki köprünün bir kısmının terör örgütü tarafından daha önce patlatılması nedeniyle çocuklar ve yaşlılar karşıya geçmekte zorlandı.

Sabah erken saatlerden itibaren yaya olarak bölgeye gelen siviller, hem çok sayıda kişinin buraya akın etmesi hem de köprünün bir kısmının yıkık olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Aralarında çok sayıda kadın, yaşlı ve çocuğun da olduğu sivillerin yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile güvenli bölgeye geçmek için uğraş verdiği görüldü.

Bölgede zor da olsa tahliyeler sürerken terör örgütünün engellemeleri nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında başta Deyr Hafir olmak üzere işgal altındaki bölgelerde hala binlerce sivilin sıkıştığı belirtiliyor.