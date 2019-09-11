Dha istanbul bülteni-1

SANCAKTEPE'DE KADIN CİNAYETİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de Naciye Torunoğlu adlı kadın evinde başına bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili Torunoğlu'nun madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor.

Olay, Kemal Türker Mahallesi Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Naciye Torunoğlu'na(57) iki gündür ulaşamayan anne ve babası durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri içeri girdiklerinde Naciye Torunoğlu'nun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yerde yatan Naciye Torunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evin içerisinde yaklaşık dört saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin ilk incelemelerinde Naciye Torunoğlu'nun başından sert bir cisimle darbe aldığını tespit etti. Ekiplerin incelemelerin ardından Naciye Torunoğlu'nun cenazesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi' morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülmesi sırasında Torunoğlu'nun kızı ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evinin komşularına ve yakınlarına olayla ilgili bilgi toplamaya çalıştı. Edilen bilgiye göre, Naciye Torunoğlu'nun iki oğlu ve bir kızı olduğu, eşi ve bir oğlunun Aydın'da inşaatta çalıştığı, madde bağımlısı olduğu iddia edilen diğer oğlunun ise annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Oğlunun ayrıca annesinden sürekli para istediği ve sürekli kavga ettikleri komşuları tarafından iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphelisi olan oğlunu ise yakalamak için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Toplanan kalabalık

-Sağlık ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Ekiplerin evde delil çalışması

-Cesedin evden çıkarılışı

-Cesedin cenaze aracına yüklenmesi

-Naciye Torunoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirmesi

-Naciye Torunoğlu'nun kızı cenaze aracına yüklediği sırada anne demesi

-Naciye Torunoğlu'nun fotoğrafı

-Genel ve detaylar

11.09.2019 - 03.49 Haber Kodu : 190911014

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2- GERİ GERİ GİDEREK POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL KAZAYA SEBEP OLDU



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL/ İSTANBUL,

Beşiktaş'ta, sivil asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, polisten kaçmak için otoyolda geri geri seyrederken bir taksinin arkadan çarpması sonucu durdu. Takside bulunan bir yolcunun yaralanmasına neden olan sürücü, bu kez de yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikametinde seyreden sivil asayiş ekipleri, aynı istikamette seyreden 34 UM 1747 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Muhammet Yıldırım, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçarak, yoluna devam etti. Maslak mevkiine gelindiğinde ani fren yaparak otomobilini durduran Yıldırım, polisten kurtulmak için yolda geri geri gitmeye başladı. Geri geri giden otomobil fazla uzaklaşamadan, Sarıyer istikametinde seyreden 34 TJP 29 plakalı taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Taksi sürücüsü Tahsin Bozkurt kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan yolcu Mustafa Çınar ise yaralandı. Polisten kaçmak için geri geri giderken kazaya sebep olan sürücü Yıldırım, kazanın ardından otomobilinden inerek, bu kez de yaya olarak kaçmayı denedi.

Sürücü ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca kısa sürdü, asayiş ekipleri şüpheli sürücüyü kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çok sayıda polis ekibi de olay yerine geldi. Dur ihtarına uymayarak polisten kaçan, trafikte can güvenliğini hiçe sayarak geri geri seyreden ve yaralanmalı kazaya neden olan şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Polisten kaçan otomobile arkadan çarpan taksinin yaralı yolcusu, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa taşınarak, hastaneye ulaştırıldı. Taksi sürücüsünün ise olay yerinde bilgisine başvuruldu. Kaza yapan otomobiller çekici ile çekilip yolun temizlenmesinin ardından, Büyükdere Caddesi'nde trafik normal seyrine döndü. Şüpheli Muhammet Yıldırım'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya müdahale

-Yaralının ambulansa alınması

-Polisten kaçan şüpheli

-Genel ve detaylar

11.09.2019 - 06.28 Haber Kodu : 190911015

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3 - KAĞITHANE'DEKİ KOMŞU KAVGASI KAMERADA

*Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Haber -Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL/ İSTANBUL,

Kağıthane'de, komşu iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavga anları ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Harmantepe Mahallesi, Demir Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. Komşu iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taş, sopa ve silah kullanılan kavgada sokak savaş alanına döndü Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin silahla kulağından yaralandığı, silahın ise kurusıkı olarak tabir edilen silahlardan olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan aileleri yatıştırılarak kavgayı sonlandırdı. Yaralı 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, silahla yaralanan 1 kişi ise hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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Kavga anları (AMATÖR KAMERA)

Olay yeri

Polis ve sağlık ekipleri

Mahalle sakinleri

Genel ve detaylar

11.09.2019 - 01.54 Haber Kodu : 190911011



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4- GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İki kişiyi silahla yaralayan kimliği belirsiz kişiler, sokak üzerinde bulunan bir markete doğru da ateş açtı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Silahlı kavgada M.K ve S.Ö yaralandı. Olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araca binerek hızla uzaklaşan saldırganlar, olayın gerçekleştiği yerin 100 metre ilerisinde bulunan bir markete doğru da ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği markette herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bir minibüste hasar oluştu. Saldırganlar, daha sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı M.K ve S.Ö'yü ambulansa koyarak yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. Ekipler, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yaralıların kaldırıldığı hastaneden görüntü

10.09.2019 - 21.25 Haber Kodu : 190910249

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5- BAHÇELİEVLER'DE "KADININ EL EMEĞİ FESTİVALİ" BAŞLADI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL,

Bahçelievler Belediyesi, kadınların yapmış oldukları el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Kadın El Emeği Festivali düzenledi. 10 Eylül'de başlayan festivalde yaklaşık 120 kadın, evlerinde yapmış oldukları ürünleri Bahçelievler'de bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan festival aynı gün Tuğçe Kandemir'in konseri ile son bulacak. Festivalin açılışını, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Ak Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ve beraberindekiler yaptı.

FESTİVAL 6 GÜN SÜRECEK

Sergide bulunan tezgahları gezen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır basın mensuplarına yapmış olduğu konuşmasında, "Bahçelievler'de kadınlarımızla, onların el emekleriyle buluşacağımızı, onların el emeklerini değerlendireceğimizi, Kadın Emek Merkezi kuracağımızı beyan etmiştik. Bunun ilk aşaması olarak, kadınlarımız kendi göz nurlarıyla, el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. Onları bir haftalık festivalle değerlendirelim, satışa sunalım, gelir kaydetsinler, sosyalleşsinler diye böyle bir ortam hazırladık. Onlar satış yaparken çocukları da kukla ve sihirbazlık gösterileri ile eğlendireceğiz, vakit geçireceğiz. İnşallah güzel bir festival olacak. 6 gün sürecek. Saat 17.00 gibi başlayacak hanımefendilerimizin gelişleri, sergilerini açılışları. 22.30'a kadar 23.00'a kadar kalabilirler" İfadelerini kullandı.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ KADINLARIMIZ MUTFAKTAN DIŞARIYA ÇIKSIN"

Bahadır, "160 kişi müracaat etti ama yerden dolayı 120 kardeşimiz var. Satış yapıyorlar. Hepsi kendi emekleri. Kendi yaptıkları şeyler. Bunlar güzel bir şey. Biz istiyoruz ki kadınlarımız artık evlerden çıksın, bilgilerini arttırsın, mutfaktan dışarıya çıksın. Geleneklerini çoğaltsınlar, büyütsünler. Özgüvenleri artsın" şeklinde konuştu.

Ak Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca'nın konuşmasının ardından festival, kurdele kesim töreni ile başlatıldı.

"HANIMLARA KATKI SAĞLAMIŞ OLUYOR"

Ev hanımı Hidayet Kurtçebe, " Hepsini ben yaptım. Bir şeylerle uğraşmak özellikle geri dönüşümden faydalanmak, benim en çok hoşlandığım, sevdiğim şeydir. Başlarda zevk olsun diye uğraşmak istedim, yaptıkça arkadaşlarım, çevrem çok beğendiler. Bunları satabilirsin demeye başladılar. İlk defa katılıyorum. Belediyemizin böyle bir organize düzenlemesi çok iyi oldu ev hanımlarına yönelik. El emeği, göz nuru çok önemli çünkü hakikaten. Hanımlara katkı sağlamış oluyor.ödedi.

Hülya Aktı, "Sabunların hepsi el yapımı, bitkisel. Kesinlikle katkı maddesi yoktur. Müşterinin şikayetine göre sabun öneriyorum. Egzama der ona göre, kükürt der ona göre yönlendiriyorum. Nar ekşilerimiz var. Doğal narlardan yapılıyor. Sumak ekşilerimiz var. Nar'ı Mardin'den topladım. Üretim de orada. Kazanlarda kaynatıyoruz aynı pekmez gibi sonra şişelere doldurup gönderiyoruz. Nar'ı Mardin'de topladım, Bahçelievler'de satıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Festivalde sergi açanlardan detaylar

-Belediye Başkanı konuşması

-Milletvekili konuşması

-Kurdele kesimi

-Sergide tezgah açan kadınlardan röp

-Genel ve detaylar

10.09.2019 - 01.27 Haber Kodu : 190910249

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6- İSTANBUL SON 5 YILIN ZİRVESİNDE... DAHA DA ARTIŞ BEKLENİYOR

- TURİST REHBERLERİ: İSTANBUL'A GELEN TURİST SAYISI DAHA DA ARTACAK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8'lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

Tarihi yarımada da turist rehberleri tablondan memnun. Rehberler, Ağustos, Eylül hatta Ekim ayında dahi yabancı turist sayısının artacağını belirtiyor.

"360 BİN POLONYALI MİSAFİR SAYISI, SENE SONUNA KADAR 450-460 BİN"

Turist rehberi Volga Kaya, misafirlerinin Polonyalı olduğunu belirterek, "Polonya'dan bu sene oldukça büyük miktarda yolcu geliyor. Bu sene sonuna kadar 400 bini geçecek. Ortalama 200 binlerdeydi. Güven arttıkça, ülke stabil oldukça insanlar geliyorlar. Bizim çalıştığımız pazarlarda büyük artış var. Ağustos ayı yabancı turist sayısında Temmuz'u geçer diye planlıyorlar. 360 bin Polonyalı misafir sayısı, sene sonuna kadar 450-460 bin civarını bulacak" dedi.

Kaya, hanutçularla ilgili olarak ise, "Turizm polisi bu sene çalışmaya başladı. Çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. Daha az görüyorum, eskisi kadar yok. Eskiden kitap satan, rahatsız eden, kartpostal satan insanlar vardı onlar da şimdi yok. Ama hanutçu birkaç kişi, belli mağazalarla çalışan var. Onları isteseler çözerler, zamanla olacak şeyler. Rehberlerin hepsinin çalıştığı firmalar belli, biz istesek de böyle şeyler yapamayız artık. Her şey belli, program belli, biz kendimizden biliyoruz yok böyle şeyler" şeklinde konuştu.



"YURTDIŞINDA ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR AYLARINA ÇOK FAZLA REZERVASYON ALDIK"

Bir diğer rehber Şenay Başaran, misafirlerinin Brezilya ve Arjantin'den geldiğini belirterek, "Türk dizilerinden dolayı İstanbul'a talep var. Ağustos ve bu ay da baya iyi turist sayısı. Türk Hava Yolları'nın Meksika'ya direk uçuşlarının da baya bir artış yaşandı. Ağustos ve Eylül, Temmuz ayını geçer tabi ki" diye konuştu. Rehber Uğur Tüğün ise, "Temmuz, Ağustos ayları oldukça kalabalık geçti. Önümüzdeki aylar daha da kalabalık olacak gibi görünüyor. Muhakkak kış aylarında biraz daha düşüş olur ama yurtdışında önümüzdeki bahar aylarına çok fazla rezervasyon aldık. Türk dizileri özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok popüler. O ülkelerden de çok fazla misafir kabul etmeye başladık, sanırım bu böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Sultanahmet Camii'nden görüntüler

Ayasofya'dan görüntüler

Turistlerin görüntüsü

Yerebatan Sarnıcı'ndan görüntüler

Turist kafileleri

Rehberlerin görüntüsü

Turistlerin fotoğraf çektirmesi

Rehberlerle röportaj

Rehberlerin görüntüsü

Muhabir anonsu

Detaylar

10.09.2019 - 19.02 Haber Kodu : 190910235

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7- BARİYERLERE ÇARPARAK TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Beylikdüzü'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün 16.45'te D-100 kara yolu Haramidere Sanayi mevkii Avcılar yönünde meydana geldi. İddiaya göre, süratle seyreden 34 JG 8398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Otomobildeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araç

-Aracı çarptığı bariyer

-Ters dönen aracın içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

10.09.2019 - 18.42 Haber Kodu : 190910232

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8- SÜLEYMAN TURAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Turan'ın cenazesi, yakınları tarafından buradan alınarak Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

10.09.2019 - 18.35 Haber Kodu : 190910249

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9- RUS SAVAŞ GEMİSİ AKDENİZ'E İLERLİYOR

Haber-Kamera: Özgür EREN

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait olan 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi dün saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken geminin arka bölümünden silahlı Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Savaş gemisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün altında geçişi

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Gemide silah ile nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Savaş gemisinden bulunan askerlerden detay görüntü

-Savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

10.09.2019 - 18.22 Haber Kodu : 190910222

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10- D - 100 KARAYOLU'NDA YOLCU İNDİRİRKEN KAPIYA MOTOSİKLET ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Avcılar D - 100 Karayolu'nda yolcu indirmek için durdurulan otomobilin kapısı açılınca, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00'de D - 100 Karayolu Gümüşpala Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZB 2901 plakalı otomobilin sürücüsü, yol ortasında yolcu indirmek istedi. Otomobilin kapısı açıldığı anda arkadan gelen ve üzerinde biri kadın iki kişinin olduğu 34 UF 1930 plakalı motosiklet, duramayarak açılan kapıya çarptı. Motosiklet üzerindeki iki kişi, yan yol ile ana yolu ayıran bariyerlerin arasına düştü. Üzerinde kask olmadığı görülen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yaralıların yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayı ilk gören ve yaralıların yardımına koşan görgü tanığı Arif Aydoğan, "Bir araç şurada sağ kapıdan yolcu indiriyor. Sağ kapıyı açınca, gelen motorcu da kapının açıldığını fark edemeyince kapıya vuruyor, kanala düşüyorlar. Arkasında bayan kask da yok bir şey de yok. Allah bu motorculara yardım etsin" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının bariyerlerin arasından çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Kaza yapan araç ve motosiklet

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

10.09.2019 - 18.33 Haber Kodu : 190910225

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