DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

MARMARA DENİZİ'NDE BALIK AVI DENETİMİ

13 TON BALIĞA EL KONULDU

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA - MARMARA Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin evraklarını inceledi, yasal boyutun altında tutulan balıklara el konuldu.

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizle beraber denizde denetim gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Gürpınar Su Hali'nde yasal boyun altında avlanan balıkları tespit ettik. Bu balıklara el koyma işlemi gerçekleştirdik. Hamsi var bir miktar. 9 santimetre olması gerekirken yaklaşık 5,6 santimetre civarında tespit ettik bunlara el koyduk. Ayrıca barbun, istavrit ve mezgit balıklarında yasal boyut 13 santimetre olması gerekirken yasal boyutun altında olanlara el koyduk. Yüklü miktarda kefal balığı 35 santimetre olması gerekirken, yasal boyutun altında avlandığını tespit ettik. Yine bir miktar dil balığına el koyduk. Ayrıca sazan balıkları 40 santimetre olması gerekirken yasal boyutun altında olanlara el koyduk." dedi. 2018 ve 2019 yılındaki denetimlerle de ilgili bilgi veren Karaca, "2018 yılında yaklaşık 10 bin kişiye denetim yaptık. 297 kişiye 503 bin TL idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 70 ton civarında balığa da el koyduk. 2019 yılı içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Şunu söyleyebilirim ki, geçen yılki çalışmalarımızın üzerine çıkmış durumdayız. Yeni su ürünleri yasasıyla cezalar biraz daha ağırlaşacak" diye konuştu..

13 TON BALIĞA EL KONULDU

Denetimler kapsamında 289 kasa istavrit, 1 kasa dil balığı, 2 kasa sazan, 90 kasa mezgit, 409 kasa kefal, 63 kasa hamsi, 2 kasa bakalyaro, 75 kasa barbun, 2 kasa lüfer olmak üzere toplamda 12 bin 713 kilogram balığa el konulduğu öğrenilirken, denetimler sonucu 14 işletmeye de yasal işlem uygulandı.

2- OKUL KORİDORUNDA DEHŞET ANLARI; SİLAHLI ÖĞRENCİ BÖYLE YAKALANDI

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da arkadaşıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün kurusıkı tabancayla okula geldi. Aynı arkadaşıyla tekrar kavga edip okul koridorunda öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabalarına rağmen, kurusıkı tabanca ile bir el ateş eden öğrenci, mobil okul timleri tarafından yakalandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 25 Ekim günü Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup öğrenci arasında kavga çıktı. Kavganın ertesi günü, öğrencilerden biri kurusıkı tabanca ile okula geldi. Okul koridorunda iki grup arasından yeniden kavga çıktı. Öğrenci ve öğretmenlerin ayırma çabalarına rağmen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Koridordaki kavgada yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancayla bir el ateş etti. Edilen ateş üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı. Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalıştı. Elindeki tabanca ile tekrar sınıfa girmek isteyen öğrenci, gelen mobil okul timleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrencilerin kavga ettiği, öğretmenler ve öğrencilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, yere düşen öğrencinin eline silahı alarak ateş ettiği ve sınıfa girmeye çalışırken polisler tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor.

3- ŞİŞLİ'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL PARÇALANDI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - Şişli'de bariyerlere çarpan otomobil parçalandı. Kazada, otomobilde bulunan iki yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JOZ 78 plakalı otomobil, iddiaya göre Halide Edip Adıvar Köprüsü'ne geldiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir kaç defa daha bariyerlere vurduktan sonra durabildi. Kaza sırasında parçalanan otomobildeki 1 kişi araçtan fırlayıp yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Otomobilde bulunan diğer kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de, yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Kazanın şiddetiyle parçalanan otomobilin lastiklerinin yerinden çıktığı görüldü. Otomobilin parçaları temizlik görevlileri tarafından toplanırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4- PENDİK'TE KURU YEMİŞ FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Pendik'te, 2 katlı kuru yemiş fabrikasında çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilenirken, fabrikanın fırın olarak kullanılan bölümünde hasar oluştu.

Pendik Velibaba Mahallesi Zülüflü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir kuru yemiş fabrikasının ikinci katında dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrika tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangının kuru yemişlerin kavrulduğu fırından çıktığı öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle 3 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken fabrikada hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı. Fabrika çalışanı Ayşe Kaya, "Fıstık kavuruyorduk fırında. Birden dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaş kapıyı açtı, alevler savrulunca hemen kapattı. Yangın tüpüyle müdahale ettiler. Yaralı ve can kaybı yok Allah'a şükür" dedi.

5- BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

BAHÇELİEVLER'de özel hastanede sağlık çalışanı, hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla kovalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede dün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hastane önüne hava almaya çıkan sağlık çalışanı, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından bıçakla kovalandı. Saldırganın bıçakla kovaladığı sağlık çalışanı hastane içine girerek, yardım istedi. Madde bağımlısı ise erkek hemşirenin arkasından hastaneye girerek, kovalamaya devam etti. Hastanedekiler saldırganı durdurmaya çalıştı. Saldırgan elindeki bıçakla saldırmaya devam etti. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye polis çağrıldı. Saldırgan hastaneden kaçarken, yaşanan bu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"YAPILAN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK SALDIRIYI KINIYORUZ"

Uzman Doktor Cemal Kocabaş, "Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet maalesef engellenemiyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığının, sağlık kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabasına rağmen her geçen gün sadece görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına karşı saldırılar devam ediyor. Bunun son örneği de maalesef hastanemizde gerçekleşmiştir. Dün gece saatlerinde görevi sadece insanlara hizmet olan bir gece çalışanımız. Kendini bilmez bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Maddi ve manevi zarara uğrayan arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz inanıyoruz ki, sağlık çalışanları, yöneticiler ve halkımız bu üzücü olayların sona ermesi konusunda hemfikir. Şu çok iyi bilinmelidir ki; sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Tüm yöneticileri ve halkımızı bu konu da sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Şifa bekleyen insanlara yardım eden çalışanlara şiddet uygulayan her şeyden önce insanlığa düşmandır. Bu vesileyle kadına şiddete, çocuğa şiddete fiziksel ve sözlü şiddete yani şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz tekraren sağlık çalışanımıza yapılan fiziksel ve psikolojik saldırıyı kınıyoruz. Hastanenin içinde bıçakla kovaladı. Bir yaralanma olmadan güvenlik görevlilerimiz etkisiz hale getirdi" dedi

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

6- GÜNGÖREN'DE ÇALIŞANINA CEZA VEREN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Haber: İlkay DİKİCİ/İstanbul DHA

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, belediyede çalışanı Enes Turan'a, kendisini görmesine rağmen ayağa kalkmamasını gerekçe göstererek tuvalet önünde oturma cezası verdiği iddia edildi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Başkan Yardımcısı Turan görevden alındı.

Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı mecliste yaptığı konuşmasında, "Belediye Başkan yardımcılarımızdan birisi tarafından bir çalışanımıza asla tasvip edemeyeceğimiz bir ceza uygulanmış. Konu sosyal medyada geniş yer bulmuştur. Meclis başkanlık divanı olarak bu yapılanı en ciddi ifadelerle kınıyoruz. Benzeri durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bir sistemin oluşturulmasını da meclis olarak başkanlıktan talep ediyoruz" dedi.

7- TİHA İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı(TİHA), bugün lk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye, Bayraktar AKINCI'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA, 1 Eylül 2019 tarihinde ilk motor testini yapmıştı.

16 DAKİKA HAVADA KALDI

İlk motor çalıştırmasının ardından gerçekleştirilen testlerin de başarıyla tamamlanmasıyla Bayraktar AKINCI TİHA ilk uçuş testi için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'na intikal etti. Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA illk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar AKINCI seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

DAHA BÜYÜK, DAHA GÜÇLÜ

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı stratejik görevleri yerine getirecek.

24 SAAT HAVADA KALACAK

24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 HP ve 2x200 HP güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

MİLLİ MÜHİMMATLARI KULLANACAK

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek. F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olacak. Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatları ile harekat icra edebilecek.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA

Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca bulundurduğu 3 adet yapay zeka bilgisayarıyla vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi'ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi Bayraktar AKINCI'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

YÜKSEK DURUMSAL FARKINDALIK

Milli olarak geliştirilen AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirmesine ilişkin, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

