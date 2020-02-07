DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Ali ABLAY - İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü;

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-Arşiv

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2- - İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ EŞİ 3 AY SONRA O EVDE

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - KARAKÖY'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan Emma Hedvig Christina Winber oldukça üzgün olduğu görüldü.

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber İstanbul'a döndü.

Winber dün özel eşyalarını almak için yaklaşık 3 ay sonra Karaköy'deki ofise geldi. Genç kadının ofiste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Ofisten çıkan Winber'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Emma Hedvig Christina Winber eşyaların büyük bölümünü nakliye aracına yükletirsen kişisel eşyalarını ise bavuluyla götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Eşyaların yüklenmesi

-Winber'in çıkışı

-Gidişi

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-Arşiv

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3- PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin çalışmaları

-Uçak enkazından görüntüler

-Güvenlik önlemleri

-Detay görüntüler

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4 - METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A KAR VE BUZLANMA UYARISI

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kar yağışının bu akşam saatlerinde başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada,"Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

Uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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5- ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HELALLİK ALINMASI İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Kağıthane'deki evine getirildi. Helallik istendiği sırada, Erat'ın anne ve babası fenalık geçirdi.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde, 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak helallik alınmak üzere Çağlayan'daki baba ocağına getirildi.

Helallik alındığı sırada, anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılan anne Safiye Erat zaman zaman fenalık geçirdi.

Aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.

Görüntü dökümü

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-Şehidin cenazesinin evinin önüne getirilişi

-Şehidin babasının cenaze aracından inmesi

-Babasının ağlaması

-Şehidin annesinin feryadı

-Şehitten helallik alınması

-Şehidin kardeşinin ağlaması

-Kalabalıktan detay görüntü

-Şehidin evinden detay görüntü

-Cenaze aracının gidişi

-Genel ve yakın detaylar

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6 - HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANSTAKİLERE SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,- Gaziosmanpaşa'da, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, beyin kanaması geçiren bir hasta için yola çıkarılan ambulansın önünden çekilmeyerek, aracından inip hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi. Çevredekiler, sürücüye engel olarak, onu otomobiline tekrar bindirdi. Olay anları ambulansın kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNEREK HAKARET ETTİ

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı Sultangazi istikametine giderken meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Baki Özyol'ın kullandığı 112 acil ambulansı, Sultangazi'de kalp krizi geçiren bir hasta için yola çıktı. Önündeki 3 kişinin bulunduğu W 45096 F yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermek istemedi. Siren çalmayı sürdüren ambulansın şoförüne tepki gösteren sürücü, otomobilinden inerek hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi. Yabancı plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan kişi ile yoldan geçen başka bir kişi, araya girerek otomobil sürücüsünü durdurdu. Sürücü kendisine engel olan iki kişi tarafından otomobiline bindirildi. Otomobildekiler, ardından yollarına devam etti.

AMBULANS GEÇ KALINCA HASTA TAKSİ İLE HASTANEYE GİTTİ İDDİASI

Ambulanstaki sağlık ekipleri, olayın ardından kendilerine verilen adrese gitti ancak iddiaya göre hasta, ambulansın gecikmesi üzerine yakınları tarafından taksiyle hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri, bunun üzerine Karadeniz Polis Merkezine giderek, kendilerine hakaret edip saldırmaya kalkan ve hasta için geç kalmalarına neden olan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis, saldırgan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR AMBULANSIN ARAÇ KAMERASINDA

Olay anları ambulansın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ambulansın önündeki yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, kapıyı açarak, arkaya doğru el kol hareketi yapıyor, ardından aracından inerek ambulansa doğru yürüyor. Otomobilin arka koltuğundan bir kişi ile yoldan geçen bir başka kişi araya giriyor ve sürücüyü otomobiline bindiriyorlar. Daha sonra otomobildekiler, yollarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Ambulansa ait araç kamerası

Ambulansın önündeki yabancı plakalı aracın görüntüsü

Sürücünün araçtan el kol hareketi yapması

Sürücünün aşağı inmesi

Araya girenlerin görüntüsü

Genel ve detaylar

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7 - METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A KAR VE BUZLANMA UYARISI

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kar yağışının bu akşam saatlerinde başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada,"Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

Uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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8 - TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ

İstanbul DHA

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çinli turist ve çantasındaki yazı

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9- YARALI KÖPEĞİN ACISINI DİNDİRMEK İÇİN ÇIRPINDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da bir yemek taşıma aracının çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeği görünce hemen durarak otomobilindeki battaniyeye saran Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı hayvanın başında uzun süre bekledi. Bir başka sokak köpeği de yaralı köpeğin yanına gelerek bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Kaza, Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine bir yemek şirketine ait kapalı kasa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki bacağından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören Nilgün Canbeker Ünalan hemen aracını park ederek yanına koştu. Yağmurun altında titreyen köpeği battaniyeye sararak yol kenarına tanışan Nilgün Canbeker Ünalan, yardıma gelen diğer kişiler ile birlikte yaralı hayvanın tedavi altına alınması için telefon ile ilgililere ulaşmaya çalıştı. Oğlunu okuldan almak üzere yola çıktığını belirten Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı köpeği bu halde bırakamayacağını belirtirken, uzun süre köpeği okşadı. Nilgün Canbeker Ünalan, battaniyeye sardığı köpeği çimlerin üzerine bırakırken, yakındaki okula giderek kendisini bekleyen oğlunu alıp kısa sürede döndü. Bu sırada yaralı hayvanın yanına gelen başka sokak köpeği kimseyi yanına yaklaştırmadı. Oğlunu alıp gelen Canbeker Ünalan, kazayı yapan minibüs sürücüsü ile birlikte hayvanı minibüse taşıdı. Yaralı köpek, tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülürken, bacaklarında kırıklar bulunduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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Nilgün Canbeker Ünalan yaralı köpeği battaniyeye sararak taşırken

Nilgün Canbeker Ünalan köpeği sakinleştirmeye çalışırken ve DHA muhabiri ile konuşurken

Diğer sokak köpeği yaralı köpeğin yanından ayrılmayarak kimseyi yanlarına yaklaştırmazken

Yaralı köpeği tedaviye götürmek üzere çevrede toplananlar telefon ile görüşürken

Köpek minibüse taşınırken

Araç sürücüsünden görüntü

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10- BASKETBOLCUYA "CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASI

Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHA- BEBEK'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, müşteki Deniz B.'nin avukatı, " Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek harketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, bir önceki yargılamada hükmün "Cinsel taciz" suçundan kurulmadığını belirterek sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın,'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Caner Erdeniz'in avukatı ise son sözünde, "Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, aradan sonra kararını açıklayarak sanık basketbolcu Caner Erdeniz'i "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Erdeniz'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Eylül 2016 tarihinde müşteki Deniz B. ve arkadaşlarının Bebek Arnavutköy caddesi üzerinde bulunan bir barda eğlendikleri kaydediliyordu. İddianamede, olay anında sanık Caner Erdeniz'in müşteki Deniz B.'yi arkasından sarılarak kendine doğru çektiği, boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı bunun üzerine müşteki Deniz B.'nin sanık Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdığı anlatılıyordu. İddianamede, tanık beyanlarının da olayı doğruladığı belirtiliyordu. İddianameye göre sanık Caner Erdeniz'e "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i "Cinsel taciz" suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulunmuştu. İstinafı değerlendiren, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar vermişti.

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11- ÇİÇEK TEZGAHLARINDA TÜRK- HOLLANDA GÜLÜ TARTIŞMASI

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, SEVGİLİLER Günü yaklaşırken çiçek tezgahları hareketlendi. Bu yıl 14 Şubat Cuma günü kutlanacak Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi güller ise çeşitlendi. Tezgahlarda 'Türk gülü' ve 'Hollanda gülü' ayrımı yapılmaya başladı. Kimi satıcılar uzun vazo ömrü nedeniyle Hollanda gülünü tercih ederken, kimi satıcılar uygun fiyatı nedeniyle Türk gülünü tercih ediyor.

Sevgililer gününün yaklaşmasıyla birlikte çiçek tezgahlarında hareketlilik başladı. Seyyar satıcısından, dükkan sahibine kadar pek çok satıcı Ayazağa'da bulunan çiçek mezatına geliyor. Sabahın ilk saatlerinde gelen satıcılar beğendikleri çiçekleri açık artırma usulü satın alarak tezgahlarda satışa sunuyor. Yerli çiçeklerin satıldığı mezatta pek çok çiçek çeşidi mevcut. Bunların içerisinde özel günlerin vazgeçilmezi güller de yer alıyor. Tezgahlarda 5 liradan 25 liraya kadar fiyat aralığı bulunan güller ise, Türk gülü ve Hollanda gülü olarak ayrılıyor. Kimi satıcılar uzun vazo ömrü ve daha çok açması sebebiyle Hollanda gülünü tercih ederken, kimi satıcılar da uygun fiyatı nedeniyle Türk gülünü tercih ediyor.

TERCİHLER BÜTÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Beşiktaş'ta çiçek dükkanı sahibi Hülya Karaoğlu, Türk gülü ve Hollanda gülü arasında iki katı fiyat farkı olduğunu belirterek, "Bütçeye göre insanların tercihleri değişiyor. 'Gülse gül' diyen de var, 'daha iyisi olsun' diyen de var. Dayanıklıları çok farklı. Türk gülü iki gün duruyorsa Hollanda gülü bir hafta 10 gün duruyor. Türk gülünde iç içe 20 yaprak varsa Hollanda gülünde 50 yaprak vardır. Renk çeşidi alternatifi fazla. Türk gülleri 10-15 lira, ithal güller 20-25 lira arasında değişiyor" dedi.

"SATICI SİZİ ALMANIZI İSTEDİĞİ MALA YÖNLENDİRİR"

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi ise, iki gül çeşidi arasında fark olmadığını, aksine Türk gülünün buradaki hava şartlarına uyum sağladığı için daha uzun süre dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yerli üretimdeki gül yerli hava şartlarına alışık olduğu için daha uzun süre dayanır. Bizim mezatlarımızda satılan çiçekler de günlüktür. Dün kesilen ürün bugün satışa sunuluyor. Yurtdışından gelen gül euro bazında alındığı için fiyatı yüksek. Yurtdışından buraya gelirken yol ömrü var. Yani tam tersi yerli olan gül çok daha fazla dayanır. Vazo ömrü fazladır. Yerli gülü ithal gülün üçte bir fiyatına satıyoruz. İnsanlara çeşit sunup, bu 5, bu 10, bu 15 lira dediğiniz zaman marka merakı ila '15 lira olan daha iyidir' gibi anlaşılıyor ama kendi üreticimize, çalışanımıza destek olmak için Türk gülü tercih edilmeli. Satıcı sizi almanızı istediği mala yönlendirir. Biz kooperatif olarak her zaman 'yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı' diyoruz. Hiç endişeleri olmasın Türk gülü yabancı gülden çok daha fazla dayanacaktır."

"MÜŞTERİ YERLİ GÜLÜ TERCİH ETMİYOR"

Bir başka çiçek satıcısı Davut Dilce de yurtdışından gelen güllerde fiyat, boy ve renk standardının olduğunu ancak yerli güllerde bu standardın bulunmadığını söyledi. Dilce, "Yerli gül düzgün bir şekilde buket yapılmıyor. İthal güller satılırken hem kafa hem de boyu eşit olarak ölçülüyor ancak yerli gülde bu yok. Yerli gülün vazo ömrü son derece kısa. İki günde bile bozulan güller oluyor ancak ithal güller minimum 10-15 gün dayanıyor. Ancak bizim iç piyasamızda bilim diye bir şey yok. Tamamen atadan dededen kalma yöntemlerle devam ediliyor. Fiyat farkı kalitesinden dolayı. Yerli gül ve ithal gül alıp dükkana götürdüğüm zaman müşteri yerli gülü tercih etmiyor. Görüntüsü de bozuk. Bu mezattan 5 liraya gül alabilirsin ama dükkanımda 25 liraya da gül var. Fakat 5 liralık gülü bugün alırsınız akşam çöpe atarsınız. 25 liralık gülü doya doya 10-15 gün vazonuzda izleyebilirsiniz."

"FİYATLAR YARI YARIYA"

Hüsamettin Çetin de fiyat farkının kaliteden kaynaklandığını belirterek, "Kalite, renk, çeşitlilik fark ediyor. Fiyatlar ise yarı yarıya. Mezatta fiyatlar talebe göre değişir ancak ithal güllerde standart bir fiyat vardır. İthal güllerde her şey belirli bir standarttadır. Oradan gözü kapalı alır çıkarsın ama mezatta aynı boyda çıkmıyor. Satılırken bakıyorsun uzun görünüyor açtığın zaman içerisinden kısaların da çıktığı oluyor. Biz o standardı yakalayamadık daha" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çiçek mezatından detaylar

-Çiçek detayları

-Çiçek satıcıları ile röp

-Kooperatif satış müdür röp

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

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12 - MEZARLIKTAKİ 'TECAVÜZ GİRİŞİMİ DAVASI' SANIĞINA TAHLİYE

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan sanık İkram Ç. hakim karşına çıktı. Müştekinin kendisine iftira attığını ve parasını da çaldığını söyleyen sanık İkram Ç'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık İkram Ç. getirildi. Müşteki İ.Ü ise duruşmaya gelmezken; Aile Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanık İkram Ç. kimlik sorgusunda inşaat teknikeri olduğunu ve bir çocuk babası olduğunu belirtti. Olay günü saat 04.00 sıralarında kullandığı araçla Tarlabaşı'nda seyir halindeyken üç kadının beklediğini gördüğünü belirten İkram Ç. savunmasında, "Dış görünüşlerinden hayat kadını gibi görünüyorlardı. Müşteki aracın içine dikkatle bakarak aracıma yaklaştı. 'Kalacak mısın?' diye sordu. Ne kadar ücret istiyorsun diye sordum. 'Ne kadar ücret istiyorsun' dedi '150 TL' dedi. Kabul ettim. Araca bindi. Uyuşturucu alacağını söyledi. Tarlabaşı'nda bir yerde bir şahıstan uyuşturucu istedi. Bu adam maddeyi getirmeye gidince müşteki benden para istedi. Bunun üzerine cebimdeki 2 bin 700 TL paranın tamamını çıkarıp 100 TL müştekiye verdim. Şahıs uyuşturucu maddeyi getirdi. Müşteki parayı verdi" dedi.

"BİR ANDA CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ OLDUM"

Daha sonra müştekiye nereye gideceklerini sorduğunu söyleyen sanık İkram Ç. "Bir kaç mekanım var, onlardan birine gideriz dedi. Ev yok mu dedim, yok dedi. Onun tarifiyle devam ettik, yol boyunca 10'a yakın kırmızı ışık vardır. Pek çoğunda durdum. Müştekiyi zorla götürmüş olsaydım, durduğum esnada çıkabilirdi" diye konuştu. Müşteki kadının kendisini sonradan mezarlık olduğunu öğrendiği yere götürdüğünü öne süren sanık İkram Ç. olayı şöyle anlattı:

"Arabadan indi, 3-4 metre ileriden bir pet şişe getirdi. Pet şişenin ağzı folyoyla kapalıydı içerisinde kalem vardı. Sonra çakmağıyla birlikte uyuşturucusunu kullandı. Daha sonra bana yanaşmaya başladı. Bir ara elinin cebime gittiğini fark ettim. Sonra yine eli gidince 'Sen ne yapıyorsun' dedim. Bu sırada cebimi kontrol edince paranın olmadığını gördüm. Müşteki hızlıca hareket etti. Ben de pantolonu çekip kemerimi bağlayıp 'Param nerede' diye müştekiye doğru koşarken müşteki kaçmaya başladı. Müştekiyi yakaladığım anda birlikte yere düştük. Ellerini kontrol ettim, parayı görmedim. Parayı attığını düşünüyorum. Çıplak vaziyette çıkışa gitti. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Fiziki müdahalede bulunmadım. Sağa sola parayı bulmak için bakarken boşluğumdan faydalanarak çıkışa koşmaya başladı. Müştekiyi yakalayamadım, sonra aracıma bindim. Caddeye çıktığımda müştekinin koşarak benzinliğe girdiğini gördüm. Etrafında insanlar toplanmıştı. Paramı alabilirim düşüncesiyle orada beklemeye devam ettim. Polisler geldi. Onlara müştekinin paramı çaldığını söyledim. Polisin elinde el feneri vardı. Mezarlığa gidelim belki paramı bulurum dememe rağmen gitmediler beni ve müştekiyi karakola götürdüler. Bir anda cinsel saldırı şüphelisi oldum. Olay yerine tekrar gittiğimizde zaten 4-5 saat geçmişti. Bu aşamada zaten müştekiyi bırakmışlardı. Mezarlıkta üzerindeki kıyafetleri almış. Sadece külot ve çorabını almıştı. Külotlu çorap inceydi herhangi bir müdahale olsaydı yırtılırdı. Hakkımda iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum."

AVUKATI: BAŞINDAN BERİ HIRSIZLIK NİYETİYLE HAREKET ETMİŞTİR

Sanığın avukatı Deligönül Kor Ateş, "Müşteki başından beri hırsızlık yapma niyetiyle hareket etmiştir. Bunun için de hayat kadınlığı rolüne girip bunu kullanmıştır. Müştekinin iddiaları dışında atılı suçun işlendiğine dair delil yoktur. Müştekiye ulaşılamamıştır. Müştekiye ulaşılırsa doğruyu söylemesi sağlanmalıdır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Aile Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve davaya katılma talebinde bulundu. Aile Bakanlığı avukatının katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın savunmasını alınmış olması, mevcut delil durumu, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Müşteki ve tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Olay, 20 Kasım 2019'da gerçekleşmişti. Müşteki İ.Ü. şikayetçi olarak alınan ifadesinde, sanık İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü, burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını söylemişti. Sanığın vücudunun her yerine dokunduğunu söyleyen müşteki, sanığın pantalonunu çıkarttığı esnada durumu fırsat bilerek çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçmış, bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istemişti. Sanık İkram Ç. ise ifadesinde para karşılığı müşteki ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini, müştekinin parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İkram Ç'nin müştekiye "200-300 TL param var, sabaha kadar benimle olacaksın" diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Sanık İkram Ç'nin "Cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 19,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Görüntü dökümü:

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13 -ESENYURT'TA UYUŞTURUCU KOMASINA GİRDİĞİ İDDİA EDİLEN GENÇ ÖLDÜ

Ersan SAN-Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir AVM'nin önünde uyuşturucu komasına girdiği iddia edilen gence sağlık ekipleri 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Daha sonra yakındaki bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan mdühalelere rağmen kurtarılamayrak hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlilileri, yerde yatan birini görerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, uyuşturucu komasını girdiği iddia edilen 39 yaşındaki İsmail D.'ye 25 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Demirkaya, yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayrak hayatını kaybetti. Demirkaya'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği iddia edildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan genç

-Güvenlikçilerin yerde yatan kişinin başında durması

-Sağlık ekiplerinin kalp masajı

-Genci ambulansa almaları

-Mahalleli ile röp.