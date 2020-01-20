DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

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2- - FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün Zafer Biryol , Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

SAVCI ESKİ MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasında değişiklik olmadığını belirterek tekrar etti. Bunun üzerine sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için söz verildi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı, Bank Asya 'nın zenginleştirildiği iddiasına yönelik "Müvekkilimin Çatalca 'daki gayrimenkul satışından aldığı 200 bin TL'yi bankaya yatırmış tır. Kimse gayrimenkul satarak bankayı zenginleştirme aptallığına girişmez. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise "17-25 Aralık 'tan sonra FETÖ'ye destek verdigimize dair bir delil yok. Bylock iddiasını kabul etmiyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını talep ediyoruz" diyerek beraat talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Avukatlar muvekkileri adına son sözlerinde de beraat talebinde bulundu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oy birliğiyle alınan kararda heyet, sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'un "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral ise aynı suçtan yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstermeleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları nedeniyle 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

YURTDIŞI YASAKLARI DEVAM

Tüm sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmetti. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral hakkında 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına da hükmedildi.

İDDİANAME

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. 10 Aralık 2019'da görülen celsede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları talep edilerek aynı suçtan 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istenmişti. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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3- BAŞAKŞEHİR'DE 2 MİLYONA SATILIK GÖL

- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE...

Emin YEŞİL-Ali AKSOYER/İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİr'de sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlük alandaki göl alıcısını bekliyor.

Başakşehir 'de İçme suyu üretmek amacıyla 1991 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı. Toprak alınan yaklaşık 12 dönümlük alan, zamanla göle döndü. 29 yıldır yüzlerce kazın yüzdüğü, yaz aylarında amatör balıkçıların uğrak yeri olduğu göl, çevrede besicilik ve tarım ile uğraşan çiftçilerin de önemli hale geldi. Başakşehir Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın olmasından dolayı halk arasında "Küçük Şamlar Gölü" olarak bilinen gölün resmi kayıtlarda 3 hissedarı bulunuyor. Hissedarlardan biri, kendisine ait 4 dönümlük alanı satışa çıkardı. Bir başka hissedar ise kendisine ait alanın bir kısmını dolgu yaparak, hurdacıya kiraya verdi.

MAHKEMEYİ KAZANDI

Edinilen bilgiye göre, hissedarlardan Hüseyin Topuz , kendilerine ait alandan 1991 yılında, İSKİ tarafından Sazlıdere Barajı'nda kullanılmak üzere toprak alındığını öne sürerek, 2017 yılında, aynı alanın hafriyatla dolgu yapılarak kendilerine teslim edilmesi için yargıya başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin Topuz'a ait gölün 4 dönümlük alanının hafriyatla dolgu yapılarak teslim edilmesi kararını verdi. Ancak her iki kurum da gölün dolgu yapılmasına yanaşmadı. Bunun üzerine Topuz ailesi, yaklaşık 5 ay önce hissedarları oldukları 4 dönümlük alanı 2 Milyon TL'den satışa çıkardı.

HURDACIYA KİRAYA VERDİ

Gölün 4 dönümlük alana sahip olan bir başka hissedarı ise, kendisine ait bölümün bir kısmını geçtiğimiz yıl hafriyat ile dolgu yaptı. Dolgu yapılan alanı ise bir hurdacıya kiraya verdi.

"SUYUN İÇİNDE OLDUĞU İÇİN KİMSE ALMIYOR"

Şamlar Mahallesi sakinlerinden Gülay Kurt, " 1984 yılından bu yana bu göl var. Ufak bir göletti. Eski Şamlar'a aşağıya baraj oldu. Oraya toprak aldılar. Ondan sonra yağmur suları, kar suları biriken sular böyle göl oldu. Gölün toprağı sağlam toprak. 30 yıldır burası var böyle. Balık tutan da var. Balıkları biz oraya attık. Sonra balıklar çoğaldı. Kazlar var, ördekler var. Hayvanlarımız gölden su içiyor. Mandalarımız göle giriyor. Su lazım olan su alıyor oradan, bahçesini sulamak için. Kendi hissesini satıyor ama suyun içinde olduğu için kimse almıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gölün havadan ve yerden görüntüleri

-Gülay Kurt ile röp.

-Detaylar

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4- METROBÜS YOLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GİRMİŞ

İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de metrobüse çarpan motosikletin metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden girdiği belirlendi

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi.

Kazada metrobüste bulunan iki yolcu da ani fren nedeniyle hafif yaralandı.

Görüntü DÖkümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

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5- ÇANTASINI ÇALDIKLARI MAĞDURLA ÇEKTİRİNCE YAKALANDILAR

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL - İSTANBUL'da liderliğini 72 yaşındaki "Dede" lakaplı A. Ç.'nin yaptığı kadınlar ve çocuklardan oluşan 15 kişilik yankesicilik çetesi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin turistleri hedef aldıkları fotoğraf çektirme bahanesiyle yanlarına yaklaşarak çantalarını çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin 6'sının kimliğinin Beyazıt'ta Sudan uyruklu bir kadının çantasını çaldıktan sonra çektirdikleri hatıra fotoğrafı sayesinde belirlendiği öğrenildi. İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

4 AY SÜREN TAKİP

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul'da son 6 ayda meydana gelen yankesicilik ihbarlarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yankesicilik olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, mağdur ifadeleri doğrultusunda 4 ay süren fiziki teknik takip sonucu çete üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin yaptığı tespit sonucu şüphelilerin Bursa Yıldırım ilçesinde yaşadıkları aralıklı olarak İstanbul'a gelerek yankesicilik ve kapkaç yaptıkları öğrenildi. Polis, 17 Ocak Cuma günü İstanbul ve Bursa'da tespit edilen 23 adrese yapılan operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.

72 YAŞINDA ÇETE LİDERİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan çetenin liderliğini 72 yaşındaki A. Ç.'nin yaptığı ortaya çıktı. Şebeke liderinin hırsızlara İstanbul içinde bazı bölgeler oluşturarak paylaştırdığı, zaman zaman hırsızların bölgelerini değiştirdiği öğrenildi. Yakalanan çete üyelerinin daha önceden onlarca kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin alışveriş merkezi ya da duraklarda önceden tespit ettikleri vatandaşların yanlarına yaklaşarak konuşarak oyaladıkları, çocuk şüphelilerin ise çanta ve cep telefonu çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda fotoğraf çektirme bahanesiyle kurbanlarıyla dostluk kurdukları fotoğraf çekerken şebekenin çocuk üyelerinin mağdurların çantalarını çaldıkları öğrenildi.

MAĞDURLA ÇEKTİRDİKLERİ DELİL OLDU

Şüphelilerin Beyazıt'ta bir yankesicilik olayı sırasında mağdurla çektirdikleri fotoğraf ise delil oldu. 27 Aralık'ta Sudan uyruklu mağdur T.A.'nın yanına yaklaşarak önce fotoğrafını çeken daha sonra birlikte fotoğraf çektiren şüphelilerin bu sırada kadını çantasını çalarak kaçmışlardı. Olayın ardından polise başvuran T.A. kendi telefonuyla çekilen görüntüleri polisle paylaşmıştı. Görüntüleri inceleyen polis ilk fotoğrafta T.A.'nın çantasının yanında olduğunu kısa bir süre sonra çekilen ikinci fotoğrafta ise çantanın yerinde olmadığı gördü. Bu olaya karışan 5'i kadın 1'i çocuk 6 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma haklarında 30 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılan şüphelerden 11 kişi Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan 4 kişi ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı,

-şüphelilerin gerçekleştirdiği bazı olaylarda güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler

-Çektirdikleri fotoğraf

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6- SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

İstanbul merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınması ve sahte sağlık raporlarının bulunma anları ise polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, sahte engelli raporu çıkartan ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheliden 108'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden 21 kişinin çete üyesi olduğu öğrenilirken, 85 şüphelinin ise sahte rapor çıkartılan kişiler olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli operasyonlar Amasya Tokat ve Yalova 'da gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama çalışmaları yapılırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin devleti uğrattıkları zararın ise yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Vatan Caddesi 'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 108 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkartılan 59 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 49 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyona gidişi

-Ele geçirilen sahte sağlık raporları

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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7 - TARKAN'IN KUZENİNİN FİRARİ OLDUĞU CİNAYET DAVASINDA ANNENİN FERYADI

Haber-Kamera: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, - ESENYURT'ta Ercan Gönülkırmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan aralarında Tarkan'ın kuzeni firari Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın yargılanması devam edildi. Duruşmanın ardından konuşan anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin yakalanmasını istiyorum. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar" dedi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz ve kuzeni Yüksel Çelik şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 3 sanıktan sadece Akın Özagin isimli sanık yer aldı. Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın hala firari olduğu görüldü. Duruşma tanık Özgür Yuca'nın dinlenmesiyle devam etti.

2016 YILINDA DA BİRİSİ ÖLMÜŞTÜ

Sanıkları tanımadığını belirten Özgür Yuca, "Olayın meydana geldiği yerde benim de dükkanım vardı, ben de pastane işletiyordum. Dükkanlarımız yan yanaydı. Olay tarihinde ben evdeydim, müşterilerimden birisi beni arayarak dükkanımın yandığını söyledi. Silah sesleri duyduğundan bahsetti. Benim iş yerimde yanan bir şey olmadı ancak yan taraftaki iş yerinde çıkan yangından dolayı içerisi duman dolmuştu. 2016 yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde birisi öldürülmüştü, bizim mahalleden tanıdığım birisiydi. Bu öldürme olayı ile davaya konu olan öldürme olayı arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Ali Koçak bizim mahallede oturan birisidir, bir ara bu iş yerinin önüne geldi. Orada bir tartışmaları oldu. Polis bana 'Ali Koçak isimli kişiyi bu yer açılırsa gelip yakarız tarzı konuşmalar yapıp yapmadığını' sordu. Ben de kişiyi sadece tanıdığımı söyledim" dedi

3 SANIK FİRARİ

Şikayetçi olarak yer alan Gönülkırmaz'ın annesinin ve kuzeninin avukatı, sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırmaları için 4 sayfalık dilekçe sundu. Mahkeme başkanı, sanık Servet Tevetoğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldığını fakat yakalanmadığını söyledi. Ayrıca diğer firari sanıklar Nihat Budak ve Turgay Tokur'un haklarında çıkan yakalama emrine cevap gelmediği ifade edildi.

YAKALANMALARI BEKLENECEK

Mahkeme firari sanıklar Servet Tevetoğlu, Nihat Budak ve Turgay Tukur'un hakkında çıkartılan yakalama emrinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

PARA KUVVETİYLE TEVETOĞLU'NU KAÇIRDILAR

Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz duruşmanın ardından yaptığı açıklamada ağlayarak "Oğlumu hem öldürdüler hem yaktılar. Katillerinin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Para kuvvetiyle Servet Tevetoğlu'nu yurtdışına kaçırdılar. Bizim elimizde bir şey yoktu. Cezalarını çeksinler, anaları da benim gibi yansın kavrulsun. Adalet istiyorum ben adalet. Oğluma doyamadan vurdular çocuğumu" dedi.

ADALET İSTİYORUZ

Maktulün kuzeni Yüksel Çelik ise şöyle konuştu: "4 yıldır mahkemedeyiz bir tane tutuklu sanık yok şu an. Emniyet Müdürlüğü 'ne, Adalet Bakanlığı 'na sesleniyorum. Ellerini kollarını sallayarak İstanbul'un içinde geziniyorlar. 36 yıl kesilmiş cezası olduğu halde bizim dosyamızda aranan şahıs olan Nihat Budak elini kolunu sağlayarak geziyor. Servet Tevetoğlu aynı şekilde. Adalet istiyoruz, bir an önce bunların yakalanmasını istiyorum"

DÜKKANI ATEŞE VERMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017 tarihinde Esenyurt 'ta bir şirkete iki otomobilin geldiği ve silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri ifade edildi.

İddianamede olayda Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği anlatıldı. Sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye önü basın açıklaması

Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz açıklamaları ve ağlaması

Maktulün kuzeni Özgür Yuca açıklaması

Arşiv (24.10.2019)