Dha Yurt Bülteni - 1

Çavuşoğlu'dan, BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuyla ilgili açıklamaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için komisyon kurulmasını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ya da İnsan Hakları...

Çavuşoğlu'dan, BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuyla ilgili açıklama



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için komisyon kurulmasını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ya da İnsan Hakları Komiserinin gerçekleştirebileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "2 gün önce bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da Wasghinton'da bu konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle bu başvuruyu yapacağız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak-Otogar hattı arasındaki tramvayın deneme sürüşüne katıldı. Vatman koltuğuna oturan Çavuşoğlu, 11 kilometrelik hatta sürüş yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik BM raportörünün açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, raportörün ön bilgi toplamak için Türkiye'ye geldiğini ve ilgili makamlarla görüştüğünü söyledi.



'MAALESEF İHTİMAL DAHİLİNDE GÖRMÜYORUZ'



Raportörün yanında uzman ekiplerin yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, ekibin Dışişleri ve Adalet bakanlıkları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT ile görüştüğünü açıkladı. Soruşturma sürecinde elde ettikleri bilgileri ekiple paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Heyet resmi soruşturma için değil ön bilgi toplamak için gelmişti. Bundan sonraki süreçte BM'nin ya cinayetin aydınlatılması için komisyon kurması gerekiyor ya da BM soruşturması bekleniyor. BM soruşturması için Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkması gerekiyor. Bunu maalesef ihtimal dahilinde görmüyoruz bazı ülkelerin tutumu nedeniyle" diye konuştu.



'BM'NİN İNİSİYATİF ALMASI EN İSABETLİ YOL'



Cemal Kaşıkçı cinayetinde gerçeklerin aydınlatılması için komisyon kurulmasını BM Genel Sekterinin kendisinin ya da İnsan Hakları Komiserinin gerçekleştirilebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "2 gün önce bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da Wasghinton'da bu konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle bu başvuruyu yapacağız. Çünkü bugüne kadar cevaplanmamış sorular var. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp cesedinin parçalandığını Suudi Arabistan da itiraf etti. Ama cesedin nerede olduğunu henüz bilmiyorum. Ailesinin bilme hakkı var. Herkesin, bu cinayetin arkasında kim var, talimatı kim verdi konusunda tahminleri var ama bu konuda Suudi Arabistan tarafından net bir cevap alamadık. Türkiye'de yerel iş birlikçilerin olduğunu itiraf ettiler. Fakat bu kişilerle ilgili bize ulaşmış henüz bir bilgi yok. Türkiye elindeki bilgileri uluslararası camia ile paylaştığı gibi Suudi Arabistan ile de paylaştı. Bunun karşılığında Suudiler'den bilgi alamadık. Bu gerçekler ışığında BM'nin inisiyatif alması en isabetli yol alacaktır. Raportörün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor" diye konuştu.



AİHM'İN HENDEK KARARI



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) başvurular üzerine 2015- 2016 yıllarındaki hendek olayları sırasında yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul etmemesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Bu karar kesindir. Çukur eylemleri döneminde yürüttüğümüz operasyonlar ve tedbirler, sivil insanların zarar görmemesi içindi. Teröristler sivilleri canlı kalkan olarak da kullandı. Bunların AİHM'e yaptığı başvuru oy birliğiyle reddedildi. Bu ayrıca mahkemenin 'Türkiye'de etkin bir hukuk yolu vardır, oraya da gitmelisin' şeklindeki yorumu Türkiye'de etkin iç hukuk yolunun tükenmediğinin göstergesidir. Buna benzer 30'dan fazla dava vardı. Diğer başvurulara emsal teşkil edecek bir karardır. Teröristlerin ve onların destekçilerinin yaptığı bu başvurular reddedilmiş oldu."



Görüntü Dökümü



--------------



Bakan Çavuşoğlu'nun tramvay kullanırken görüntüsü



Tramvayın görüntüsü



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Emrah GÜL/ ANTALYA,



======================================



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Adana'ya geldi.



Ankara'dan Adana'ya karayolunu kullanarak gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, kentin girişinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP İl Yönetimi tarafından karşılandı. Karşılama sırasında çiçek takdim edilen Bahçeli, daha sonra gece kalacağı otele geçti. Bahçeli, bugün MHP'nin 50'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak.



Görüntü Dökümü



--------



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoynun gelişi



Adana üyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP İl Yönetimi'nin Bahçeli'yi karşılaması



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



============================



Muharrem İnce: CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı



Yalova'da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum" dedi.



CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, burada konuşma yaptı. İnce, partililerin CHP'ye küsmemesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya karışırsan yanlış yaparsın. 'Bunları yapmayın' diyorum ama aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece- gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum. 31 Mart akşamına kadar hangi arkadaşım davet ederse gücümün yettiğince, günde 4 saat uyku bir insana yeter zaten. Dün gece saat 01.00'de geldik Manisa'dan. Yarın Ankara'nın ilçelerindeyiz, Kalecik, Elmadağ'dayız. Yarın oralardayız. Devam edeceğiz" diye konuştu.



'BU SEÇİM, SAKLI SEÇİM'



İnce, 31 Mart seçimlerinin diğer seçimlerden farkı olduğunu söyledi. İnce, "Bu seçimin diğer seçimlerden farkı var. Bu seçim saklı seçim. Müzik, afiş, bayrak yok. Neymiş, ne diyor Erdoğan? Çevre diyor, çevreci bir kampanya. Halbuki alakası yok. Derdi şu; Müzik, afiş, bayrak olursa yer gök donatılırsa 'a secim ortamı var' diyecek insanlar. Seçim ortamında ne konuşulur? Geçim konuşulur, geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivribiber konuşulmasın istiyor. Bu seçimin sloganı olsaydı hep söylüyorum; 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana' derdim. Herhalde bu olurdu" dedi.



KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR ELEŞTİRİSİ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da eleştiren Muharrem İnce, "Maliye Bakanı çıkıyor, '11 bin dolar' diyor 'kişi başına gelirimiz.' 4 kişilik bir aile yapar 44 bin dolar. 44 bin doları 5,5'la çarp; 240 bin lira. 12 aya böl; ayda 20 bin lira. Demek ki 4 kişilik bir ailenin aylık 20 bin lira geliri varmış, hepimizin. İçinizde var mı böyle birisi? Bir tane milletvekili var burada. Bir tek o. Başka yok" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Muharrem İnce, CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'e başarılar diledi. İnce, Güler ile birlikte seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti.



Görüntü Dökümü



--------



-Muharrem İnce'nin alana gelişi



-İnce'nin konuşmaları



-Açılış detayı



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,



======================



Şehidin anne ve babası, çocukları için yazdığı şiiri okurken ağlayan öğrenciyi bağrına bastı



Karabük'te, Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, okullarının ismini taşıyan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin anısına Türk bayraklarıyla yürüdü. Şehidin anne ve babası çocukları için şiir okurken gözyaşlarına boğulan öğrenciyi sarılıp, bağrına bastı.



Umut Aytekin Ortaokulu öğrencileri, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in şehit düşmesinin ikinci yılının anısına yürüyüş düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin Türk bayraklarıyla yürüyüşüne Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı. Yürüyüşte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Şehidim hakkını helal et bize' sloganları atıldı. Şehit Umut Aytekin'in Karabük Mahallesi'nde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Yürüyüş, şehidin anne ve babasının yaşadığı evinin önünde sona erdi. Burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 7'nci sınıf öğrencisi Feyza Nur Şimşek, şehidin anısına yazdığı şiirini okurken gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Hasan Aytekin ve annesi Zehra Aytekin, Feyza Nur Şimşek'e sarılıp bağrına bastı. Hasan Aytekin, "Bizi yalnız bırakmadınız, çok memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun. Vatanımız sağ olsun." dedi.



Zehra Aytekin ise, "İyi bir evlat yetiştirmişiz bu vatana, bu millete" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------



-Yürüyüş



-Şehidin mezarı başında Kuran okunması, dua edilmesi



-Feyza Nur Şimşek'in şiir okuması, ağlaması ve şehidin anne ve babasının ona sarılması



-Hasan Aytekin'in konuşması



-Zehra Aytekin'in konuşması



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,



==========================



Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli 'sera' kredisi



Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu için, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8,25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu kaydetti. Aydın, kredi için başvuruların dün başladığını belirtti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen 'Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Antalya'da bir otelde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve yönetim kurullarının katıldığı toplantı öncesinde, seracılıkta dönüşümle ilgili sağlanacak destekler ve finansman konularıyla ilgili açıklamada bulunuldu.



'HÜSEYİN BEYİN ANTALYA'DA MÜJDESİ VAR'



Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün Antalya'ya gelirken güzel müjdeli bir haberle geldik. Dün Sayın Bakanımız Berat Albayrak açıkladı, 'Hüseyin Bey'in Antalya'da müjdesi var' dedi. Biz de dört gözle bekliyoruz, ne müjdesi varsa. Hepimiz o müjdeyi bekliyoruz" diyerek, sözü Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a bıraktı.



7 YIL VADELİ SERA KREDİSİ



Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'nın yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu konusundaki krediler ve vade sürelerini açıkladı. Aydın, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8,25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu kaydetti. Ayrıca 14 ay vadeli işletme kredisi sağlanacağını belirten Aydın, kredi için başvuruların dün başladığını açıkladı.



Bu paketle birinci amacın belirli bölgelerdeki yoğunlaşmayı özellikle jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerine yaymak olduğunu belirten Aydın, "Salt belli kentlerde değil. Bunu yaparken tarımsal üretimin geliştirilmesi ve artırılmasını amaçlıyoruz. Başka ne amaçlıyoruz, kapasitenin ve üretimde verimin artırılması ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bunlar bizim temel amaçlarımız, böyle yaptığımızda üretim maliyetleri düşecek, fiyatlara olumlu yansıyacak ve daha kaliteli, nitelikli ürünleri daha az maliyetle sahiplenmiş olacak insanımız" diye konuştu.



İLK İKİ YIL ÖDEMESİZ



Krediden yararlanacak olanları da açıklayan Aydın, "Bir defa yeni sera yapan herkesi kapsayacak. Ama halen sera atılsa onun üretime katılması, modernizasyonu, onarımı, tadilatı, el değiştirmesi veya mevcudun onarımı ve tamiratı. Bütün amaç kapasite ve verimliliği artırmak. Kim bunları yapmak isterse işte biz onlara son derece kaliteli finansman sağlayacağız. Kaliteli finansmanın altını çiziyorum. İki şeyin alt grubuyla onu izah edelim, unsurlarından biri vade, Türkiye'de imalat, yapım döneminde vadelendirme yapıyoruz. Halbuki bir şey başlayıp bitmeden onun taksitlerinin de başlamaması gerekiyor. Eğer başlatırsak çok pahalı bir şey yapmış oluruz. Ona ayırdığımız kaynak yetmez ve bizi sıkıntıya sokar. Burada ne yapıyoruz, iki yıla kadar bir defa ödemesiz olacak. Bir seranın yapımı elbette iki yıl sürmüyor ama her ahvalde 2 yıla kadar ödemesiz dönem verebileceğiz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz" dedi.



YATIRIMIN YÜZDE 75'İNE KADAR



Yatırımın seralarda 7 yıldan çok daha kısa sürede geri döndüğünü de anlatan Aydın, daha rahat hareket edilsin diye 7 yıla kadar vade süresi belirlendiğini kaydetti. Devletin sübvanse ettiği miktara kadarki yatırımlarda vade kadar fiyat avantajıyla da karşılaşılacağını anlatan Aydın, "Ama mutlaka bir özkaynağın bulunuyor olması lazım. Yüzde 75'ine kadar, yani sera 100 birimlik bir yatırımsa, 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırım bittikten sonra işletme kredisi verilecek ve 14 ay. Burada ürünlere göre yeni hesaplanmış piyasa koşullarında bir işletme kredilendirmesini de yapmış olacağız. Bütün amacımız ülkede bu meyandaki üretimin artırılması, farlı bölgelerde farklı şekilde yapılıyor olması buradaki rekabeti artırmamız" diye konuştu.



10 MİLYON TL'YE KADAR İNDİRİMLİ FAİZ



Faiz indirimli kredi üst limitinin 10 milyon lira olduğunu, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyon desteği olduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, "Bu 8,25 bir yatırım kredisinin faiz oranıdır. Daha küçük ölçekte, farklı yapıda alırsanız o biraz daha nitelik arz ediyor. Bu biraz daha ortalama. Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, faiz oranı son derece cazip, uygun faiz oranı 10 milyon TL'ye kadar. 2020 yılına kadar da bunu devam ettireceğiz" dedi.



İŞLETME KREDİLERİ DE GÜNCELLENDİ



İşletme kredilerindeki birim maliyetlerinin de güncellediğini kaydeden Aydın, "Ona biz eskiden ikraz birimi diyorduk, şimdi ürün bütçeleri diyor arkadaşlarımız. Ürün bütçelerimizi güncelledik ve cari piyasa koşullarına uygun hale getirdik. Peki niye böyle yaptık, artık bu işi yapanın cebinden bir para çıkmasın, onun bütününü sağa sola borçlanmasın, tamamını bu işlemi yapan Ziraat Bankası'yla yerine getirsin diye yapıyor hale geldik" dedi.



UYGULAMA BAŞLADI



Yeni kredi uygulamasının seracılığın yoğun yapıldığı Antalya, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu ve Türkiye'nin bütün bölgelerinde başladığını belirten Aydın, "Hangi Ziraat Bankası şubesine giderseniz bu ürün başlamıştır. İster tamirat tadilat, ister çalışmayanı satın alma, isterse yeni yatırım olsun, bunların yapım dönemi genelde nisan, mayıs haziran ama bize bugünden itibaren başvurursanız kredilerinizi hazır hale getireceğiz. Dolayısıyla inşaat dönemi başladığında hiç zaman kaybetmeden bir an önce üretime dönmesi için hazır hale getirebiliriz" diye konuştu.



AFET MAĞDURLARINA ERTELEME



Hüseyin Aydın, Antalya ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde afetler nedeniyle üretimleri zarar gören çiftçiler hakkında da konuştu. Doğal afetlerin tarımsal üretimin kaçınılmaz bir realitesi olduğuna işaret eden Aydın, "Biz bundan etkilenen bütün üreticilerimize, bu tarz üretimde sıkıntıya giren kardeşlerimiz varsa hepsinin kredisini yeniden vadelendiriyoruz. Eğer hasar gördüyse onlara yeniden onarım için kredi veriyoruz. Yok ben kendi imkanlarımla yaparım ama verilen krediyi geri çağırmayın diyenlere de uzun ödenecek yeni vadeler veriyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-------



Toplantıya katılanlar



Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması



Hüseyin Aydın'ın konuşması



Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Tolga YILDIRIM/ ANTALYA,



=======================================



Kapaklı'da bulunan doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve İstanbul'da doğal gaz bulunduğunu belirterek, "Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor" açıklamasını yaptı.



Bakan Dönmez'in açıkladığı Kapaklı'daki doğal gazın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın(TPAO) yürüttüğü sondaj çalışmasının ardından Kapaklı'nın Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonunda bulunan doğal gazın görüntüleri de ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü



--------------



Doğalgazın bulunduğu bölge



Doğalgazdan yükselen alevler



Alevler ve bölge



Doğalgazın yanması



Detaylar



Haber-Kamera: Onur KAYA/ KAPAKLI(Tekirdağ),



=======================



Millet İttifakı'nın Manisa ve Sarıgöl adayları tanıtıldı



Manisa'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti adaylarını Sarıgöl ilçesinde tanıttı. İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu tanıtıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



CHP Sarıgöl İlçe Lokali önünde bir araya gelen İYİ Parti ve CHP'liler, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu ile Şehit Esin Akay Caddesi boyunca esnafı selamlayarak, aday tanıtımının yapılacağı Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'na geçti. Aday tanıtımına CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başvirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra söz alan CHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, seçilmesi halinde belediyenin kapılarının halka açık olacağını söyledi. Eroğlu, herkesin kolaylıkla ulaşması çıkması için kapım vatandaşlarıma açık olacak. Muhtarlarımı küstürmeyeceğim. Yapılması gereken işleri mevsiminde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğim" dedi. İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı da Manisa'nın daha güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm ilçelerimizi kucaklayan bir anlayışla Manisamızı daha ileri kentler arasına taşımak istiyoruz" dedi.



'BİZLER KORKU YERİNE SEVGİ VERECEĞİZ'



CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Çok şey vaat ettiler ama hiç birini yerine getirmediler. Ümit siyasetinden vazgeçtiler şimdi korku siyaseti yapıyorlar. Ne diyorlar; '31 Mart'ta seçim var. Bu seçim beka meselesi' diyorlar. Heyecan yaratmak yerine korku salarak, şeytanlaştırarak değil kardeşleştirerek karşılarında biz varız. Millet İttifakı olarak destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Yunusemre ilçesinde oy kullanacağım. Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'ye oyumu vereceğim" dedi.



Görüntü Dökümü



-------



-Aday tanıtımından görüntü



-CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Miletvekili Özgür Özel'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL(Manisa),



==========================



Bostancı: Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz



AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın güç birliğinden Türkiye'nin büyük fayda sağlayacağını belirterek "Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruzö dedi.



Amasya'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Ak Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı olarak gireceklerini ifade eden Bostancı, Karşımızda Millet İttifakı olarak CHP, İYİ Parti ve HDP ve aynı zamanda çeşitli yerlerde güç birliği ettikleri Saadet Partisi mevcut. HDP biraz mahcup ve çekingen bir şekilde bu ittifaka dahil olmuş gözüküyor. Bunun nedeni de birbirine benzemeyen bir sosyoloji, birbirine benzemeyen ideolojik yaklaşımların bir arada olduğu bir ittifak. O yüzden bunu açıktan deklare etmenin seçmen davranışı bakımından problem doğuracağını düşünerek, açık bir şekilde ifade etmiyorlar ama herkes neyin ne olduğunu biliyor. Cumhur İttifakı olarak biz bütün büyük şehirlerde ittifak içerisindeyiz. Bunun dışında Osmaniye ve Rize'de karşılıklı olarak adaylar çekildi" dedi.



Ak Parti olarak önceliklerinin her yerde adaylarının kazanması olduğunu ifade eden Bostancı, "Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarının Türkiye'nin her tarafında kazanmasını temin etmek. Çünkü biz hem Ak Parti hem de Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Dolayısıyla Ak Parti adaylarının kazanması ve peşinen yine güç birliği ettiğimiz MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak deklare ettiğimiz ve lehine çekildiğimiz MHP'li arkadaşların kazanması için çalışma yapacağız. Bunun nerelerde olduğunu kamuoyu biliyor. 27 büyükşehirde adayları var, MHP buralarda aday göstermedi. Manisa, Mersin ve Adana'da MHP'nin adayları var, Cumhur İttifakı'nın adayları olarak biz bu vilayetlerde bu adayları destekleyeceğiz. Diğer 27 büyükşehirde MHP, Ak Parti adaylarını destekleyecek. Bunların ilçelerinde de anlaşmalar yapıldı. O çerçevede karşılıklı destekler mevcut, İnşallah Osmaniye ve Rize dışında 49 vilayette daha Cumhur İttifakı tamamlandığında eminiz ki bu güç birliğinden Türkiye büyük faydalar sağlayacaktır. Her yerde Cumhur İttifakının adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



AK Parti Belediye Başkanı esnaf ziyareti



-AK Parti Grup Başkanı açıklama



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/ AMASYA,



===========================



Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'te



Suriye'de görev almak için Hatay'dan yola çıkan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler ve zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.



Hatay'da konuşlu Bolu Komando Tugay'ına bağlı asker ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy dün akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen konvoydaki askerlerin Suriye'de Tel Rıfat bölgesine sevk edileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



---------------



Komando birliklerinin geçişi



Mühimmat dolu araçların geçişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,



=============================



TARİŞ'te işten çıkartılan işçilere, sendika desteği



İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TARİŞ fabrikasında işten çıkartılan 7 işçiye destek olmak için DİSK'e bağlı sendikalar bir araya geldi. 39 yıl önce yine TARİŞ'te yapılan işçi protestosunun yıl dönümünde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işten çıkartılan işçilerin direnişleriyle, Türkiye'de demokrasi mücadelesi de verdiklerini söyledi.



TARİŞ bünyesinde çalışan ve sendikaya üye olan 7 işçi, işten çıkardıktan sonra fabrika önünde eyleme başladı. 39 yıl önce de aynı şekilde işçilerin büyük bir eylem yaptığı TARİŞ önünde DİSK'e bağlı sendika üyeleri bir araya geldi. Fabrika önünde toplanan işçiler sık sık sendikal haklarının engellenemeyeceğine yönelik slogan attı. İşçiler adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin 94 gündür, çocuklarının geleceği için direndiğini belirterek, şöyle dedi:



"TARİŞ gelecektir, mücadeledir, direniştir. 100 yılı aşkın süresiyle TARİŞ birliğin ve dayanışmanın simgesidir. Yine 39 yıl sonra TARİŞ direnişinde omuz omuzayız. Bugün TARİŞ'te yaşananlar Türkiye'de çalışma hayatının özeti gibi. TARİŞ işçisi, en temel yasal haklarını kullanıp sendikaya üye oldu. TARİŞ yönetimi baskı uyguladı. İşten çıkardı. Ülkeyi yönetenler bu sürece sessiz kaldı. Suç ortağı oldular. 94 gündür bu haksızlığa karşı TARİŞ'in kapısı önünde direnen arkadaşlarımız, sadece kendi hakları emekleri için değil Türkiye işçi sınıfı için, alın teriyle geçinen hepimiz için direnmekte. Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik. Her 4 gençten birisi işsiz. İşsizlik artık çok önemli bir toplumsal mesele haline gelmiş durumda. Özel sektörde toplu sözleşmeli işçi oranı yüzde 5'lere kadar gerilemiş durumda. Hayatını kazanmaya çalışırken bugün hayatını kaybeden en az 4 - 5 işçimiz var. Türkiye'de vergiyi tabana yaymak adı altında kaşıkla verdiklerini, kepçeyle almaya çalışıyorlar. İşçiler kıskaca alınmaya çalışılıyorlar. Kara tablonun hedefi, işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmasının önüne geçmektir. Ne zaman işçiler örgütsüz olmuşsa o zaman o ülkede demokrasi de geriye gitmiştir. İşçilerin sendikalaşmasının önünde engel olmaya çalışan patronlar bilsinler ki işçilerin örgütsüz olduğu ülkelerde hiç kimsenin rahatı huzur yoktur ve demokrasiden söz edilemez. TARİŞ'teki arkadaşlarımızın yaptığı demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele bu ülkenin geleceğinin mücadelesidir ve bir memleket meselesidir."



Yaklaşık 200 kişilik grup basın açıklamasının ardından fabrika önünden ayrıldı.



Görüntü Dökümü



-----------



DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması,



Katılanlardan genel ve detay görüntü.



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



===================



Kayseri'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü







Kayseri'nin İncesu ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Cuma Uluçay (32) ile arkadaşı Merve Kılıç hayatını kaybetti. Uluçay'ın amatör futbol takımında forma giydiği öğrenildi.



Kaza, dün gece Kayseri-Nevşehir yolu 18 kilometre Garipçe mevkiinde meydana geldi. Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı TIR'ı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Merve Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Cuma Uluçay ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Cuma Uluçay'ın Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynadığı öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------



-Olay yeri



-Genel detay



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



==========================



Otobüs kazası güvenlik kamerasında



Malatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kent merkezi yönünden Akçadağ'a giden özel halk otobüsünün kavşakta durması, Kayseri yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsünün ise halk otobüsüne çarparak sürüklemesi yer aldı.



Görüntü Dökümü



------------



Güvenlik kamerası



Çarpışma anı



Çevredekilerin koşuşturması



Olay yerinen görüntüler



Araçlar



Jandarma ve polis ekipleri



Otobüsün içinden detay



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



=======================



Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık Caddesi'nde seyir halinde olan Hüseyin Coşkun (41) yönetimindeki 46 AAG 217 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde ilerleyen Eyüp Alkaya (24) yönetimindeki 63 AB 817 plakalı otomobil ile caddelerin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüsü Hüseyin Coşkun ile otomobildeki Nuray Coşkun, Beyza Coşkun (15) ve Şahin Coşkun (10) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Otomobildeki yaralıya müdahale edilmesi



Yaralının araçta çıkarılması



Sedye ile taşınması



Ambulansa alınması



Kaza yapan araç



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



======================



Adıyaman'da feci kaza: 4 yaralı







Adıyaman'da, yol kenarında durmak isteyen otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun kenarına yanaşmak için yavaşlayan Abdurrahman Balıbay yönetimindeki 01 ANG 70 plakalı otomobile, arkadan gelen Alper Botan yönetimindeki 02 FL 631 otomobil çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobillerdeki Naile Gürbüzcan (45), Abdulbaki Yusuf Gözükara (9), Elif Sena Akgül (13) ve Emine Gözükara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-------



Olay yerinden görüntü



Kaza yapan araçlardan görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Ambulanslardan görüntü



Vatandaşlardan görüntü



Yaralıların hastanelere götürülmesi



Haber--Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



=======================



Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı



İzmir'in Tire ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Önder Kalli yaralandı. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.



İstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada; yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 NR 008 plakalı otomobile, karşı yönden gelen kasksız Önder Kalli yönetimindeki 35 YGN 81 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Kalli, yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan Kalli, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------



Güvenlik kamerası görüntüsü



Yaralının hastaneye götürülmesi



Haber-Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE(İzmir),



========================



Cinayet zanlısı Talas ilçesinde yakalandı



Kayseri'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı güğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan H.B (48), polis tarafından yakalandı.



Önceki gün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen olayda, borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet Kılıç, Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet Kılıç'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Kılıç, Talas ilçesinde H.B ile birlikte yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehme Kılıç ve birlikte kaçtığı H.B, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte yapılan muayenenin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-------



Cinayet zanlısının adli tabipliğe getirilişi



Cinayet zanlısının adli tabiplik sonrası polis araçlarına bindirilişi



Genel detay



Haber-Kamera: KAYSERİ,



=========================



İşten çıkarılan çalışan, eski patronunu vurdu



İzmit'te geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z. "Beni neden işten çıkardın"' diyerek Hayati İ.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Hayati İ. hafif yaralanırken, Ali Z. kaçtı.



Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., şarküteriye geldi. Üst katta bulunan ofise çıkan Ali Z., kendisini işten çıkaran Hayati İ. ile görüşmek istedi. Hayati İ.'nin odasına giren Ali Z., "Beni neden işten çıkardın" diyerek pompalı tüfekle bir el ateş etti. Hayati İ. sol dizinden yaralanırken, Ali Z. olay yerinden kaçtı. Şarküteri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Ünversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hayati İ. tedavi altına alındı. Polis, Ali Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------



-Yaralının ambulansa taşınması



-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),



==================



İlaç yazmayan doktoru dövdüler



Artvin'in Hopa ilçesinde, mide bulantısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne giden hastaya, 'istirahat' önerisinde bulunup ilaç yazmadığını öne süren yakınları, görevli Dr. Mehmet Özer Özduman'a saldırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, hastanedeki sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı.



Olay, önceki gün Sundura Mahallesi'ndeki Hopa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen hasta, görevli Dr. Mehmet Özer Özduman tarafından muayene edildi. Dr. Özduman, muayenede tahlil sonuçlarında da bir bulguya rastlamadığı hastasına, ilaç yazmaya gerek görmedi, evde istirahat etmesi önerisinde bulundu. Bunun üzerine hastaneden ayrılarak evine giden hasta, durumu yakınlarına anlattı. Doktorun ilaç yazmamasına öfkelenen hasta yakınları hastaneye gelerek, ilgilenmediğini öne sürdüğü Genel Cerrah Dr. Mehmet Özer Özduman'ı darbetti. Saldırıda yaralanan Dr. Özduman, darp raporu alarak hasta yakını 2 kişi hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri hasta yakınları O.T. ve E.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere, ilçe polis merkezine götürüldü.



HASTANE ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ



Hopa Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Böcü ve hastane çalışanları meslektaşlarının poliklinik hizmeti verdiği sırada darp edildiğini belirterek, yapılan saldırıyı kınadı. Darp edilen Özduman'ın muayene odası kapısına siyah kurdele bırakan sağlık çalışanları saldırıyı kınarken, başhekim Ersin Böcü de, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Böcü, "Sağlık sektörü saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve şefkati içinde barındıran büyük bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmeti veren çalışanların maruz kaldıkları sözlü ve fiziki terörün hoşgörüyle karşılanması mümkün değildir. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak, hayatlarını kurtarmak için büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik hastanemizde dün bir çirkin saldırı gerçekleşti. Meslektaşımız hizmet verdiği sırada, iki tane insanlıktan nasibini almamış sağlık teröristi tarafından fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Mahkemelerimiz tarafından hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet gittikçe büyüyor. Artık el ele verip tüm şiddeti kınama zamanı. Çünkü biz önce insanız. Sizinle hüzünlenir, sizinle güleriz. Sizden biri olan sağlık çalışanlarına sahip çıkın" dedi.



Bu arada birçok kişi de ellerindeki 'Sağlıkta şiddete hayır' yazılı dövizle yapılan saldırıyı protesto etti.



Görüntü Dökümü



-------



Hastane önünde yapılan açıklama



ARTVİN,



========================



Sobayı yakmaya çalışan çocuk, yaralandı



Düzce'de, okuldan eve gelerek sobayı yakmaya çalışan 13 yaşındaki Burak Yazan, sobanın parlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.



Olay öğleden sonra, Düzce Kaymakçı Köyü'nde meydana geldi. Burak Yazan okuldan sonra eve gelerek sobayı yakmak istedi. Sobanın içerisine jel yanıcı madde atan Burak Yazan, jel maddeyi kibritle yakmaya çalıştı. Aniden alev alan jel madde parladı. Burak Yazan yaralanırken evde ise yangın çıktı. Etrafta bulunan vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Evden çıkan Burak Yazan'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Burak Yazan kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------



Evden görüntü



İtfaiye ekiplerinin görüntüsü



Vatandaş ile röp ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,



===========================



Marketten salam zeytin çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı



Adıyaman'da markete giren kimliği belirsiz kişi, gıda reyonundaki zeytin ve salamları ceketinin cebine koyarak, çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Hırsızlık olayı, Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete giren kimliği belirsiz bir kişi bir süre reyonlar arasında gezindi. Ardından da gıda reyonunda bulunan zeytin ve salamları, ceketinin cebine doldurdu. Dikkat çekmemek için bir süre daha reyonları dolaşıp, marketten ayrıldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market çalışanları güvenlik kameralarının görüntülerini izledikten sonra fark ettikleri hırsızlık olayını polise bildirdi.



Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------



Marketten görüntü



Hırsızlık anı görüntüsü



Haber: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



==============================



Vali Bilmez: Devlet mecbur kalmasaydı belediyelere kayyum atamazdı



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bölgemiz asayiş ve güvenlik açısından sıkıntılar yaşıyor. Sizin seçtiğiniz belediye başkanlarının başına terör örgütü kayyum atadı. Belediye başkanları kendi iradeleriyle kanunlar çerçevesinde görev yapamadılar. Atanan KCK temsilcileri bunların ensesinden tutup dağdan ne talimat aldılarsa onlara bunu yaptırmaya çalıştılar. Bundan dolayı da devlet mecbur kaldı kayyum atadı" dedi.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek ile İpekyolu ilçesi Erçek Mahalle'sinde bir taziye evinde muhtarlarla bir araya geldi.



Mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Bilmez, kayyumlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kayyumluğun mecburiyetten doğduğunu belirten Vali Bilmez, "Bölgemiz bazı sıkıntılar, problemler yaşıyor. Asayiş ve güvenlik açısından sıkıntılar yaşıyor. Sizin seçtiğiniz belediye başkanları başına terör örgütü kayyum atadı. Belediye başkanları kendi iradeleriyle kanunlar çerçevesinde görev yapamadılar. Atanan KCK temsilcileri bunların ensesinden tutup dağdan ne talimat aldılarsa, onlara bunu yaptırmaya çalıştılar. Bundan dolayı da devlet mecbur kaldı kayyum atadı. Gönlümüzden geçen ve arzuladığımız şey bu topraklarda doğmuş ve yarın öldüğünde de cenazesi bu topraklara gömülecek, sadece amacı Van halkına hizmet olan insanların belediyeleri yönetmesi. Ama dünyanın hiçbir yerinde bir devlet kendi kurumunun halkı tarafından seçilmiş bir belediye başkanının elinde silah olan insanlar tarafından yönlendirilmesine ve yönetilmesine müsaade etmez" dedi.



Seçilen belediye başkanlarının başına KCK'nın temsilci atadığını da belirten Vali Bilmez şöyle devam etti:



"Belediyeleri seçtiğimiz insanlara değil, o örgüt temsilcisine yönetmeye çalıştırdılar. Bunların da hiç bir zaman amacı seçmeni memnun etmek olmadı. Bunların amacı örgütü memnun etmek oldu. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir belediye başkanı olarak ilk seçildiğinde devlet büyüklerinden birini havaalanında karşılamaya gitti. Belediyede işçi olarak çalışan biri buna telefon açıp 'Cuguli nereye gidiyorsun dön' dedi. Belediyede çalışan bir işçi Diyarbakır halkının seçtiği belediye başkanına 'Cuguli' diye hitap ediyor ve talimat veriyor. Devlet buna müsaade edemezdi ve bundan sonra da bu tür uygulamalara müsaade etmez."



EN ÇOK FABRİKA, ÇÖZÜM SÜRECİNDE KAPANMIŞ



Van'da en çok fabrikanın çözüm sürecinde kapatıldığını da söyleyen Vali Bilmez, "Organize sanayi bölgesinde brifingler aldım. Ekonomi ile ilgili birimlerimizden brifingler aldım. En çok fabrika, açılım döneminde kapanmış. İstihdam en çok o barış dediğimiz, açılım dediğimiz dönemde kapanmış. Buna şaşırdım ve yetkililere sordum çatışmanın olmadığı, barışın olduğu bir dönemde bu fabrikalar neden kapandı. Dediler ki o dönemde birileri iş adamlarından sürekli haraç aldılar, çadırlara çektiler ve sorguya aldılar. o dönemde Van'da iş yapan insanlarımızın büyük bir kısmı maalesef Van'dan kaçtı" diye konuştu.



TÜRKİYE PARTİSİ OLAMADILAR



Devletin terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelesinin kararlılıkta devam edeceğini de belirten Vali Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Devlet, PKK, FETÖ, DEAŞ ile acımasızca mücadele ediyor. Bu örgütlerin tüm unsurlarını yok etmek üzere planlanmış ve organize olmuş bir yapıdır. Ama devletin de partilere destek vermesi lazım. Ama bizim bölgemizde yaşadığımız bir sıkıntımız var. Bu bölgede ciddi oy alan bir parti örgütle arasına mesafe koyamadı. Bütün yapıları ve teşkilatları örgüt tarafından yönetildi. Dolayısıyla parti olamadı. 7 Haziran'da Selahattin Demirtaş Türkiye'de 81 milletvekili çıkarttı ve çıktı halka teşekkür konuşması yaptı. 'Bir kısım emanet oy da bize verdiniz, bize verilen oylar için teşekkür ediyoruz' dedi. Ama bir gün geçmedi, Cemil Bayık ve Duran Kalkan çıktı bütün dünya basını önünde dedi ki 'Ne emanet oyu, kim size oy vermiş ki, oylar bizimdir, kes sesini' anlamına gelen bir konuşma yaptılar. Hiç bir HDP yetkilisi çıkıp Duran Kalkan ve Cemil Bayık'a 'Ya aynı sosyolojiden beslensek bile, siz dünya kamuoyu önünde bizim genel başkanımızı azarlayamazsınız, fırça atamazsınız ve yok sayamazsınız' diyemediler. Diyemedikleri için de maalesef Türkiye partisi olamadılar. Bizim HDP'ye bakışımız maalesef Türkiye partisi olamamış, örgütün oyuncağı olmuş bir parti olarak görüyoruz ve bakıyoruz. Devlet millete hizmet için vardır. Lütuf olarak hizmet yapmıyor ve her türlü hizmeti istemek hakkınızdır. Biz de bu hizmeti buraya getirmekle sorumluyuz. Ama bizim de sizden bu örgütten uzak durmanızı isteme hakkımız vardır."



Görüntü Dökümü



----------



-Vali Bilmez'in gelişi



-Muhtarlarla toplantı yapması



-Vali Bilmez'in konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,



=======================

