DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

RİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları ile haberleştiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Vali Çeber, 'Şu köyden geçin orada uygulama yok veya varış noktasına 2 saat kala şu ilacı için, ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruzö dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını söyledi. Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Vali Çeber, Karadeniz'e gelenlerin aralarında WhatsApp grupları oluşturduklarını tespit ettiklerini açıkladı. Vali Çeber, "WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında 'gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek' veya 'şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz' diye yazışıyorlar. 'Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası' diye yazanlar da var. Hatta 'varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruzö ifadelerini kullandı.

'KEYFİ SEYAHATA İZİN YOK'

Devam eden bir hayat olduğunu, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çeber, "Bizim devam ettirmek zorunda olduğumuz bir yaşamımız var. İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar ve hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruzö diye konuştu.

Rize Valisi'nin whatsap grubu açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

Jandarmayı arayıp saman istedi

BAYBURT'ta yaşayan Köksal Dak (65), hayvanlarının samanı bitince jandarmayı arayıp saman istedi.

Bayburt'ta jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Yanoba köyünde yaşayan Köksal Dak, hayvanlarının samanı bitince telefonla Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nı aradı. Jandarma ekipleri, 21 balya samanı Köksal Dak'ın ahırına taşıdı. Dak, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Çorum'da sokağa çıkan ayakkabı boyacısı kardeşler, evlerine götürüldü

ÇORUM'da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis ekiplerince alınarak evlerine götürüldü.

Kent merkezinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağını denetledi. Eğri Dere sokak üzerinde yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşleri fark eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, çocukları alarak evlerine götürdü.

Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu

ANTALYA'da E.T. (30), birlikte yaşadığı sevgilisi Ş.D.'yi (26) rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Nafiz G.'yi (32), ensesinden av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2606 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Nafiz G. iddiaya göre, arkadaşı E.T ile Ş.D'nin beraber kaldığı eve giderek, geceyi burada geçirdi. Sabaha karşı E.T ile Nafiz G.'nin arasında Ş.D. yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.T., pompalı tüfeği alıp, arkasını dönen Nafiz G'ye ateş etti. Kanlar içinde evden çıkıp kaçan Nafiz G. telefonla çağırdığı arkadaşları tarafından önce özel bir hastaneye, daha sonra Kepez Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Ensesine tek saçma isabet ettiği belirtilen Nafiz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan polis, suç aleti tüfekle kaçan E.T.'yi arıyor.

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki aile sağlığı merkezine (ASM) gelen D.Y. adlı kadın, iddiaya göre, görevli hemşireye hakaret edip tehditler savurdu. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran D.Y., hemşireyi darp etti. Gözaltına alınan D.Y.'nin sonrasında serbest bırakılmasına ASM çalışanları tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) meydana geldi. D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., hemşireyi darp etti. Boynunda darp izi meydana gelen hemşire darp rapou alarak şikayetçi oldu. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran D.Y., ardından olay yerinden ayrıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

Sekiz yıldır aynı yerde görevli olduğunu söyleyen Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Biz de şahit olduğumuz için sürekli bizi saldırıyor. Ben şahit olduğum için bana saldırdı. Dün de muayene olmaya gelmemiş direk buraya bize saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip bana saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi. D.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Dr. Özgür Akkoç, birçok kez saldırı atlattıklarını belirterek, "En sonunda dünkü olayı gerçekleştirdi. Bu şahıs karakola girdikten yarım saat sonra dışarı çıkabildi. Bize tekme atan ve saldıran biri serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetle ilgili cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biri hemşirenin boğazına sarılacak kadar dibimize girebiliyor. Biz izolasyondan bahsederken, bu kişi sağlıkçılara saldırıyor. Acil önlem istiyoruz" dedi.

KAPIYA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TALEP ETTİ

Aynı ASM'de görevli ebe hemşire Ajda Kayrakçı ise, kapıda acilen bir güvenliğin görevlendirilmesini isteyerek, "Doktor için bir güvenlik talep ettiğimizde, 'aile sağlığı çalışanları ilgilensin' deniyor. Bankalarda, okullarda, hastanelerde hatta apartmanlarda bile güvenlik var. Ben 27 yıllık ebeyim. Günde 30 doğum yaptırdığım günler oldu. Benim omzum kırık. Temmuz ayında ameliyet oldum. İçerde doktor öldürülürse benim elimden bir şey gelmez. Pazartesiden itibaren buraya güvenlik görevlisi istiyoruz. Gerekirse 2 kişi olsun. Ben doktorun öldürülüşünü izlemek istemiyorum. Aynı kadın 3 kez saldırdı buraya. Benim doktorumun olayla ilgisi yok. Ben kimseyi koruyamam" dedi.

Öte yandan D.Y.'nin ASM'nin dış camlarına vururkenki anları, bir vatandaş tarafınran cep telefonuyla görüntülendi.

Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara sıkı denetim

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş- çıkışların yasaklanmasının ardından Trabzon'da da gece yarısından itibaren başlatılan denetimler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün akşam koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş- çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Yasakla birlikte Trabzon'a giriş- çıkışlar da saat 00.00 itibariyle durduruldu. İl dışından gelenlerin alınmadığı kentten çıkışlara da izin verilmiyor.

Giresun- Trabzon Karayolu'nun Beşikdüzü ilçesindeki kent sınırında ise polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında, araçlar denetleniyor. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünün yanı sıra ateş ölçümünü de yapıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin, Beşikdüzü'nün yanı sıra Maçka Araklı ve Of ilçelerinde oluşturulan toplam 4 kontrol noktasında denetim yaptığı bildirildi.

20 YAŞ ALTINA DENETİMLER ARTIRILDI

Öte yandan kentte, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında da denetimler yapılıyor. Polis ekipleri, Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddeleri ile Atatürk Alanı'nda uygulama gerçekleştiriyor.

Bazı sokak ve parkları, barikatlarla girişe kapatan ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakileri belirlemek için kimlik kontrolü yapıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşların büyük oranda uyduğu kentte sessizlik hakim.

Denizli'de pazaryerlerinde maske kuralı uygulanmaya başladı

DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu, pazaryerlerinde uygulanmaya başladı. Bazı esnaf ve vatandaşların kurala uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazaryerlerinde maske takma zorunluluğu Denizli'de de uygulanmaya başladı. Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan pazaryerinde de gereken önlemler alındı. Esnaflar 3 metre arayla tezgahlarını kurdu. Vatandaşlar ve esnaf, büyük ölçüde maske takma kuralına uydu. Müşteriler maske takıp, alışverişlerini yaptı. Esnaf da yüzlerine maske, ellerine eldiven takıp müşterilerin torbalarına sebze ve meyve yerleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı. Bazı esnaf ve vatandaşların ise maske takma kuralına uymadığı da görüldü. Maske takmadan satış yapan bir esnaf, yüzünde maske olunca müşterilerle rahat iletişim kuramadığını bu yüzden maskesini çıkardığını belirtti.

