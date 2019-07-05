DHA YURT BÜLTENİ - 12

Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 ölü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen ve yaşamını yitiren kişi sayısı 3'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada araçtaki 3 kişinin Suriyeli olduğunu belirterek, "Aracın içinde bomba olduğu belli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve detay görüntü

-Aracın parçalarından görüntü

Olay yerinden görüntü

Yerdeki üzeri örtülü cesetler

Olay yerindeki polislerin inceleme yapması

Ambulansın görüntüsü

Çevredeki vatandaşlar

Detay görüntüler

BOYUT: 81 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, araçtaki askerlerden 2'si, hafif yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirilip, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlayıcı yerleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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Acil Servisten görüntü

Yaralı askerlerin getirilmesi

Askerlerin Acil Servise girdirilmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 64,4 MB

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Cinayet zanlısı, öldürdüğü kişiyle omuz omuza eğlenmiş

İzmir'in Konak ilçesinde, düğün gününün sabahında, evleneceği S.G.'nin ağabeyi Necati G. tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Tugay Keser (24) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Necati G.'nin, sabah 07.00 sıralarında, S.G. ve Tugay Keser çiftinin evlendikten sonra yaşamayı planladıkları eve geldiği ve Keser'e, "Polis memurları beni kovalıyor. Kapıyı aç da içeriye sığınayım" dediği, bunun üzerine Keser'in balkondan evin anahtarını attığı, girdiği evde Keser'i başından ve göğsünden vurduğu öğrenildi. Ayrıca, Tugay Keser ve S.G. çiftinin kına gecesi ve düğünlerinin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, talihsiz genç Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla eğlendiği, Necati G. ve Keser'in kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak birlikte eğlendikleri görüldü.

Olay, geçen pazartesi günü saat 07.00 sıralarında, Tepecik semtindeki Güney Mahallesi'nde bulunan 1143 Sokak'ta meydana geldi. Pazar gecesi düğünleri yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, Tugay Keser ise bir erkek arkadaşıyla birlikte evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, saat 07.00 sıralarında gelen S.G.'nin ağabeyi Necati G., geldi. Keser'e, polis memurları tarafından kovalandığını söyleyen Necati G., eve sığınmayı istedi. Bunun üzerine Keser, anahtarı balkondan Necati G.'ye attı. Eve giren Necati G., yanındaki tabancayı Keser'e doğrultup 4 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Keser'in, silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Necati G.'yi suç aleti silahla yakaladı. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polise verdiği ifadede, "Çok alkollüydüm ve kendimde değildim. Onu şeytan olarak gördüm" diyen Necati G., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tugay Keser'in amcası Tuncay Keser (50), olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Necati G.'nin daha önce yeğenine, "Bu kızı sana yar etmeyeceğim" diyerek saldırdığını söyleyen Tuncay Keser, "Bu adam binlerce liralık tabancayı nasıl buldu? Bunun araştırılmasını istiyoruz. Olayın, evlenmeden önce birlikte olmaları nedeniyle gerçekleştiği iddiası doğru değil. Zaten bu katil zanlısı sorunlu bir çocuk. Ablasını kıskandığını düşünüyoruz" dedi.

KINA GECESİ VE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, genç çiftin cumartesi günü yapılan kına gecesiyle pazar günü yapılan düğünlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, damat Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla coştuğu, yakınlarıyla danslar ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, katil zanlısı Necati G. ile kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak eğlendikleri de yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Ölen Tugay Keser'in düğünden ve kına gecesinden görüntüsü

Necati G. ile Tugay Keser'in, birlikte eğlenmeleri

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Adana adliyesinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da adliye önünde duruşma öncesi 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi, 1 polis memuru da sıkılan biber gazından etkilendi.

Olay, Seyhan ilçesinde bulunan adliye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, bür süre önce kız kaçırma meselesi yüzünden bıçakla kavga eden 2 aile duruşma için beklemeye başladı. Bu sırada eli bıçaklı 2 şüpheli adliye girişinde bekleyen İrfan Gülsüm, Ferhat Gülsüm, Mahmut Gülsüm'e saldırıp yaraladı. Yaralılar polis ve çevredekiler tarafından adliye içerisine taşındı. Olayların büyümesi üzerine polis havaya ateş açtı ve biber gazıyla kavgaya müdahale etti. Bıçaklı saldırgan 2 kişi gözaltına alındı. Bu sırada biber gazından bir polis memuru etkilendi.

Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeden çıkarılması

-Yaralıların sedye ile adliden çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Otomobilin kaputundaki kan izinden detay

-Olay yerindeki çevik kuvvet ekibinden detay

-Polisin sedye ile adliyeden çıkarılması

-Diğer yaralılardan detay

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Nuri PİR/ADANA,

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Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı

Tokat'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Poyraz Şen (2), konulduğu küçük tabutta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİNİK TABUTUYLA UĞURLANDI

Talihsiz Poyraz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Poyraz için Cuma namazı sonrası Alipaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özel hazırlanan küçük bir tabuta konulan minik Poyraz'ın cansız bedeni akrabalarının omuzlarında camiye getirildi. Cenaze namazına babası Sertaç Şen ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Minik Poyraz cenaze namazının ardında Erenler Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Camiden görüntüler

-Poyraz'ın konulduğu küçük tabut

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Çocuğun fotosu

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Sivas'ta, 2 bin Mehmetçik yemin etti

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin asker, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası aileleri ile buluşan askerler duygusal anlar yaşadı.

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/2 tertip 2'nci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Kutsal vatan hizmetini yapmak için güzel yurdumuzun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla uğurladığınız evlatlarınızın yemin törenini gururla izledik. Bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşında, Kore Savaşında, Kıbrıs'ta ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize ülkemizde özgürce yaşama azmini bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlaya Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir. Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.

Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın ve vefanın timsali olan kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücüne güç katmıştır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin ardından askerler ile ailelerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Askerlerin yemin etmesi

-Komutanın konuşması

-Askerlere belgelerinin verilmesi

-Yakınları ile buluşan askerlerin duygusal anları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı

Diyarbakır'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek ise telef oldu.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Mardin yolunda, Ovabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 RVM 80 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe, manevra yapmasına rağmen çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek de telef oldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Kaza yapan otomobil

Kazada telef olan köpekten detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 161 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı ilçede sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla havuzlardan çıkıyor.

Görüntü Dökümü

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Çocuklar suda serinlerken

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 KB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)



