Dha yurt bülteni - 14

Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını: Tutuklamayla adalet yerini buldu

Adana'da, iş kadını Ebru Berköz Karaca(47), otomobille yolunu kesip, beyzbol sopasıyla dövdükten sonra üzerine siyah renkli sıvı döken saldırganlardan Levent Göl'ün(38), savcının itirazı üzerine tutuklanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Karaca, "Hiçbir kadın sessiz kalmasın, devletimize sığınsın. Adeletin yerini bulduğuna inanıyorum" dedi.

Olay, 17 Eylül'de saat 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda kafeterya sahibi olan Ebru Berköz Karaca'nın yolu, daha önce mekanın işletmesi nedeniyle mahkemelik olduğu Levent Göl ve D.G. tarafından otomobille kesildi.

İkili, tehdit edip, dövdükleri Karaca'nın üzerine siyah renkli sıvı döküp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ardından da polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırganlardan Levent Göl, sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırılırken, D.G. denetimli serbestlik ile salıverildi. Göl'ün ev hapsiyle serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Levent Göl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DEVLETİMİZ YALNIZ BIRAKMADI'

Tutuklama kararıyla adaletin yerini bulduğunu söyleyen Ebru Berköz Karaca, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Arabamı durdurdular, beyzbol sopasıyla vurdular. Bağırıp çağırmaya vurmaya devam ettiler. Ellerinde siyah poşet vardı, ne olduğunu önce anlayamadım. Sonra kafamdan aşağı, döktüler. Çakmağı çaktıklarında yangın çıkacağını, öleceğimi zannettim. Önceden planlamışlar. Birine ev hapsi verilip, diğerinin serbest bırakılmasına çok üzülmüştüm. Savcı bey karara itiraz etmiş, Levent Gök tutuklanmış. Devletimize güveniyorum. Kanunsuz hiç bir iş yapmadım. Biz devlet terbiyesiyle yetişen insanlarız, devletimize güveniyoruz."

'TÜM KADINLARA SESLENİYORUM, KORKMASINLAR'

Kendisine elektronik buton verilmesi kararı alındığını da kaydeden Karaca, "Böylece çok daha güvende oldum. İş kadınıyım. İşlerim aksadı, dışarıda oldukları için evden dışarı çıkamadım. Sosyal medya hesaplarından da çok iğrenç paylaşımlar yaptılar. Bu paylaşımlarla ilgili de gerekli işlemin yapılmasını isteyeceğiz. Bütün kadınlarımıza sesleniyorum; Kesinlikle korkup durulmasın. Ben kadın olarak korkmadım, Allah'a vereceğim bir can. Hiç bir kadın sessiz kalmasın, devletimize sığınsın. Çok güzel sosyal sığınma evleri var, imkanı olmayanlar oraya sığınabilir. Korkmasınlar diyorum, adeletin yerini bulduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının üzerine dökülen siyah renkli sıvı maddenin içeriği de araştırılıyor.

TMO Genel Müdürü Güldal: Kuru üzüm 8.5 ile 10.5 lira arasında alınıyor

Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üzüm üreticileriyle buluştu. Üreticilerden herhangi bir spekülasyona itibar etmemelerini isteyen Güldal, "TMO 9 numara kuru üzümü 10 liradan alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 lira ile 10.5 lira arasında fiyatlarımız değişmekte" dedi.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun kuru üzümü kilogramı 8 liradan aldığı iddiaları üzerine şubeleri ziyaret etmek için Manisa'ya gitti. Güldal, Salihli'nin Mersinli Mahallesi'ndeki TMO ofisine üzüm getiren çiftçiyle de konuştu. Açıklama yapan Güldal, şöyle dedi:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, hasat dönemi öncesi 9 numara kalitedeki üzümün fiyatını 10 lira olarak açıkladı. Biz de 10 Eylül itibariyle alımlara başladık. Şu anda TMO randevu alan üreticilerimiz, ürünlerini getirmeye devam ediyor. Bu ürünlerden numuneler alınıyor. Eksperlerimiz tarafından da kalite kriterlerine bakılıyor. Belirlenen kriterlerde üzümün değeri üreticimize bildiriliyor. Bütün bu işlemler üreticimizin yanında onun şahitliğinde yapılıyor. Bu işlemlerin ardından üzümler bizim depolarımıza teslim ediliyor. 10 Eylül'den bugüne kadar, 10 bin ton randevu işlemi gerçekleştirildi. 3 bin ton üzüm alımı yapıldı. Her geçen gün randevu alan üretici artmakta."

Üreticilerin memnun olduğunu belirten Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuanda 8 farklı noktada alımlarımız devam ediyor. Sezon bitene kadar, TMO alıma devam edecek. Üreticimizin her zaman yanında olduk. Şimdi de yanındayız ve hiçbir şekilde üzümün değerinin düşmesine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü üzüm milli bir üründür. Bu üründe üreticinin hakkı kadar ülkenin de hakkı var. Üreticilerimiz herhangi bir spekülasyona itibar etmemeli. TMO, 9 numara üzümü 10 liradan alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 lira ile 10.5 lira arasında fiyatlarımız değişmekte. Sadece yüzde 2 stopaj gibi yasal kesintiler yapılmakta. Bu da devletin hakkı. TMO, 8 liraya kesinlikle üzüm almamıştır. TMO'ya üzüm getirip de, 'Bunu almıyoruz' denilerek, geri gönderdiğimiz üretici yoktur."

Mersinli Mahallesi'nden TMO'ya üzüm getiren üretici Fevzi Bodur ise "Toprak mahsulleri sayesinde üzümümüz değer yapıyor. Kalite görüyor. Yani para kazanıyoruz. Allah bereket versin" dedi.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. TEM'de 2 gün süren sorgularının ardından DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli ve diğer 3 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Çanakkale 140 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 140 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yeşil Liman mevkii açıklarındaki lastik botu durdurdu. TCSG 6 Bot Komutanlığı, durdurdukları lastik botta yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bitlis'te '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' etkinliği

Bitlis'te 21 Eylül Dünya Temizlik Günü programı çerçevesinde belediye başkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerin de katıldığı çöp toplama kampanyası başlatıldı.

Bitlis'te 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle başlatılan temizlik kampanyası çerçevesinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Belediye Meclis üyeleri, Bitlis Temiz Çevre İl Direktörü Tayfun Bartik, AK Parti İl teşkilatı, Bazı Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve gençler çöp topladı.

Beş Minare Mahallesi'nde bulunan Vahit Kiler Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup burada çöp topladı. Toplanan çöpleri bir araya getiren grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çevre konusunda herkesin sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarımız ve gençlerimizle birlikte Bitlis'te Vahit Kiler Parkı'nda bir temizlik kampanyası başlattık. Gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyenin en büyük görevlerinden bir çevre temizliğidir. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün Bitlis'i temiz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama burada özellikle hemşerilerimizden, halkımızdan ve gençlerimizden istediğimiz herkes kendi çevresini temiz tutarsa inşallah temiz bir Bitlis, temiz bir Türkiye ve temiz bir dünya olur" dedi.

Bitlis Temiz Çevre İl Direktörü Tayfun Bartik ise, "Son yıllarda hemen her kesi ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan çarpık kentleşme sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu global çevre kirliliği, çağımızın önde gelen sorunlarındandır. Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritelerin gerekli tedbirleri almasının yanında bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir" diye konuştu.

Popülasyonu artan ayılar için 'avlansın' çağrısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ülkede ayı popülasyonunun arttığını belirterek, "Artık devletin bu popülasyonu kontrol altına alması lazım. Batı ülkelerinde olduğu gibi kontrollü bir şekilde avlanma yapılması gerekiyor. Biz değil artık onlar bizim alanlarımızdalar" dedi.

Erzurum'daki ayı saldırısının ardından ayı popülasyonu tartışmaları yeniden gündeme geldi. KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Biz mi ayıların alanlarına giriyoruz, yoksa onlar mı bizim alanımıza giriyorlar?' diye son dönemlerde kamuoyunda tartışmalar olduğunu belirterek her ikisinin de aslında doğru olduğunu söyledi. Başkaya, "Hem onlar hem biz bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Ancak bilinmesi gerekir ki son dönemlerde ayıların popülasyonunda ciddi derecede artış var. Ayılar şu anda bizim alanımızdalar. Popülasyonları oldukça fazla. Bunu söylediğimizde insanlar bu konuyu hafife alıyorlar. 2009 yılından bugüne kadar Türkiye'de 23 kişi ayı saldırısından hayatını kaybetti ve 150'ye yakında ciddi yaralanmalar mevcut. Ay gelip kolunuzu, bacağınızı kopartıyor tamam ölmediniz ama ruhsal olarak ciddi travmalara neden oluyor ayı karşılaşmaları. Köylerinde yaşayanlarda ciddi ruhsal bozukluklar mevcut. İnsanlar evlerinden dışarıya çıkmaya korkuyorlar. Biz 'Hayvancılığı geliştirelim', 'Köyden kente göçü azaltalım' diyoruz ama bu şekilde bir korku varken bunu hayata geçirmek mümkün değil" dedi.

BAŞKAYA: AYILARIN AVLANMASI LAZIM

Ayı- insan çatışmasında çok sert bir mücadele söz konusu olduğunu söyleyen Başkaya, şöyle konuştu:

"'Ayıların yaşam alanları daralıyor, yiyecek bulamıyorlar' gibi söylemlerle olayları güreş minderinin dışına çekmeye çalışanlar var. Olayı basitleştiren açıklamalar yapılıyor. Artık kabul etmek gerekir ki ayılar eskisinden çok daha fazla. Yem de bulabiliyorlar. Orman alanlarımızda yeterince var. Meralarımızda iyi durumda. Eskisi kadar dağlarda yaylalarda insanlar yok. Dağlar ayılara kalmış durumda zaten. Ayılar elbette kış uykusuna yatacak. Havalarda soğumaya başladı, karlar yağacak ancak o zaman. Ama kış uykusuna yatmayanlar ya da yatamayanlar diye tabir ettiklerimizin sayıları da gün geçtikçe artıyor. Kışın, yer bulamayıp etrafta dolaşanlarda var. 'Kış uykusuna yatacaklarda kurtulacağız' diye beklememek de lazım. Sorundan bu şekilde kurtulamayız. Erzurum'da şimdi 1 kişi hayatını kaybetti ayı saldırısı ile 2 kişi de yaralandı. Bu iş unutulana kadar bunu konuşmamayı tercih edenler var. Bolu da teyzeyi ayı parçaladığı tespit ediliyor 'Ayının peşine gittik ayı bulunamadı, arama çalışmalarına son verildi' deniliyor. Mücadele bitti yani demek. Ta ki orada bir ayı bir başkasını yiyene kadar. Kurumların yapması gereken çok şey var. Batı'da Avrupa ülkelerinde ayı için alınan tedbirler neyse burada da onu alsınlar istiyorum. Artık devletin bu popülasyonu kontrol altına alması lazım. Batı ülkelerinde olduğu gibi kontrollü bir şekilde avlanma yapılması gerekiyor. Biz değil artık onlar bizim alanlarımızdalar."

CEMAL GÜLAS: BİZ AYILARIN YAŞAM ALANLARINA TAŞTIK

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 'Datvi' adını verdiği ayı ile kurduğu dostlukla gündeme gelen ünlü belgesel yapımcısı Vahşi Hayat Derneği Başkanı Cemal Gülas, yaşanan ayı saldırılarını değerlendirdi. Boğaziçi köyünde 2 aydır bir ayının yavrusuyla beraber gelip, kümesinden ördekleri ve tavukları alıp gittiğini anlatan Gülas, şunları söyledi:

"Onları bitirince ekmek bırakmaya başladım, onlarla karnını doyuruyor. Muhtemelen kestaneler dökülmeye başlayana kadar bu böyle olacak. Erzurum'da muhtemelen kendisine zarar verdiğini düşünen bir insan hayvana elindeki yivsiz tüfeklerle ateş etti. Yivsiz tüfeklerin bu hayvana etki yapmasını beklemek yanlış olur. Bu ateş etme sonucunda hayvanı yaraladılar. Yaralanan hayvansa artık kimi kendisini yaraladığına bakmaksızın insanlara karşı saldırıya geçer. Sonucu da maalesef trajedilerle biter. Daha önce aynı şey İspir, Bayburt civarlarında da olmuştu. Bu hayvanlarla aynı alanda yaşamaya başlıyoruz, biz onların yaşama alanlarına taştık" dedi.

AYI POPÜLASYONUNUN ARTTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10'luk artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmaların sonucu ve Doğu Karadeniz'de son zamanlarda artan ayı saldırıları, bölge sakinlerini de tedirgin ediyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verirken, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor.

Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek "Ronaldo kaslı" Arat, futboldaki hünerlerini Türkiye'de sergiledi

Henüz 5 yaşında olmasına karşın vücudundaki kasları ve futboldaki yeteneğiyle dikkat çeken, sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından takip edilen İranlı Arat Hosseini, Paris Saint-Germain Bursa Akademi'de antrenmana çıktı. Çalımları ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan Arat, önümüzdeki haftalarda Lionel Messi ile Barselona'da düzenlenecek bir etkinlikte yarışacak. Arat, daha sonra Liverpool'un başarılı ismi Mohamed Salah ile bir araya gelecek.

10 Ekim 2013 yılında dünyaya gelen İranlı Arat Hosseini, küçük yaşına karşın futbol yeteneği ve fiziksel özellikleriyle göze çarpıyor. Henüz daha 1 yaşına basmadan babası tarafından spora olan ilgisi keşfedilen 5 yaşındaki Arat, tüm yeteneklerini yeşil sahada sergilemeye başladı. 2 yaşından bu yana da her gün düzenli olarak fitness çalışan Arat, vücudundaki kaslarıyla da görenleri hayrete düşürüyor. Sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından ilgi ile takip edilen Arat, aynı zamanda dünyanın önde gelen oyuncularının da dikkatini çekmiş durumda.

ATTIĞI ÇALIMLARLA BEĞENİ TOPLADI

Önümüzdeki haftalarda dünya yıldızlarıyla buluşacak minik yetenek, babası ile birlikte bir dizi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Paris Saint-Germain Akademi Bursa'nın davetlisi olarak Bursa'ya gelen Arat, ayağının tozuyla 7-9 yaş grubunun antrenmanına çıktı. Isınma hareketleri ve topla birlikte yapılan çalışmaların ardından hünerlerini maçta sergileyen Arat, kendisinden büyük ve daha uzun boylu çocuklara attığı çalımlarla da büyük beğeni topladı. Şu an herhangi bir kulüp bünyesinde yer almayan Arat için dünya devleri sıraya girdi.

MESSI VE SALAH İLE BİR ARAYA GELECEK

Paris Saint-Germain Akademi Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay, antrenmanda Arat ile yakından ilgilendi. Erabay, minik yetenekle birlikte Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Arat'ın henüz 5 yaşında olmasına karşın dünyaca tanındığını ve büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu dile getiren Erabay, "Arat bir fenomen oldu. Önümüzdeki haftalarda Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile Barselona'da bir yarışma yapacaklar. Ardından Arat, Liverpool'a gidecek ve burada Mohamed Salah ile görüşecek. Türkiye'ye geldiğinde Paris Saint-German'i tercih etti, şu an üst düzey eğitim alıyor" dedi.

5 YAŞINDA KASLI VÜCUT

Arat'ın en dikkat çekici özelliklerinden birisinin de kasları ve karnındaki baklavaları olduğunu anlatan Erabay, "2 yaşından beridir her gün düzenli olarak fitness çalışıyor. Özel bir diyet programı uygulayarak besleniyor. Dünya üzerinde 5 yaşında bu vücut yapısına sahip tek örnek kendisi" diye konuştu.

ARAT: FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM

Arat Hosseini de yaptığı açıklamada futbolu çok sevdiğini ifade etti. Paris Saint-Germain'deki favori oyuncusu sorulduğunda ilk olarak kendi ismini veren Arat; ardından Neymar, Edinson Cavani, Kyle Mbappe'yi örnek gösterdi. Bursa'yı çok beğendiğini söyleyen Arat, Türkiye'de bulunmaktan dolayı da mutluluk duyduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinde fenomen olması ve dünyada pek çok insanın kendisini takip etmesi için ise Arat, iyi çalıştığı için bunun gerçekleştiğini söyledi.

TOP SEKTİRMEDE REKORU 748

Arat'ın yeteneklerinden biri de top sektirmedeki becerisi. Objektifler karşısında uzun süre top sektirerek bu konudaki hünerini gösteren Arat'ın rekorunun ise 748 kez top sektirmek olduğu öğrenildi. Özellikle yeşil sahada topa olan hakimiyeti ve pozisyon bilgisi ile göze çarpan minik yetenek, hedefinin top sektirme rekorunu 1000'e çıkarmak olduğunu söyledi. Arat, antrenmanın ardından Bursa'dan ayrıldı.

RAFET EL ROMAN EL UZATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, pop müzik şarkıcısı ve Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı Rafet El Roman, yeteneğine hayran kaldığı Arat'ı ve ailesini evinde misafir etmişti. Arat'a ömür boyu destek sözü veren ünlü sanatçı, Arat'ın yeteneğiyle dünyaya meydan okuduğunu ve Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı olarak Arat'ı kariyeri boyunca takip edeceğini belirtmişti.

