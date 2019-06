DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (2)

UĞURLAMA TÖRENİNE BAKAN FATİH DÖNMEZ KATILDI

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak 2'nci milli gemi olan Yavuz gemisi, Dilovası'nda bulunan özel bir limanda düzenlenen tören ile uğurlanıyor. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin ve çok sayıda davetli katıldı.

"FATİH'İN ARDINDAN YAVUZ'U DA AKDENİZ'E UĞURLUYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün geminin yola çıkışıyla beraber gurur yaşadıkların ifade ederek "Dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma ve ileri teknolojiyle millileştirdiğimiz, ikinci Ultra Derin Deniz Sondaj Gemimiz Yavuz'u, Akdeniz'e göreve uğurlamanın gururunu ve mutluğunu yaşıyoruz. Bugün gururluyuz. Çünkü Fatih'in ardından Yavuz'u da Doğu Akdeniz'e uğurluyoruz. Tarihimizde ilk defa kendi sondaj gemimizle, Fatih'le bir ilke imza atarak biz de artık bu oyunda varız dedik. Bugün Yavuz'un da sahneye çıkışıyla birlikte; bu hamlemizin ayakları yere sağlam basan, planlı ve stratejik bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanlar hem tarih hem de hukuktan bihaberler. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez" dedi.

"MEŞRU HAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

Konuşmasının devamında Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasi olaylara da değinen Dönmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hukuken de meşru haklarımızı korumak ve savunmak için buradayız. Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Kıta sahanlığımızla ilgili tutumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdik. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmaların da hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin de kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

"YAVUZ MİLLETİMİZİN KARARLILIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERECEK"

"Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yürüten Fatih sondaj gemisinin yanına Yavuz'un da eklenecek olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Dönmez, "Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Yavuz da milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kere daha gösterecek. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır. Türkiye'nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de"

"12 BİN 200 METRE DERİNLİKTE SONDAJ YAPABİLİYOR"

Geminin eş zamanlı operasyon olanağı sunduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikamızın en önemli ve stratejik parçalarından biri olan hidrokarbon aramacılığı ve üretiminde uzun ve orta vadeli hedeflerimizi belirlemiştik. Bu kapsamda 'Varsa Mutlaka Bulacağız' dedik ve bu inanç, azim ve özgüvenle kolları sıvadık. 6. Nesil Ultra Derin Deniz Sondaj Gemimiz Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi'nden yaklaşık 36 metre daha uzun. Gemimiz 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabiliyor. Dinamik Pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Gemimiz çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyon olanağı sunuyor. Her iki kuleyi de sondaj ekipmanlarıyla donattık. Böylece operasyon gücümüzü ikiye katladık. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız. Gemimizin "Upgradeö edilme sürecinde, sondaj için gerekli tüm teknik aksamını yeniledik. Ayrıca çevre dostu atık bertaraf sistemini gemimize entegre ederek, denizlerimizin korunması adına tüm operasyonlarımızı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hale getirmiş olduk. Teknik ve teknolojik üstünlüğünün yanı sıra Fatih gemimizden edindiğimiz Knowhow'ın katkısı ve uluslararası eğitim ve iş becerisine sahip mühendislerimizin özverisi sayesinde Yavuz daha büyük bir özgüvenle denizlere açılmaya tam anlamıyla hazır"

"YAVUZ, KARPAZ-1 KUYUMUZDA 3 BİN 300 METRE DERİNLİĞE ULACAŞACAK"

Türkiye'nin hiç bir haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Yavuz, Akdeniz'in derinliklerine doğru kazdıkça, milletimizin geleceğini daha da aydınlatacak. Ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz Gemimiz, ismini aldığı Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptığı gibi Akdeniz'de barış, istikrar ve huzurun tesisine büyük bir katkı sağlayacak. Arkasına milletimizin binlerce yıllık tarihini, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğini, teknolojik yatırımlarımızı ve personelimizin özverisini alan Yavuz, Karpaz-1 kuyumuzu kazmak içinbugün Doğu Akdeniz'e ilerleyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak. Türk ve yabancı yaklaşık 140 personelimiz sondaj boyunca emeklerini ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak.Çalışmaların sorunsuz olarak devam edeceğine ve olumlu sonuçlanacağına inancımız tam. Tek arzumuz ve aşkımız; Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerimizi bularak milletimizin hizmetine sunmak. Biz hiçbir zaman tek taraflı, merkeze kendisini koyup çevreyi yok sayan ve ne olursa olsun kendi çıkarlarına "aç gözlülükleö ulaşmaya çalışan bir anlayışta olmadık olmayacağız. Bölgede her zaman istikrarı, barış ve huzuru destekledik, destekliyoruz. Biz adanın kaynaklarının her zaman adil paylaşım esasına göre pay edilmesini savunduk. Herkes iyi bilsin ki Türkiye hiçbir haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacak. Hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın tamamına ilişkin hukuksuz kararlarına meşruiyet kazandırmak ve taraftar toplamak için bölge dışı aktörlerin ya da AB'nin arkasına sığınması kendi acziyetini ve düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Doğu Akdeniz'de en büyük kıyı şeridine sahip Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her denklem başarısızlığa mahkümdur, geleceği muallaktır, sonu hüsrandır. Buradan özellikle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri de bir kez daha uyarıyoruz. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan "illüzyonlarınö peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın"

"GEMİLERİMİZ GÜNÜBİRLİK PLAN VE POLİTİKALARIN SONUCU OLARAK FİLOMUZA DAHİL OLMADI"

Bu gemilerin kutlu yürüyüşün ilk adımları olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Türkiye ve Türk Milleti'nin kararlılıkla yoluna devam etmesine kimse engel olamaz. Bir kere daha altını çiziyorum uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızın gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Fatih'in ve Yavuz'un millileştirilmesi kararıyla başlayan süreç ülkemiz için yeni bir yol haritasının çizilmesi ve yeni bir hikayenin yazılması anlamına geliyor. Kendi gemilerimizle, kendi insan gücümüzle, kendi teknik ve Know-how becerilerimizle, denizlerimizde etkin bir şekilde hidrokarbon arayan ve bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülke olacağız. Hedefimiz, gayemiz ve kızıl elmamız bu. Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis birbirinden bağımsız ve "bizim de gemimiz olsunö diyerek alınan, günübirlik plan ve politikaların sonucu olarak filomuza dahil olmadı. Bu gemilerimiz kutlu bir yürüyüşün daha ilk adımları. ve bu yürüyüş inanıyorum ki sonunda müjdelerle ve güzel haberlerle noktalanacak"

Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, Doğu Akdeniz'deki görev yerine yolculuğunda Gölcük Donanma Üssü'nden açılan TCG Fatih Fırkateyni eşlik edecek.

Mert'e acı dolu veda

İzmir'in Urla ilçesinde, önceki akşam hocasının evindeki bir mezuniyet partisine katılan yan evin bahçesine kaçan voleybol topunu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mert Motör, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Motör, için, DEÜ Konservatuvar'da da uğurlama töreni düzenlendi. Anne Ayten Motör'ün, Mert'in mezuniyet cübbesi koyulan tabutunun başında, "Ben robot oldum oğlum. Şimdi seni bir daha göremeyecek miyimö diyerek gözyaşı dökmesi herkesi hüzne boğdu. Ayrıca, Mert Motör'ün 6 gün sonra, (26 Haziran) doğum günü olduğu bildirildi.

Önceki gün saat 20.30 sıralarında Bademler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, bugün yapılması planlanan ve iptal edilen mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde hem mezuniyet hem de bir opera performansının kutlama partisine katıldı. Havuza girip eğlenen gençlerden bazıları voleybol oynamaya başladı. Bu sırada top, yandaki evin bahçesine kaçtı. Öğrencilerden Mert Motör, topu almak için korkuluklara tırmanmak istedi. Ancak Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Arkadaşları, ilk başta şaka yaptığını düşündükleri Motör'ü, şezlong ve sandalye kullanarak akımdan kurtarmaya çalıştı. Şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabilen Motör, çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi.

TABUTUNA MEZUNİYET CÜBBESİ KOYULDU

Yakın zamanda eğitim ve iş için Avustralya'ya gitmeyi planlayan Mert Motör için, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen Anne Ayten ve baba Mustafa Motör'ün yanı sıra, arkadaşları, öğretmenleri ve tüm sevenleri, talihsiz genç için gözyaşı döktü. Anneanne Ayşe Aytaş, torununu son kez görmek için geldiği tabutun başında fenalaştı. Havadar bir alana kaldırılan Aytaş, daha sonra kendine geldi. İş ve eğitim için gelecek günlerde Avustralya'ya gitmeyi planlayan Mert Motör'ün, 6 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

'BEN ROBOT OLDUM OĞLUM'

Anne Ayten Motör'ün, tabut başında, "Ben robot oldum oğlum. Bir kez görebilseydim seni, bir kez sarılabilseydim. Şimdi seni hiç göremeyecek miyimö diyerek gözyaşı dökmesi, herkesi hüzne boğdu. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, cenaze uğurlama töreni için DEÜ Konservatuvar'a gönderildi. Uğurlama töreninde, fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj barkovizyondan gösterildi. Ayrıca, öğretmenleri ve arkadaşları da sahneye çıkarak duygularını dile getirdi. Bir arkadaşı, hocanın evinde kutlanan opera oyununda aslında Mert'in yer almadığını, ama geldiğini belirterek, ""Kutlamanın yapıldığı eve girer girmez, 'Ben tanrı misafiriyim, misafir kabul eder misiniz' dedi. O korkuluklara bizler de dokunabilirdik. Hayatta olmamızı ona borçluyuz" dedi.

Törenin ardından cenaze, Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen genç kadın, sığınma evine yerleştirildi

Adana'da eşi tarafından darp edildikten sonra 2 çocuğuyla evden kovulduğu iddia edilen G. A. (23), çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Kartonpiyer ustası Durmuş A.'nın 2 çocuk annesi eşi G. A., gözündeki morluk ve kulağındaki ağrı nedeniyle komşuları tarafından Yüreğir Serinevler Aile Sağlık Merkezi'ne getirildi. G. A.'yı muayene eden doktorlar, genç kadının şiddete uğradığı ihtimalini değerlendirerek durumu Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na ve polis ekiplerine haber verdi.

EŞİMİN KÖPEĞİ KADAR DEĞERİM YOK

Muayene sırasında sağlık merkezi görevlileriyle sohbet eden G. A.'nın, annesi ve babası boşandığı için yurtta büyüdüğünü, daha sonra tarım işçiliği yaparken tanıştıktan sonra kaçarak evlendiği ve 2 çocuk sahibi olduğu Durmuş A.'dan şiddet gördüğünü söylediği öğrenildi.

Sağlık merkezine gelen polis ekipleri genç kadını ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

HAKARET ETTİ AMA DÖVMEDİ

G. A.'nın polise verdiği ifadede, eşinden şiddet görmediğini, düşme nedeniyle gözününün morardığı ve kulağının zarar gördüğünü ancak eşinin kendisine hakaret ederek çocuklarıyla evden kovduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden boşanmak istediğini belirten genç kadın, çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleşmek istediğini söyledi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G. A., gazetecilere yaptığı açıklamada eşinden şiddet görmediğini savundu. G. A. daha sonra çocuklarıyla birlikte polis tarafından sığınma evine götürüldü.

Edirne'de minibüs traktöre çarptı: 6 yaralı

Edirne'de yolcu minibüsünün önünde seyreden traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Havsa ilçesi karayolunun Sazlıdere mevkisinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Cengiz Çokkerse yönetimindeki 34 AAB 870 plakalı minibüs, önünde seyreden Hüseyin Deveci'nin kullandığı 09 ABY 65 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında hasar meydana gelirken, içinde bulunan yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan arkasına 3 ayrı römork bağladığı traktör sürücüsü Hüseyin Deveci, yolun kenarında seyrederken arkadan gelen minibüsün çarptığını söyledi. Deveci, "Yolun kenarından yavaş şekilde gidiyordum, arkadan gelen minibüs çarptı. Minibüste yaralananlar oldu. Onları ambulanslarla hastaneye götürdüler. Böyle bir kaza olmasına üzüldüm" dedi.

Futbol okulunda zumba dansı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde futbolcu yetiştiren ASAŞ Spor'un minik sporcuları yaz tatil döneminde velilerin de katıldığı antrenmanda zumbalı kutlama yaptı.

ASAŞ Spor Futbol Okulu, Antrenör Halit Ersoy yönetiminde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ASAŞ Spor Futbol Okulu geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmek için çalışmalarının yanı sıra düzenlediği etkinlikler, sosyal duyarlılıklarla da dikkat çekiyor. 2018-2019 Eğitim öğretim döneminin kapanması ve karnelerini alan geleceğin futbolcu adaylarına yaz tatilinde de çalışmalarını sürdüren ASAŞ Spor Futbol Okulu, velilerin de katılımıyla bir kutlama yaptı. Minik sporcular, velileriyle birlikte zumba gösterisi yaptı.

Gaziantep'te, araç hırsızları yakalandı

Gaziantep'te, hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla park halindeki hafif ticari aracı çalan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan E.U., B.U., A.B., H.Ö. ve K.K. isimli şüpheliler, geçen Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde R.D.'ye ait eve girdi. Evde bulunan telefon, cüzdan ve araba anahtarını çalan şüpheliler, sokakta park halinde bulunan R.D'ye ait hafif ticari aracı da çaldıkları anahtarla çalıştırarak kaçtı. Şüpheliler, bu olaydan bir süre sonra Dumlupınar Mahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını sökerek R.D.'ye ait araca taktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların başvurusu üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, izine ulaştıkları şüphelileri 3 saat süren kovalamaca sonucu Düztepe Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

