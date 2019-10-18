DHA YURT BÜLTENİ - 16

Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyanıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum

İzmir'de, diz ağrısı çeken uyuşturucu bağımlısı hastasının, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle jiletle boğazından yaraladığı 26 yaşındaki Asistan Dr. Kadir Songür, taburcu edildi. Annesi, babası, eşi, amcası ve dayısı da sağlık çalışanı olan Songür, yaşadığı talihsiz olayın ardından, "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum. Bir dinlenme döneminin ardından mesleğime ve hastalarımı tedavi etmeye devam edeceğim. Sadece gereken cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" dedi.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen Bayram K., 26 yaşındaki Asistan Dr. Kadir Songür'e, aşırı dozda kullanıldığında uyuşturucu etkisi bulunan bir ağrı kesici ilaç yazmasını istedi. Songür, hastasının yazılmasını istediği ilacı uygun görmeyip, başka bir ilaç yazdı. Bunun üzerine Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, bu hastaneden bir doktoru indireceğim" diyerek, hastaneden ayrıldı. Önceki gün yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından yaralanan Kadir Songür'e, hastanenin travma bölümünde meslektaşları tarafından müdahale edildi. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Asistan Dr. Kadir Songür, ise, bugün taburcu edildi. Annesi, babası, eşi, amcası ve dayısı da sağlık çalışanı olan Songür, yaşadığı bu olayın ardından, "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum. Bir dinlenme döneminin ardından mesleğime ve hastalarımı tedavi etmeye devam edeceğim. Sadece gereken cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" dedi.

ÖNCE TEHDİT ETTİ

Yaşadığı olayın ardından evinde olaya ilişkin konuşan Asistan Dr. Kadir Songür, olay gününü şöyle anlattı:

"Milletimizin toplumsal bütünlük ve beraberliği yeniden sağlayacağı bu dönemde böyle bir olayın olması bütün toplumu üzdü. Geçen hafta Çarşamba günü polikinlik muayenesine gelen şahıs diz ağrıları olduğunu belirtti. Hastanemize 3 hafta kadar önce başvurup muayene olmuştu ve o dönem kullandığı ağrı kesicilerle ağrısının dindiğini ancak yeniden başladığını söyledi. Ben de dizinin filmini çekmek ve muayene etmek gerektiğini söyledim. Şahıs da öyle bir şey istemediğini sadece ağrı kesiciye ihtiyacı olduğunu söyledi. Fizik tedavi hekimi olarak önerdiğimiz diz kasları egzersizlerinden bahsettim. 'Ben zaten bütün gün yürüyorum. Benim ağrılarımı dindirecek ve beni bir daha buraya getirmeyecek bir ağrı kesici yaz' dedi. Ben de bu talep üzerine uygun gördüğüm ağrı kesiciyi yazdım. Daha sonra hasta bu ağrı kesicilerle ağrıları geçmezse gelip hastaneden bir doktoru 'indireceğini' söyledi ve polikinlikten ayrıldı."

Aynı şahsın iki gün önce 14.30 sıralarında yeniden odasına geldiğini söyleyen Songür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki hasta odadan çıkarken içeri girdi. Kafamı çevirdiğimde gördüğüm görüntü sağ elinin tokat atar şekilde yukarı kalkmış olduğuydu. Şahıs aslında boynumun orta kısmını hedefledi ama ben başımı sağa doğru çevirdim. Önce tokat yediğimi zannettim ama sonra elinde metal bir cismin parladığını gördüm. Elimi boynuma götürdüğümde elim kanlar içindeydi. Tesadüfen orada mahkum polikinlikleri için bulunan bir gardiyan arkadaşımız vardı. O şahısla mücadele etti ve tekrar yeltenmesini engelledi. Ben elimde kanları görünce tampon yapmaya başladım."

'CEZALAR AĞIRLAŞTIRILSIN'

Son yıllarda aşırı doz alındığında uyuşturucu etkisi gösteren ilaçların hekimlerden çok fazla talep edildiğini söyleyen Songür, "Bazı ilaçlar amaç dışı kullanılıyor ve ihtiyacı olmayan insanlar son değişiklikle birlikte sadece 3'üncü basamak hastanelerine gelip bu ilacı temin etmeye çalışıyorlar. Bizler de bu talebi reddettiğimizde, tehditler alıyorduk. Beni jiletlemeye çalışırken de 'Yanlış ilaç yazmışsın' diye bir cümlesini duydum. Olay sonrasında koşarak koridora çıktım, şahdamarın yaralandığını düşündüm. Acil Servis Travma Bölümü'nde tüm hekim arkadaşlarımız yardıma geldi. Bu suçların cezalarının hafif kaldığına inanıyoruz ve ağırlaştırılmasını istiyoruz. Sayın Bakanımız konuyla alakadar oldu kendisine çok teşekkür ediyorum. Cezaların artması gerektiğini düşündüğümü kendisine de ilettim. Şuanda olayın üzerinden çok kısa bir dönem geçti" diye konuştu.

GÖZÜYAŞLI ANNE: SAĞLIKÇILARA SAHİP ÇIKIN

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde Anestezi Doktoru olan anne Nergiz Songür ise gözyaşları içinde, "Biz bu olayın şokunu atlatamadık ve atlatamayacağız. Bu şahıs daha önce başka doktor arkadaşlarımıza da tehditler savurmuş ve saldırmış. Sadece bu şahıs özelinde değil, sağlıkçılara uzanan ellere caydırıcı cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biz oğlumuzu vatana millete yararlı evlatlar olarak yetiştirdik. Biz ülkemizi ve milletimizi seviyoruz. Biz ülkemizi bırakıp gitmedik. Bize sahip çıkın. Oğlumuzun arkasında durun. Tüm sağlıkçıların arkasında durun" dedi.

Asistan doktorun anneannesi Senengül Eşener ise, "Biz onu neliklerle büyüttük. Benim torunum hiç kimseye zararı olacak bir çocuk değil. Dünya iyisi bir insandır. Umarım en ağır cezayı alırlar. Biz bu şoku hala atlatamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nergiz Songür ile röp.

-Senengül Eşener ile röp.

-Kadir Songür ile röp.

-Aileden genel detay görüntüler

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Eskişehir'de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ne geldi. Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, Porsuk Çayı'na düştü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-2 yaşındaki çocuğun ambulanstan indirilmesi

-Acil servise götürülmesi

-Annenin ambulanstan inmesi

-Şehir Hastanesi genel

-Porsuk Çayı

-Uyarı tabelaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu R.D.M.'nin otomobilinde, gümrük görevlilerince rutin kontrol kapsamında arama yapıldı. Aracın bagajında, stepne boşluğuna gizlenen canlı 2 piton bulundu. Bunun üzerine araç, detaylı kontrolden geçirilmek üzere X-ray taramasına yönlendirildi. Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajın yan duvarlarına gizlenen 1 yavru timsah, 10 yavru kertenkele ile 4 yavru piton bulundu.

Hayvanlara, 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenmesi nedeniyle el koyuldu. Hayvanlar, Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Bulgar sürücü R.D.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Araçta arama yapılması

Hayvanların bulunması

Hayvanların kafese alınması

Pitondan detaylar

Kertenkeleler

Yavru timsah

Bagajda çuvalın bulunması

Hayvanlardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

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Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde

Denizli'de sopayla dövülen sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıkarak, tedaviye aldı. 'Mutlu' adı verilen köpeğin tedavisi sürerken, kimliği belirlenen ve gözaltına alınan saldırgan ise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Merkezefendi'nin Hallaçlar Mahallesi'nde bağlı bir köpeğin sopayla dövüldüğü görüntüleri, geçen çarşamba günü, sosyal medyada paylaşıldı. Başta hayvan severler olmak üzere vatandaşlar tepki gösterdi. Görüntüde, bir evin bahçesindeki ağaca zincirle bağlı köpeğin başına ve göğsüne, bir saldırganın sopayla vurması ve hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Yapılan araştırmada, saldırganın kimliğinin bahçenin sahibi R.N. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen R.N.'nin ifadesi alındı. Saldırganın, bahçesine giren bu sokak köpeği zincire bağladığı ardından sopayla dövdüğü öğrenildi. Evrakları elden adliyeye gönderilen R.N., daha sonra serbest bırakıldı. Denizi Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri ise, bahçede bağlı hayvanı buradan alıp tedavisini üstlendi. Vücudunun bazı bölgelerinde şişlik olan köpeğin bakım, tedavi ve rehabilitasyonu sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şiddet mağduru köpeği ziyaret ederek tedavisi hakkında veterinerlerden bilgi aldı. Bir süre köpeği seven Zolan, köpeğe 'Mutlu' adını verdiklerini söyledi. Tüm canlılara sahip çıkıp koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken Zolan, 'Mutlu'nun bir an önce yaşadığı travmadan çıkması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nden detay

Mutlu ismi verilen köpekten görüntü

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın köpekle ilgilenmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın köpekle ilgilenmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Haluk Levent'ten, Emine Bulut'un kızına ziyaret

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.B.'yi (10) Kırıkkale'de eğitim gördüğü okulda ziyaret ederek konser verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçen 18 Ağustos'ta annesi Emine Bulut, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.B'yi telefonla arayarak, kendisini ziyaret edeceği sözünü verdi. Haluk Leven, sözünü tutarak, bugün F.B.B.'yi, Kırıkkale'de eğitim gördüğü okulda ziyaret etti. Haluk Levent, basına kapalı gerçekleşen ziyarette F.B.B. ile görüştü. Ardından okulun salonunda öğrenciler için konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konser de basına kapalı gerçekleşti.

'GÜLEN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİM'

Okul çıkışı açıklamada bulunan Haluk Levent, olaydan sonra F.B.B. ile telefonda konuştuğunu söyleyerek, "O zaman kendisine söz vermiştim. Kızımızın, annesinin başına gelen bu talihsiz olaydan sonra gözyaşlarına, haykırışlarına tüm ülke olarak tanık olduk. Ben kızımızın gülen yüzünü görmek istedim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Haluk Levent'in okula gelmesi

-Öğrenciler tarafından karşılanması

-Haluk Levent'in açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti

Antalya'da, tuvalette bıçak gösterdiği Mehmet Ali D.'nin (63) cep telefonunu gasbeden M.G. (26), polis ekiplerince gözaltına alındı. M.G.'nin, kaçarken, Mehmet Ali D.'yi "Birilerine söylersen seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği öğrenildi.

Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesindeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parktaki tuvalete giren emekli Mehmet Ali D.'nin hemen arkasından M.G. geldi. M.G.'nin bıçak gösterip, 20 lira istediği Mehmet Ali D., üzerinde para olmadığını söyledi. M.G., ardından Mehmet Ali D.'nin çantasındaki cep telefonunu alıp, "Birilerine söylersen seni öldürürüm" dedi. M.G., olay yerinden kaçarken, Mehmet Ali D.'nin ihbarı üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yeri tespit edilen ve sokaklarda yaşadığı belirlenen M.G., kısa sürede gözaltına alındı. M.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Gasp edilen Mehmet Ali A D.dan görüntü

-Şüphelinin asayiş çıkışı görüntüsü

-Ekip arabasına binmeleri

-Asayiş dış plan detaylar

'110 MB// 1 DK 10 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bitlis İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bitlis İl Genel Meclisi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için toplandı. Tek gündem maddesinin harekat olduğu toplantıda, meclis üyeleri asker selamı verdi.

Bitlis İl Genel Meclisi tek gündem maddesi olan 'Barış Pınarı Harekatı' için toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclis Başkanı Başkan Cemalettin Kinç, harekatı destekleyen bildiriyi okudu. Kinç, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da 'Barış Pınarı Harekatı' oluşturmaktadır" dedi.

Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşandığını belirten Kinç, şöyle konuştu:

"Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuş, binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalarda özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, oy birliği ile kabul edilen meclis üyelerinin oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını da söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Katılanlardan detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmas

-Bildirinin okunması

-Asker selamının verilmesinden detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -