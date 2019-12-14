DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2) - Yeniden

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.

SU KAÇAĞININ SICAK METALE TEMASI İLE PATLAMA OLDU

İSDEMİR'den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.

HATAY VALİLİĞİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay Valiliği, İSDEMİR'deki patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışması yapıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"İlk değerlendirmelere göre İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasıyla meydana gelen patlama sonucunda yangın söndürme cihazlarının otomatik olarak çalışması neticesinde, havada yüksek miktarda buhar ve duman oluşmuştur. Olayda yaralanan ya da ölen vatandaşımız yoktur. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. "

HATAY

===================

Profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16), hayatını kaybetti. Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Üniversitesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Mesut Ö. yönetimindeki 34 HN 4563 plakalı otomobil, kavşaktan sola dönüş yapmak isterken aynı yöne giden Eren Konukçu yönetimindeki 59 ABE 022 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sırasında kelepçesini takmadığı için kaskının başından çıktığı öne sürülen lise öğrencisi Eren Konukçu, ağır yaralandı. Başından yaralanan Konukçu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Konukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tekirdağ'da özel bir koleje giden Eren Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen lise öğrencisi Eren Konukçu, Köseilyas Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Konukçu'nun babası Prof. Dr. Fatih Konukçu, annesi Hasibe Dilek Konukçu, kardeşleri Gül Sena ve Başar Konukçu, güçlükle ayakta durabilirken, gözyaşları döktüler.

Cenazeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, akademisyerler, Eren'in okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Eren'in arkadaşları cenaze namazında saf tutarak tabutuna omuz verdi. Eren, Köseilyas Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Eren Konukçu'nun ölümünde kusurlu bulunan otomobil sürücüsü, Mesut Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köseilyas mahalle camisi

-Cenazeye katılan kalabalık

-Cenazeye katılan öğrenciler

-Cenaze namazının klınması

-Babanın acısı

-Cenazede ağlayan yakınları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

====================

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3)

ŞENTOP'TAN ABD SENATOSU KARARINA ELEŞTİRİ: KİRLİ BİR SİYASİ OYUNUN PARÇASIDIR

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da Kundu bölgesinde bir otelde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla devam ediyor. Yürütme Kurulu toplantısının ardından genel kurulun açılış konuşmaları gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya kıtasının pek çok sorun ve sınama ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Asya'nın bir bölümünün de hala açlık, bulaşıcı hastalık ve doğal afetler gibi birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kaldığını dile getiren Şentop, "Kıtamız yeni ekolojik problemlerle karşılaşmaktadır. Öte yandan savaşlar, çatışmalar, vekalet savaşları ve terörizm gibi ağır insani sonuçları olan sorunlarla her gün daha güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri, barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretindeyiz" dedi.

TERÖR DÜNYANIN BELASIDIR

Suriye 'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen en üst gayreti gösterdiğini belirten Şentop, şöyle dedi:

"3.6 milyona yakın Suriyeliyi şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK YPG terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, terör örgütlerinden temizlemiş olduğumuz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizi en güvenli ve en sağlıklı yoldan vatanlarına dönme yolunda ortaya koyduğumuz çabalar nihayetinde meyvelerini verecektir. Bugün, terörizm coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın ortak belasıdır. Bunun acı örneklerini burada bulunan birçok ülke yakinen yaşadı. Bu gerçeğin bilinciyle, uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer alıyoruz. Terörizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi dünya barışını ve insanların huzurunu tehdit eden hastalıklı anlayışlarla mücadelede, uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atıyoruz."

İŞE YARAYAN-YARAMAYAN TERÖRİST AYRIMI

Terörizmle mücadelede ancak ve ancak samimi ve kapsamlı bir yaklaşımla başarılı olabileceğine vurgu yapan Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele eden ve hiçbirine göz açtırmayan bir ülke olarak sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak, güçlü iş birlikleri kurmak istiyoruz. 2016 yılında ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ/PDY'nin birçoğunuzun ülkesinde eğitim, STK ve benzeri kisveler altında faaliyette bulunduğunu biliyoruz. Bu örgütün Türkiye için olduğu kadar ülkeleriniz için de tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hiçbir terör örgütü birbirinden farklı değildir. DEAŞ neyse FETÖ ve PKK/PYD/YPG de odur. Hepsi insanları insan gibi yaşamaktan alıkoyacak aynı onursuz ve lanetli amaçların peşinde koşmaktadır. Bu noktada, 'İşe yarayan-yaramayan terörist' ayrımını asla kabul etmiyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini istiyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin, PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz."

İŞGAL, ZULÜM VE ADALETSİZLİĞİN FİLİSTİN'İN KADERİ DEĞİL

Asya'nın bir diğer kanayan yarası olan Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergilenmediğini kaydeden Şentop, işgal, zulüm ve adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmadığına dikkati çekti. Mustafa Şentop, "Dünyada haksızlığa uğramış milletlerin daima yanında olmayı insanlık onurunun bir gereği olarak görüyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, Kudüs 'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Afganistan 'da barışın tesisi ve şiddetin sona ermesi için yürütülen çabalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BM MİSYONUNU YERİNE GETİRMİYOR

Uluslararası örgütlerin bir kısmının özellikle de BM'nin kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade eden Şentop, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu durumu, 'Dünya Beşten Büyüktür' itirazıyla ifade etmiş ve bu itiraz, haklı bir yankı uyandırmıştır. Tam bu noktada, uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesi zaruretini bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum" dedi.

ABD SENATOSUNUN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını da eleştirdi. Şentop, "ABD Senatosu'nun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle, uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak ret ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato'yu bağlamayacak bu karar açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Toplantıdan detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

================

Arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Aynı bölgeye daha önce atılan ölü köpeklerin de iskeletlerine rastlandı.

Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parlar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı. Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayvanların ölülüleri iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü.

Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Köpek ölülerinin görüntüsü

Kepçe ile ölü köpeklerin açılan çukura atılması

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

============================

Gezegen evine yoğun ilgi

Denizli'deki planetaryum (gezegen evi) yoğun ilgi çekiyor. Tesiste, uzayın derinliklerini birebir izleyebilen öğrenciler, yaşadıkları sıra dışı deneyimle gök cisimleri hakkında temel bilgiler de öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bilim, kültür ve sanat etkinlikleri ile birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 500, bin ve 2 bin kişilik tiyatro ve gösteri salonları, atölyeleri, seminer ve nikah salonları ile birlikte bünyesinde bulunan 100 kişilik planetaryum, Denizlililere uzayı tanıtıyor. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gezegen evinde, uzayın derinlikleri birebir izleyen öğrencilere, gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. Planetaryuma, Denizli merkez ve ilçelerinden yoğun ilgi gösteren öğrenciler, tesiste sıra dışı bir deneyim yaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan , merkezdeki gezegen evinin özelikle öğrencilerin büyük ilgisini çektiğini belirterek, "Merkezimizde bulunan planetaryum da öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde anlatılarak temel astronomi bilgileri veriliyor" dedi. Öğrencileri merkeze getiren Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu Müdürü Erdinç Pekmezci, "Gezegen evi öğrencilerimize çok faydalı oldu. Derslerimizde işlediğimiz konuları pekiştirmek için geldik. Çok güzel bir yer yapılmış, öğrencilerimiz çok güzel bilgiler öğrendi ve çok faydalı oldu" dedi. Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Utku Ünal ise, "Çok keyifli ve değişik bir macera oldu bizim için. Bütün öğrencilerin mutlaka gelmesini tavsiye ettiğimiz yerlerden. Denizli'nin ihtiyacı olan ve muazzam bir yer burası" şeklinde konuştu. Öğrenci Asude Çakar ise, "Burada çok güzel bilgiler öğrendik. Ay'ı, Jüpiter 'i ve uyduları gördük. Ay'ın katmanlarını, Güneş'in lekelerini öğrendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Gezegen evinden detay görüntüler

Öğrencilerin gezegenleri çatıda izlemesi

Müdür Erdinç Pekmezci, öğretmen Utku Ünal ve öğrenci Asude Çakar'ın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

======================