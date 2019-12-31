DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal, Burhaniye'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın cesedinin bulunduğu evin sahibi olan A.B. (22) ile erkek arkadaşı S.D.'nin (23), olaydan sonra görüştükleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edremit'in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, dün sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu görüp, polise haber verdi. Binaya gelen polis, içeri girdiğinde Selin Kartal'ı başından vurularak ölmüş halde buldu. Yapılan araştırmalar sonunda evde yaşadığı belirlenen A.B. ile genç kızın erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. İkili ifadelerinde olayın şakalaşırken yaşandığını öne sürerken, A.B., şarjöründe mermi olmadığını zannettiği tabancayı şaka amacıyla Selin Kartal'ın başına dayayıp, ateşlediğini anlattı.

Araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda da kimlikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettiklerini tespit etti. 8 şüpheli, bugün Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak, plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor.

SELİN BURHANİYE'DE DEFNEDİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Cinayetin işlendiği evden genel ve detay görüntü-Selin Kartal fotoğrafı

-Adliye detayı

-Cenaze namazından genel görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY/EDREMİT(Balıkesir),

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İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3)

İKİ KİŞİNİN KATİL ZANLISI SORGULANMAK ÜZERE CİNAYET BÜROYA SEVK EDİLDİ

İzmir 'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi. Sivil polis aracına bindirilen zanlının, battaniye ile üstünün örtülmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe emniyet müdürlüğünden görüntü

-Zanlı araçla çıkarılırken görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (4)

AİLE SAYISI 64 OLDU

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 120'nci günde de sürürken, Sur ilçesi ve Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde gelen 2 aileyle birlikte aile sayısı 64 oldu. Şemdinli'den gelen Esmer Koç, kızı Zübeyde'nin (22), 7 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını ve çocuğunun dönmesi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini söyledi. Kızını kaçıran 4 kişinin tutuklandığını anlatan Koç, "7 yıl önce 4 kişi tarafından çarşıya götürüldü. Orada arabaya bindirip, PKK'ya vermişler. O 4 kişi de şu anda Van 'da cezaevinde. Benim kızımın yeri, yanımdadır. Kızım eğer beni duyuyorsa beni görüyorsa geri gelsin, kaçsın. Benim yanıma gelsin" dedi.

'GELMEK İSTEDİĞİNİ AMA KAÇAMADIĞINI SÖYLEDİ'

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan torunu Halil İbrahim (21) için HDP binası önündeki eyleme katılan Halime Kadran ise " Irak 'a kaçırdıklarını duydum, çocuktu. Bir sefer konuştuk, gelmek istediğini ama kaçamadığını söyledi. 'Etrafımız hep kapalı. Kaçamıyoruz' dedi. Ben de 'Kaç, peşmergeye git. Onlar seni Türkiye 'ye verecek' dedim. 'Gece gündüz seni özlüyoruz' dedim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Esmer Koç'un konuşması

Halime Kadran'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

MÜFTÜ TÖRENE KATILANLARDAN HELALLİK İSTEDİ

Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit oğullarının cenazesiyle aynı uçakla Erzurum'a gelen Güllü- Abdurrahman Kaya çifti, görevliler tarafından tören alanında ayrılan yerlerine götürüldü. Vali Okay Memiş ile 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı şehit ailesine taziye dileklerini iletti. Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula , dua etti. Müftü Sula, duanın ardından törene katılanlardan şehit için helallik istedi. Havalimanındaki tören şehit ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi. Askeri araca konulan şehit cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit'in uçakla gelişi

-Şehit'in uçaktan tören mangası tarafından indirilmesi

-Ailesinin uçaktan inmesi

-Özgeçmişinin okunması

-Dua edilmesi

-Şehit'in cenaze aracaına konularak götürülmesi

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi

ADANA'da polis ekipleri, ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı. 2 bin 852 aracın kontrol edildiği uygulamada, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış koşullarının etkili olduğu Ceyhan Aladağ ilçelerinde lastiklerden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdi. 2 bin 852 aracın kontrol edildiği uygulamada, araçlarda bulunması gereken avadanlıklar, kış lastiği, yangın tüpü, emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araçta bulunması gereken diğer belgeler kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlemler uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtilirken, "Kış koşullarından kaynaklı olarak başta buzlanma, görüş mesafesinde kısalma, araçların durma mesafesinin uzaması gibi, hava ve yol şartlarında meydana gelen olumsuzluklar trafikteki riskleri artırmakta ve ortaya çıkan trafik kazalarında vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Kış mevsimi koşullarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde araçlarda kullanılan lastiklerin kış lastiği olmamasından kaynaklanan nedenlerle yol tutuşu zayıfladığından direksiyon hakimiyeti yitirilmekte, acı sonuçlar doğuran trafik kazaları meydana gelmektedir. Araçlarda kullanılan lastiklerden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçlarda lastik yanaklarında (M+S) işareti bulunan kış lastikleri kullanılacaktır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerimizin kendilerinin ve yolcularının hayatı ile araç ve yüklerini riske etmemeleri için trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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Polislerin lastikleri kontrol etmesi

Sürücüleri bilgilendirmesi

Broşür vermesi

Haber-Kamera: ADANA,

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Mahkumlar oyuncak üretiyor, çocuklar seviniyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile mahkumların el işçiliği ile yaptığı ahşap oyuncaklar, çocuklara hediye ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Kurum içindeki tekstil, otomobil yan sanayi, ahşap ve metal atölyeleri ile fırın ve tatlı imalathanesini gezen Başkan Aktaş'a, Kurum Müdürü Selahattin Tutkun tarafından bilgi verildi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından siparişi verilen oyuncakların üretildiği ahşap atölyesindeki mahkumlarla sohbet etti, üretilen birbirinden farklı oyuncak ve hediyelik eşyaları da yakından inceledi.

H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen faaliyetlerin hem suçluların ıslahı hem de ekonomiye artı değer sağlanması açından Bursa için büyük kazanç olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Başta Kurum Müdürü Selahattin Tutkun olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak siparişimizi verdik. Alışverişimizi daha da artırmak istiyoruz. Çocukları motive eden en önemli unsurlardan biri de oyuncak. Özellikle oyuncaklarda plastik ve kimyasalların fazla olması, sağlık ve hijyen açısından sıkıntılar çıkarıyor. Ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Buradan aldığımız oyuncakları hem Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde kullanacağız hem de çocuklarımıza hediye olarak dağıtılacağız. Çocuklarımızın ahşaba yönelmesi bizim içi önemli. En azından plastik ve kimyasallardan uzaklaşmış olacaklar" dedi.

İLK YÜKLÜ SİPARİŞ

Hediyelik eşya atölyesinde 1 yıldır üretim yapıldığını ifade eden Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ise Büyükşehir Belediyesi'nin siparişi ile ahşap atölyesinde de hızlı bir gelişim olduğunu söyledi. İlk kez bir kurumdan böyle yüklü miktarda sipariş aldıklarını dile getiren Tutkun, "Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında üretimin tamamı, dışarıdan hiç destek alınmadan mahkumlarımız tarafından yapılıyor. Verdikleri sipariş ile bir anlamda üretime destek sağladıkları için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Aktaş, ziyaretin sonunda kurumun hediyelik eşya atölyesini de gezip, çok beğendiği ahşap bir arabayı da satın aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oyuncaklardan detaylar

-Atölyeden detaylar

-Açıklamalar

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,

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