DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

3 yıldır kayıp Zehra ve Korhan cinayeti sanığına çifte müebbet istendi

ISPARTA'da 3 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Çaycı (23) ile Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Aydıner cinayeti kendisinin işlemediğini, Korhan ile Zehra'ya ne olduğunu bilmediğini önü sürdü. Savcı ise sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, hakkında iki kez 'öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİÇifte cinayet suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Ali Aydıner'in yargılanmasına devam edildi. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül Salı günü görülen davaya tutuklu sanık Ali Aydıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime ve babası Orhan Taştekin ile tarafların avukatları katıldı.'BENİM ARABAYI YARIN BABAMA TESLİM ET'Duruşmada sanık Ali Aydıner, cinayeti kendisinin işlemediğini, kayıp olan Zehra ile Korhan'ın kendisine ait Yazısöğüt köyünde bulunan çiftlik evinde bulunduğunu, beraber alkol aldıktan sonra bir ara oradan ikisinin Korhan'a ait otomobille ayrılıp, Zehra'nın çocuğunu bırakıp geleceklerini söylediklerini tekrarladı. Korhan'ın geri döndüğünde daha önce hiç görmediği bir otomobilin geldiğini ve Zehra ile Korhan'ı da alarak götürdüğünü, Korhan'ın kendisine "Benim arabayı yarın babama teslim et" dediğini ve kendilerine ne olduğunu bilmediğini anlattı.'KORHAN, ZEHRA'YI ÖLDÜRDÜ, BEN DE KORHAN'I ÖLDÜRDÜM'Mahkeme başkanı olaydan sonra "Özlem ile beraber onun evinde buluştuğunuz ve burada yaptığınız konuşma kayıtlarında 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dediğin tutanaklarda yer alıyor. Buna ne diyeceksin?" diye sordu. Sanık Ali Aydıner bu soru karşısında kendisine oyun oynandığını, Korhan ile Zehra'ya ne olduğunu bilmediğini, olayın iç yüzünü Korhan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi Özlem Singeç'in bildiğini öne sürdü.İKİ KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİMahkeme heyeti iddia makamından esas hakkındaki mütalaasını sordu. Savcı, sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık hakkında iki kez 'öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.Sanık avukatı ise mütalaa hakkında savunma yapmak üzere mahkeme heyetinden süre istedi. Mahkeme heyeti bu nedenle duruşmayı erteledi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin TL ceza yazıldı.Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen 'kaçak kına gecesi' düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ceza kesti.Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 TL ceza uygulandı.Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİKazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

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Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı ve polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı olduğu öne sürülen aktif görevde bulunan bir astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve polislerin bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül günü Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Karaman, Erzurum, Elazığ, Van, Konya ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına aldı.TÖRENLE MAHREM İMAMA TESLİM EDİLİYORLARMIŞŞüphelilerin, polis okullarındaki öğrencileri kontrollerinde tutarak, mezun olduklarında atandıkları kentlerde sözde mahrem imamlara teslim etmek üzere hazırladıkları ortaya çıktı. Polis okulundan mezun olup yeni atanan örgüt üyelerinin, iş yeri ya da evlerde yapılan devir teslim töreniyle yeni mahrem imamlara teslim edildiği, dönem tatillerinde de aileleriyle birlikte mahrem imamlarla görüştükleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden polis okulu abisi oldukları öne sürülen Halis B., Kasım O., Mehmet A., Mustafa Y., Şuayıp K. ve Yusuf T., tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı.