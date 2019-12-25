DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Adana sele teslim oldu (2)

YOL ÇÖKTÜ

Adana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

KAR YAĞIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kırsal ilçelerden Feke'de 2 gündür aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı. Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Ali GÖKDAL- Uğur SELÇİK/FEKE, İMAMOĞLU (Adana),

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Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Nebil Şabalut'a (42) ait olan lokantada sabah saatlerinde çorba yapıldığı sırada düdüklü tencere patladı. Patlama iş yerinde hasara yol açarken Nebil Şabalut ile yanında bulunan kızı Ruba Şabalut yaralandı. Yaralanan baba ile kızı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralılar acile götürülmesi

İşyeri

İşyerindeki patlayan tencere

Patlama anını anlatmaları

İşyerine savrulan çorbalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Rekor Edirne'de; 123 bin 377 göçmen yakalandı

EDİRNE'de bu yıl içinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçak geçmek isteyen 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 bin göçmenin yakalandığı kentte, bu yıl sayı rekor seviyeye ulaştı. İl Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye genelinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 441 bin 532'ye ulaştı.

Yaşadıkları ülkelerdeki savaş, yoksulluk ve çeşitli nedenlerle daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında, kadın, çocuk, genç, yaşlı bulunan göçmenler, Türkiye'de en önemli geçiş güzergahı olarak Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Edirne'yi seçiyor. Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeleri, kaçak göçmenlerin yasadışı yollardan geçişlerini önlemek için sıkı güvenlik önlemleri alarak, sık sık operasyonlar düzenliyor.

EDİRNE'DE REKOR YAKALAMA

Göç İdaresi'nin verilerine göre, 123 bin 377'si Edirne'de olmak üzere 1 Ocak'tan bu yana Türkiye'de 441 bin 532 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığı Edirne'de bu yıl 123 bin 377 kişiyle yakalanan göçmen sayısı tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Edirne'de yakalanan 123 bin 377 kişiden ilk sırayı 33 bin 154 kişiyle Pakistanlılar alırken, onları 26 bin 061 kişiyle Afganlılar, 11 bin 722 kişiyle Bangladeş, 52 bin 440 da diğer uyruklular aldı.

Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'a yasadışı yollardan geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerindeki soruşturmalarının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Burada tüm ihtiyaçları karşılanan göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderiliyor.

YUNANİSTAN, DARP EDEREK GERİ GÖNDERDİ

Yasadışı yollardan Yunanistan'a geçen göçmenlerden bazıları ile bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından darp edilip, para ve eşyaları alındıktan sonra zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri itiliyor. Daha iyi yaşamak için Afganistan'dan çıktığı umut yolculuğunda geçtiği Yunanistan'da yakalanan Kamalel Nezi(22), Yunan polislerinin kendisini darp ederek zorla Türkiye'ye deport ettiğini söyledi. Yunan polislerinin üzerlerindeki paraları ve cep telefonlarını alıp bota bindirip Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Nezi, "Afganistan'dan Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a geçtim ve orada beni yakaladılar. Beni bir kampa getirdiler. Burada çocuklarında bulunduğu 35 -40 kişilik bir grup halinde, cep telefonlarımızı, paralarımızı alıp bizi bota bindirip zorla Türkiye'ye ittiler. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz kalmıştı. Türkiye bize çok iyi davrandı. Bize sıcak çorba verdiler. Yunanistan'da bizi dövdüler ve bize hiç yiyecek vermediler. Türk yetkililere çok teşekkür ediyoruz, bize çok iyi davranıyorlar. Biz toplam 35 kişiydik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakalanan göçmenler Göç İdaresi'nde

-Göçmenlerden detaylar

-Çocuk ve kadınlar

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Göçmenlerden detaylar

-Afganlı Kemalel nazi ile röp.

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Türkiye-Yunanistan sınırı

-Sınırlardan detaylar

-Askerlerin sınırda devriye gezmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

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Krediyle aldığı inekleri çalındı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Rıdvan Yalçın'ın, 4 ineği çalındı. 2 ineği Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı kredisiyle alan Rıdvan Yalçın, ineklerinin bulunmasını istedi.

Kandıra Bağırganlı'da yaşayan Rıdvan Yalçın, yaklaşık 2 hafta önce 7 büyükbaş hayvanını otlamaları için fındık bahçesine bıraktı. İşlerini halletmek için köye dönen Rıdvan Yalçın, bahçeye geldiğinde sadece 3 ineğinin olduğunu gördü. Çevrede arama yapan Rıdvan Yalçın, 4 ineğini bulamadı. Yalçın, bir komşusunun inekleri üstü açık bir kamyonda gördüğünü söylemesi üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

KREDİYLE 2 İNEK ALDI

Yalçın hırsızların yakalanmamak için güvenlik kameralarının olmadığı yolu kullandığını belirterek, "Hırsızlar kamera olan yolları değil de başka yolu kullanmış. Aracın tekerlek izleri bunu gösteriyor. Jandarmaya şikayette bulundum, savcılığa başvurdum. 2 hafta geçti ancak hırsızların izine maalesef rastlanmadı. 5 büyükbaş hayvanım vardı. 2018 yılında ORKÖY'ün hayvan kredi desteğinden yararlanıp 2 büyükbaş hayvan daha aldım" dedi.

İNEKLERİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

Hayvanlarının bulunmasını isteyen Yalçın, "Toplam 7 büyükbaş hayvanım vardı. Onların da buzağılamasını bekliyordum. 2 çocuğum var. Biri ortaokul 1'e, biri ortaokul 3'e gidiyor. Onların okul masraflarını rahat karşılamak ve ailemin geçimi için hayvancılığa giriştim. Ama hırsızlar, özellikle gebe olan 4 iyi hayvanı seçerek çaldı. Hayvanlarım bulunamıyor. Ortada aracın plakasını gören de yok. Ben bunun altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Rıdvan Yalçın'ın konuşması

-Kalan hayvanlardan görüntü

HABER: Sebahattin AYDIN/KANDIRA(Kocaeli),

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Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı

HAKKARİ'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Duriye Duman'ın (46), karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda, yarım kilogram ağırlığında tümör olduğu ortaya çıktı. Duman, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ozan Akıncı'nın yaptığı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Dr. Akıncı, böyle bir ameliyatın Hakkari Devlet Hastenesi'nde ilk kez yapıldığını söyledi.

Duriye Duman, şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde Duman'ın karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda tümör olduğu tespit edildi. Duriye Duman, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta yaklaşık yarım kilogram gelen tümör çıkarıldı.

Duman, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Opr. Dr. Akıncı, hastenelerinde ilk kez böyle bir ameliyat yaptıklarını söyledi. Dr. Akıncı şöyle konuştu:

"Hastamızın karın ana damarının aort komşuluğunda böbrek arteri ve dalak arteri arasında yerleşmiş yaklaşık 10 santimetre bir kitle tespit ettik. Bu kitleden dolayı hazırlıklarımızı yapık ve iki gün önce hastamızı opera ettik. Kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu başarının altında imzası olan ameliyathane, cerrahi servisi ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Hastamızın durumu gayet iyi. En az kendisi kadar ben de mutluyum. Hakkari'de daha önce yapılmış bir ameliyat değil. İkinci basamak bir hastanede yapılacak bir ameliyat olarak düşünülemez. Kitlenin yerleşimi oldukça zor bir anatomik bölgedeydi. Bu nedene bu tür ameliyatlar genelde üçüncü basamak hizmet veren yerlerde yapılıyor. Biz ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz. Bu imkanlar dahilinde başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmış olmak bizim için onur verici."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ameliyathaneden görüntü

Doktorun hasta ile ilgilenmesi

Hasta Duriye Duman röpörtajı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ozan Akıncı konuşması

Ameliyatla alınan Tümör görüntüsü

Genel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Yeni Sur'a, 1 milyon ziyaretçi

DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristlerin açtığı hendeklerle tahrip edilen merkez Sur ilçesi, yenilenen yüzüyle Ocak ayından bu yana 1 milyon turisti ağırladı.

Terör örgütü PKK'nın 2015 yılında açtığı hendekler nedeniyle tahribatın yaşandığı Diyarbakır Sur bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur ihya projesi' sayesinde yeniden inşa edildi. Büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Sur'da, yıkılan evlerin yerlerine tarihi dokuya uygun evler yapılırken, teröristlerin karargah olarak kullandığı ve yakıp yıktığı tarihi yapılar ve ibadethaneler, onarım ve restorasyon çalışımları ile yeniden ayağa kaldırıldı. Cami ve kiliselerin içerisinde yer aldığı 21 tarihi mekandan 18'i restore edilirken, 150 dönüm yeşil alan üzerine kurulan Millet Bahçesi'yle de bölgenin çehresi değişti.

Yenilenen yüzüyle adeta açık hava müzesi görünümünde olan Sur'u, bu yıl 1 milyon turist ziyaret etti. İçerisindeki hanlar, hamamlar, medreseler, camiler ve kiliseler gibi tarihi ve kültürel yapılarıyla 33 medeniyetin beşiği 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Sur bölgesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri de bulunuyor.

SUR'UN CADDELERİ CIVIL CIVIL

Geceleri ışıl ışıl ve hareketli olan Sur'un yenilenen cadde ve sokaklarında ellerindeki enstrümanlarla müzik yapan genç sanatçıları görmek mümkün.

Sur'u gezen Sibel Yanık (24), 4 yıldır Ankara'dan sürekli gelip Sur'u ziyaret ettiğini söyledi. Sur'un kendisi için farklı bir yeri olduğunu ifade eden Yanık, "Memleketim olmadığı halde, öyle bir bağ kurdum ki burayla, tarihi dokusu, insanları, medeniyeti, gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir yerö dedi. Ailesiyle Sur'u gezmeye gelen Ayşe Sarı (38) ise "Gezmek için tarihi açıdan çok güzel. Biz çok keyif alarak geziyoruz. Gezerken, dolaşırken tarih kokuyor her yeri ve her sokağı. Özellikle suru ve Dağkapı'yı çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz gelmeleri için" diye konuştu.

TURİZM VE TİCARET MERKEZİ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen tarihi Sur'un en işlek caddeleri Gazi, Melik Ahmet ve İzzetpaşa ile tarihi Yanık Çarşı, 'Sokak sağlıklaştırma projesi' kapsamında yenilenirken, 550 iş yerinin de cephesi değiştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan anonsu

-Diyarbakır surları

-Şarkı söyleyen gençler

-Sur'daki caddelerde gezenler

-Tarihi mekanlar

-Röportajlar

-Millet Bahçesi

-Tarihi Ulu Camisi

-Drone görüntüler

-Gece çekilen görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA

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Minibüsü mobil berbere çevirdi

KONYA'da 17 yıllık berber Veli Çevik (28), iş yeri kiralarının yüksek olması nedeniyle dükkanını kapatıp, 40 bin lira harcayarak kendisine ait minibüsü 'mobil berber' yaptı. Yüksek kiralar nedeniyle böyle bir karar aldığını belirten Çevik, "Birden aklıma böyle bir fikir geldi. 40 bin lira harcayıp minibüsten mobil berber yaptım. Gelen müşteriler de oldukça memnun. Talep olduğu takdirde minibüsümle tıraş yapmaya da gidiyorum" dedi. Çevik'in müşterileri ise ilk kez böyle bir yerde tıraş olduklarını söyledi.

Berberlik mesleğine çıraklıktan başlayan Veli Çevik, usta olup kendi dükkanını açtı. 10 yıl kadar kendi dükkanını çalıştıran Çevik, iş yeri kiralarının yüksek olması ve ödemede zorlanması üzerine aklına mobil berber dükkanı açma fikri geldi. Yaklaşık 40 bin liraya mal ettiği minibüsten oluşan mobil berber dükkanını 4 gün önce Karaman yolu üzerinde hizmete açan Çevik, oldukça memnun. Müşterilerin hizmetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Veli Çevik, "Daha önce dükkanımız vardı. 10 sene orada çalıştım. Kiraların yüksek olması bizi böyle bir projeye itti. Bu şekil hizmet akılma geldi ve yaptım. Arabanın kendisiyle birlikte mobil dükkanım 40 bin liraya mal oldu. Daha eksiklerimiz var. Müşterilerim benden memnun. Müşteriler ilk geldiğinde şaşırıyor ama bir süre sonra bu duruma alışıyorlar. İhtiyaç olması durumunda müşterilerim beni arıyor ve onların bulunduğu bölgeye giderek orada traşta yapıyorum"dedi.

'MÜŞTERİLER ŞAŞKIN'

İlk kez mobil bir berber dükkanında traş olduklarını belirten müşteriler ise bu uygulamayı sevdiklerini söyledi. Müşterilerden Süleyman Sorgun, "İlk defa böyle bir dükkanda traş oluyoruz. Hizmet ayağımıza geliyor. Hem pratik hem kolay ereşebiliyoruz. Hizmet ayağımıza geldi. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacımızda karşılanmış oldu. Biz müşteriler olarak önce şaşırdık ancak böyle bir işletme olduğu için çok memnunuz"dedi.

Görüntü Dökümü

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Veli Çevik'in müşterilerin tıraş etmesi

Minibüsün dışı ve içinden detay

Müşterilerden detay

Veli Çevik ve müşteriler röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin verip, birkaç gün içinde de sahiplenecek kişileri buluyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor.

Karabağlar'daki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmenliği yapan Şeyda Yılmaz, daha önce hayvanlarla ilgili projeler hazırlayıp, sokak kedileri için damacanalardan mama kabı ve kulübeler yaptı. Kızının eve kedi almak istemesiyle hayvan sevgisi artan Yılmaz, şimdi de öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin veriyor. Yılmaz, birkaç gün içinde sahiplenecek kişileri de bulurken, geçen sürede kedilere, öğrencileriyle sınıfta bakıyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor.

'MERHAMETLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Projeleriyle birçok öğrencisine hayvanları sevdirdiğini aktaran Şeyda Yılmaz, şunları söyledi:

"Öğrencilerim, anneleri yanında olmayan yavru kedileri, yaralı kedileri bana getiriyor. Bir kedi geldiğinde akşama kadar sınıf sınıf geziyorum. Bir öğrenciye ya da onların bir tanıdıklarına sahiplendiriyorum. Akşama kadar kaybolmasın, diye de kedileri derslere sokuyoruz. Çocuklar bu durumu çok kanıksadı. Yavru kedilere merhamet etmeyen bireyler yetiştirmek istemiyorum. Yaralı gördüğü bir kediyi sokakta bırakan bir çocuğun, ileride topluma yararlı, iyi kalpli biri olacağını düşünemiyorum. Bu dünyada üstün değiliz, sadece zeka gibi özelliklerimiz bakımından üstünüz. Bunun getirdiği bir sorumluluk olmalı. Diğer canlıların yaşam hakkına müdahale etmeyip, onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Kediler dersi etkilemiyor. Matematik dersine giren arkadaşım, arada kediyi alıyor 5 dakikalığına, çocuklar tekrar motive oluyor. Çizim yaparken aslında canlı modelden çizim yapılır fakat bizim böyle bir imkanımız yok. Biz burada karakalem örnekler üzerinden çiziyoruz. Yavru kediler bizim canlı modelimiz oluyor. Bugüne kadar bu şekilde onlarca kedi sahiplendirdim. Hasta kedileri tedavi ediyorum. Evimde de biri görme engelli iki kedim var. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin de önceliği engelli hayvanlar olsun."

'DERSE KATKISI OLUYOR'

Öğrencilerden Münirhan Kahraman (13), "Kediler dersi engellemiyor. Daha çok katkısı oluyor. İlk geldiğinde pek alışamıyorduk; fakat daha sonra hayvanlara daha yakın olduk. Evimizin bahçesindeki kediye de su götürüyorum" dedi.

Öğretmenleri sınıfa kediyle girdiğinde arkadaşlarının heyecanla baktığını anlatan Enisagül Bağlam (14) ise "Hayvanlarda değişik bir şey var, onları çok seviyoruz. Şeyda hocam onları derse getirdiğinde motivasyonumuz artıyor. Onlara yuva bulmaya çalışıyoruz. Derslere daha çok gelmek istiyoruz. Sokak hayvanlarına su götürüyorum, mama götürüyorum" diye konuştu.

'DERSE İLGİM ARTTI'

Öğretmeninin getirdiği kedilerden birini sahiplenen İrem Güvendik (13) de "Yaklaşık 1 ay önce bulunan kedinin boynunda yarası vardı. Veterinere götürdükten sonra Şeyda hoca sınıf sınıf dolaştı. Ben de zaten kedi sahiplenmek istiyordum, ailemi aradık, kabul ettiler. Daha sonra da okul çıkışında kediyi eve götürdüm. Ailem de hayvanları çok seviyor, o yüzden hiç sıkıntı olmadı. Onun evde dolanması çok güzel, insana çok huzur veriyor. Derslerde de kedilerin burada olması eğlenceli oluyor. Normalde de sokakta bir kedi gördüğüm zaman aç mı değil mi, diye düşünüyordum. Sahiplendikten sonra artık her gördüğümde kedileri besliyorum" dedi.

Öğrencilerden Ceren Kaplan (13) ise "Normalde resimle fazla uğraşmıyordum, hocam sayesinde ilgim gelişti. Kurslarına katıldım. Hocamın hassasiyetinden etkilenerek hayvan sevgim arttı ve daha çok kedi resimleri çizmeye başladım. Güzel sanatlara hazırlanmak istiyorum, yetenek sınavlarına hazırlık oluyor benim için" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Şeyda Yılmaz kedi kucağında ders anlatırken görüntüler

Kedi sıralarda dolaşırken görüntüler

Öğrenciler kedi çizimi yaparken görüntüler

Şeyda Yılmaz ile röp.

Öğrencilerle röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Ahmet Tarhan ALTAY/İZMİR,