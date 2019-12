DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (2)

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir 'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın (53) evinin önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi ve bundan 20 dakika sonra, Torbalı Devlet Hastanesi 'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i vurarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ortaklar ve Atatürk mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetlerle bağlantısı olduğu üzerinde durulan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz

Balıkesir 'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinde bulunan elektrik iletim kablolarının, buradan geçen bir geminin zarar vermesi sonucunda arızalanması nedeniyle dün saat 15.00'ten bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Sorunun çözülmesi amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarında Narlı 'dan, Marmara Adası'na denizin dibinden giden elektrik kablolarında, bölgeden geçen bir geminin zarar vermesi neticesinde arıza meydana geldi. Bunun üzerine bölgede faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışmalara başladı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi bir geminin deniz altı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Bu sürede Marmara Adası'nda jeneratör kurma çalışmaları da başlamıştırö ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara- Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi

Adana 'nın İmamoğlu ilçesinde evlerine giren farelerden kurtulmak için dolap ve yataklarının altına zehir koyan 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.

İmamoğlu ilçesinde oturan Derya Karakuş, cumartesi günü akşam evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Havanın soğuk geçmesi nedeniyle kapı ve pencereleri kapalı olan evde uyuyan Karakuş, bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran Derya Karakuş, kendisini kötü hissedince sağlık ekiplerine haber verdi. Uykudaki 2 çocuğunu bir türlü uyandıramayan Karakuş, panik yaşadı. Eve gelen sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.

EVDE İNCELEME

Olayın yaşandığı evde polis ekipleri, giriş-çıkışlara izin vermedi. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptı. Herhangi bir tehlike olmadığı saptanan evin pencere ve kapıları açılarak havalandırıldı. Evdeki fare zehirleri temizlendi.

Van'da 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da, 1 ay içerisinde kent merkezi ve ilçelerine düzenlenen 23 operasyonda, 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralarla ilgili 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde son bir ayda kaçakçılara yönelik 23 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 189 bin 860 paket üzerinde bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilirken, 28 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar

Kocaeli'de, 2018 ve 2019 yıllarında 43 kişinin dolandırıldıkları yönünde polise başvurması üzerine çalışma yürüten polis ekipleri, otomobil galerisi kurarak 400 kişiden araç satışıyla ilgili vekalet alarak para ödemeyen ve yaklaşık 25 milyon TL değerinde vurgun yapan çeteyi çökertti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2018 ve 2019 yılları arasında Kocaeli ve Bursa 'da aracının satışı konusunda bir otomobil galerisi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvuran 43 kişinin yaşadığı olayların benzer olduğunu tespit etti. Dolandırıcılık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bazı kişilerin otomobil galerisi açarak araçlarını satmak isteyen kişilerden vekalet aldığını ve araç sahiplerine az miktarda para vererek geri kalanı için senet ya da çek düzenlediğini belirleyen ekipler, bu otomobil galerilerinin senetlerin ödeme günü geldiğinde kapanarak sahiplerinin kayıplara karıştığını tespit etti.

24 ARACA "SATILAMAZ ŞERHİ" KONULDU

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli 1'i kadın 9 kişiyi 24 Aralık günü Kocaeli merkezli olarak Bursa, Ankara Kırıkkale ve Aksaray 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar ve araç sahiplerine ait çok sayıda vekaletname, sim kartlar, senetler, araç satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kartvizitler ve şirket kaşeleri ele geçirildi. Ayrıca polisin çalışması sırasında şüpheliler tarafından satılmaya çalışılan 24 araca da 'Satılamaz Şerhi' konularak araç sahiplerinin mağdur olmaları önlendi.

400'ÜN ÜZERİNDE KİŞİDEN VEKALETNAME ALMIŞLAR

Şüpheli 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerinin yaptığı geriye dönük çalışmalarda, şüphelilerin farklı tarihlerde Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Kırşehir , Kırıkkale, Kayseri ve Zonguldak illerine giderek bu illerde araçlarını satmak isteyen 400'ün üzerinde kişiden araç satışı yapmak için vekalet aldıkları belirlendi. Polis ekiplerinin geriye dönük çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta yılbaşının gözdesi 'Hobbit evleri'

Sivas Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, farklı bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin adresi oldu.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien 'in yazdığı, Peter Jackson 'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek inşa adilen yamaç evleri ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklıları yoğun ilgi gösteriyor. Hobbit evleri yılbaşında da meraklıların gözdesi oldu. Doğayla iç içe ve huzurlu bir yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyonları doldurdu. Hizmette bulunan 23 evin tamamı yılbaşı için ayırtıldı. Yılbaşında Hobbit Köyü'nde misafirler için canlı müzik ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.

'YILBAŞINDA İLGİ BÜYÜK'

Hobbit evlerin işletmecisi Ramazan İlbaşı, yılbaşında tam doluluk ile hizmet vereceklerini belirterek, "Şu anda evlerimizin hepsi dolu. Müşterilerimizin çoğu çevre illerimiz olan Tokat , Kayseri, Amasya ve Yozgat 'tan geliyor. Hobbit evleri Türkiye 'de tek olması nedeniyle burada her şey güzel geçiyor. Toplamda şu an 23 tane Hobbit evimiz var. Hepsi aktif durumda. Yılbaşında buraya ilgi büyük. Kutlamalarda canlı müzik ve havai fişek gösterisi var. İnsanlar burayı doğal olması nedeniyle tercih ediyor. Müşterilerimizin hepsi çok memnun. Hatta ileri bir tarihe tekrar rezervasyon yaptırıyorlar. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına karşı işlenen suçların önlenmesi için yazdığı mektup, polisler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı işlenen suçların önünde geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yazılan mektupları sokak sokak gezip vatandaşlara dağıttı. Aktaş'ın 'Bizlere emek vererek bugüne getiren annelerimizin, ablalarımızın, kız kardeşlerimizin ve eşlerimizin değeri her zaman bilinmelidir. Hiçbir şiddet zorluğu kolaylaştırmaz, bilakis zorlaştırır. Kadına karşı işlenen her türlü şiddet bir suçtur' yazan mektubu alan vatandaşlar, uygulamanın farkındalık yaratacağını belirterek teşekkür etti.

Mektupların kent genelinde dağıtılacağı bildirildi.

