DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÖSO GÜÇLERİ, FIRAT'IN DOĞUSUNA HAZIR

TÜRKİYE'nin terör örgütlerinin kontrolünü sona erdirmek için Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesi ve sınır hattına bu yönde yığınak yapmasının ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu Milli Ordu da hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Ordu bünyesine yeni katılan güçler de zorlu eğitimden geçirilerek cephede savaşmaya ve Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekata hazır hale getiriliyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, 2011 yılı ilkbaharında özgürlük ve demokrasi isteyenler sokağa çıkarak eylemler yapmaya başladı. Ancak rejim güçleri, özgürlük ve demokrasi talebinde bulunan sivilleri, üzerlerine ateş açarak engellemeyi tercih etti. Sivillerin yaşamlarını yitirmesinin ardından Deraa kentinde başlayan eylemler, ülke geneline yayıldı. Rejimin gösterileri sonlandırmak için silah kullanmasının ardından siviller de silahlandı ve kısa sürede ülkenin farklı noktalarında çatışmalar çıkmaya başladı. Suriye ordusundan ayrılan askerlerin de aralarına katıldığı sivillerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, rejim güçlerine karşı mücadele etmeye başladı. Mevcut ülke bayrağına üçüncü bir yıldızı ekleyerek kendi bayrağını da benimseyen Özgür Suriye Ordusu güçleri, kısa süre içerisinde ülke genelinde örgütlendi ve rejime karşı ortak mücadele ile birçok bölgede kontrolü eline geçirdi. Zaman içerisinde Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan grupların birbiriyle yaşadığı fikir ayrılıkları ile terör örgütlerinin varlığı, Suriye'nin çeşitli noktalarında kontrolün kaybedilmesine neden oldu.

FIRAT KALKANI HAREKATI İLE ÖSO YENİDEN BİRLEŞTİ

Terör örgütü DEAŞ'ın attığı füze ve roketler ile sınır hattındaki Kilis ve Gaziantep'e yönelik tehdit oluşturmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Özgür Suriye Ordusu'nun çeşitli gruplarının da katıldığı harekat ile Cerablus, Azez ve El Bab kentleri ile kırsalındaki bölgeler terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. 2 bin kilometre kareden fazla alanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu grupları da yeniden bir araya gelerek koordineli şekilde hareket etmeye başladı. 2017 yılı sonunda da ÖSO bileşenlerinin bir araya gelmesiyle 'Milli Ordu' kuruldu. Türkiye'de eğitilen askerlerin komuta ettiği yeni ordudaki askerler; daha disiplinli, modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer almaya başladı.

MİLLİ ORDU'YA KATILIM, HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan gençleri Azez, El Bab ve Afrin bölgesindeki kamplarında eğitimden geçiriyor. Afrin bölgesinde ÖSO bileşenlerinden olan Suriye Türkmenlerinin komuta ettiği Sultan Murat Tugayı'nın eğitim kampında da 250 kişi eğitime tabi tutuluyor. Yaklaşık bir aylık zorlu bir eğitimin ardından mezun olan gençler, Milli Ordu saflarına katılıyor. Fiziksel güçlenme adına yaptırılan ağır sportif eğitimin yanı sıra; her türlü arazide görev yapacak şekilde donanımlı hale getirilen yeni güçlere savunma, taarruz, meskun mahal, patlayıcı konularında bilgiler veriliyor. Her türlü silahı kullanabilecek şekilde eğitim gören gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Ordu komuta kademesinin ihtiyaç duyduğu cephe hatlarında görevlendiriliyor.

35 BİN KİŞİLİK ORDU, TSK'NIN YANINDA

Sultan Murat Tugayı komutanlarının eğittiği güçler, eğitim süreçlerini tamamlayarak görev alacakları cephe hattına gitmek için heyecanlandıklarını ifade ediyor. Türkiye'nin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunda görev almak istediklerini anlatan Milli Ordu'ya aday güçler, hedeflerinin Suriye topraklarında başta PKK/YPG olmak üzere hiçbir terör örgütünü barındırmamak olduğunu söyledi. Milli Ordu yetkilileri ise en büyük isteklerinin bir an önce Suriye'de huzurun sağlanması olduğunu belirtti. Milli Ordu kurmayları, kendilerine her zaman destek olan Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile kentlerinin özgürleştiğini hatırlattı. Yeni süreçte en büyük isteklerinin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesi ve bu bölgelerin de terör örgütleri işgalinden kurtarılması olduğunu anlatan yetkililer, 35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/AFRİN (Suriye), -

2)RUS TURİSTLERİN ŞELALE SUYUNDA ALABALIK AVI

ANTALYA'ya tatil için gelen yerli ve yabancılara alternatif turizm hizmeti veren bir işletme, şelale suyunda turistlere alabalık avı yaptırıyor. Günde bin 500- 2 bin Rus turistin alabalık tuttuğu işletmede, geçen sezon 130 bin alabalık tüketildiği öğrenildi.

Antalya'da sıcaklığın 40 derecelere ulaştığı yaz günlerinde, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar serinlemek için alternatif arayışlara yöneldi. Konakladıkları otelden çıkıp hem serinlemek, hem de sosyal aktivite yapmak isteyen yabancı tatilcilerin uğrak mekanlarından biri olan Kemer ilçesine bağlı Ulupınar bölgesi, doğal klima etkisiyle ilgi odağı oluyor. Antalya-Kumluca yolu üzerinde bulunan Ulupınar Şelalesi, dev çınar ağaçları ve yaz aylarında 13 dereceyi bulan kaynak suyuyla serinliği ve doğayı iç içe sunuyor.

RUSLARIN ALABALIK İLGİSİ

Ulupınar'ın şelaleye en yakın mekanlarından biri olan ve 60 dönüm arazi üzerine kurulan Şelale Restoran, yerli ve yabancı tatilcilere balık tutma ve tuttuğu balığı pişirip yeme imkanı veriyor. Alabalık üretim çiftliği de olan restoran, buz gibi suyun içerisindeki alabalıkları 'Kendi balığını tut' etkinliğiyle ziyaretçilerine sunuyor. Olta takımından yemine kadar tüm imkanların restoran tarafından sağlandığı etkinliğe en çok Rus tatilciler ilgi gösteriyor. Şelale suyunda oluşturulan göletlerdeki balıklara aile boyu olta atan Rusların balık tutmak için verdiği uğraştan memnun oldukları görüldü. Balık tutmayı başarabilen bazı tatilcilerin ise balığı oltadan çıkarma ve kaçırmadan elinde tutabilmeye çalışması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Ruslar, tuttukları balıkları görevlilere teslim ederek ızgarada ya da kiremitte pişirilmesi için sipariş veriyor. İsteyen bazı tatilciler ocağın başına geçerek kendi balığını kendisi pişirebiliyor. Ağaç gölgelerinde şelalenin aktığı güzergah boyunca suyun üzerine kurulan masalarda yemeğini yiyip dinlenen tatilciler, isterlerse doğal suyun sürekli aktığı havuzda yüzme imkanı da buluyor.

Şelale Restoran işletmecisi Doğan Akkelle, yaz dönemlerinde çok ilgi gördüklerini belirterek, "Günde bin 500- 2 bin kişi ağırlıyoruz. Rus misafirlerimiz ağırlıkta. Ruslar balık avlamayı da seviyor. Burada balık avlatıp eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Buradaki mini çiftliğimizde hayvanları da görebiliyorlar. Geçen sezon 130 bin alabalık tüketildi" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Restoran genel görüntü

Balık avlayan turistlerin görüntüsü

Havuza balık bırakılması

Balık tutan turistleri görüntüsü

Havuzda yüzenlerden görüntü

Tuttuğu balığı pişiren turistin görüntüsü

Turistlerle röportajlar

RÖP: Doğan Akkelle ( Restoran işletmecisi )

Detaylar

658 MB -- 05.56/// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

3)MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan Emrullah A. tutuklandı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan Metin D.'nin 07 LV 773 plakalı motosikleti geçen pazartesi saat 06.00 sıralarında çalındı. Hırsızlık olayının haber verilmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi suretiyle araştırma başlatıldı. Motosiklet aynı günün gecesi Manavgat'ın Edip Sadi Parkı'nda mahalle bekçileri tarafından terk edilmiş olarak bulundu.

Motosiklet üzerinde jandarma tarafından yapılan çalışmada Emrullah A.'ya ait parmak izi tespit edildi. Başka bir suç nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanan ve her hafta imza atan Emrullah A. jandarma tarafından yapılan araştırma ve takip sonucunda Sarılar Mahallesi'nde sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Emrullah A., savcılığa gönderildi. Motosikleti kendisinin çalmadığını iddia eden Emrullah A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh hukuk hakimliği tarafından tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı çevredeki kameralara anbean yansıdı. Motosikletin bulunduğu binaya doğru yürürken tanınmamak için başına şapka takan Emrullah A. önce motosikleti direksiyon kilidinin olup olmadığını kontrol ediyor. Direksiyon kilidinin olmadığı fark eden Emrullah A. yürüyerek motosikleti sokağa çıkartıp çalıştırıyor. Bu sırada yanına gelen başka bir motosikletliyle birlikte sokaktan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Emrullah A.'nın motosikleti götürmesi (Güvenlik kamerası)

Emrullah A.'nın adliyeden çıkarılması

Manavgat Adliyesi

183 MB/// 01.39"

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, -

4)EVİNİN BAHÇESİNDEKİ ODAYI MÜZEYE ÇEVİRDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Ahmet Bozdemir(54), çevresinden ve antika pazarlarından topladığı eski eşyaları, evinin bahçesine yaptığı özel odada sergiliyor. Bozdemir, mini müzesini bölge halkına, misafirlerine ve okullardan gelen öğrencilere açarak, nostaljik bir geçmiş yaşatıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uzun yıllar akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışıp, emekli olan 2 çocuk babası Ahmet Bozdemir(54), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları toplamaya başladı. Köyündeki evlere tek tek giderek ve antika pazarlarını gezerek yüzlerce eski eşya topladı.

Ardından da evinin bahçesine yaptırdığı özel odada sergilemeye başladı.

Bozdemir'in evindeki mini müzede 128 yıllık dikiş makinesi, 110 yıllık okka, antika hesap makineleri, 60 yıl öncesine ait takvim yaprakları, gramafon, tereyağ makinesi, taş el değirmeni gibi objeler bulunuyor.

Edindiği her eski eşyanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Bozdemir, "Eski eşyaları toplayıp kar amacı gütmeden muhafaza ediyorum. Amacım, geçmişe sahip çıkıp, geçmişi geleceğe anlatmak. Buradaki malzemelerin çoğunu gençlerimiz ne yazık ki bilmiyorlar. İlk olarak 10 yıl önce bunu yapmaya karar verip, başlamıştım. Bu eşyaları gelen misafirlerime ya da duyup da görmek isteyenlere gösteriyorum. Kaç yılına ait olduklarını, ne amaçla kullanıldıklarını anlatıyorum. Ben bunları çevremdeki insanlardan topladım, köyümden topladım, hediye olarak gelenler oldu. Geçmişimizi göstermek amacıyla sergiliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Evdeki eşyalardan detaylar

-Ahmet Bozdemir'in eşyalarla ilgilenmesi

-Bozdemir ile röportaj

Süre: 3.06 Boyut: 349 MB

Haber: Muammer İRTEM

Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

5)EFELER YOLU PROJESİ TURİZME CAN SUYU OLACAK

İZMİR-Manisa sınırlarındaki Bozdağlar ile İzmir-Aydın sınırlarındaki Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylaları, saklandıkları efe yataklarını, kale ve terk edilmiş eski köyleri birbirine bağlayan 500 kilometrelik bir yürüyüş rotası, Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları Araştırma Grubu (EÜ-KÜRAG) akademisyenlerinin yürüttükleri saha çalışmalarıyla belirlendi. Projenin bölgeye turizm ile can suyu olacağı belirtildi.

EÜ-KÜRAG sorumlu araştırmacısı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya yürütücülüğünde gerçekleştirilen Efeler Yolu projesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda incelemelerde bulunan araştırma grubu, dağlarda turizm potansiyeli en yüksek köyleri ve bu köyleri birbirine bağlayacak yürüyüş hattındaki önemli kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de paydaşları arasında yer alacağı uygulama projesinin hayata geçirilmesine sayılı günler kala, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma grubuyla yürüyüş rotasında incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili olarak Doç. Dr. Özkaya'dan bilgi alan Rektör Budak, yaklaşık 9 aylık bir yürüyüş sezonuna sahip olacak, 500 kilometrelik uzunluğu ile kesintisiz yüründüğünde 1 ayda tamamlanabilecek Efeler Yolunun hayata geçirilmesiyle bölgenin uluslararası turizme açılacağını kaydetti.

EFELER YOLU YAKLAŞIK BİR AYDA YÜRÜNEBİLECEK

Daha önce Aziz Paul Yolu'nun işaretlenmesinde gönüllü olarak çalıştığını ve benzer bir uygulamanın Bozdağ ve Aydın Dağlarında da hayata geçirilebileceğini düşünerek projeyi oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkaya, bunu Rektör Budak ile paylaştıktan sonra uygulamak için harekete geçtiklerini söyledi. İzmir Valiliği'ne sunularak, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından mali destek alan projenin fizibilite çalışmalarının son aşamasında olduklarını dile getiren Doç. Dr. Özkaya, "İzmir'in Bornova ilçesindeki Belkahve mevkiinden başlayarak Bozdağlar ve Aydın Dağlarını dönerek Meryem Ana'da sonlanacak efelik temalı bir kültür rotası oluşturduk. Bu sayede Türkiye'nin en güzel köylerinden olan Şirince, Kaplan, Beyköy, Birgi, Bozdağ, Gölcük, terk edilmiş çok önemli bir köy olan Lübbey köyü, Ovacık Milli Parkı içindeki Ovacık köyü, Yukarıkızılca ve Nazarköy hattı Efeler Yoluyla birbirine bağlanıyor. Bu yolun yürüyüş sezonu yaklaşık 9 ay olacak. Yol kesintisiz bir yürüyüşle yaklaşık 1 ayda tamamlanabilecek. Efeler Yolunun toplam uzunluğunun 500 kilometre olacağını öngörüyoruz. Fizibilitesini bitirdikten sonra paydaşlarımızın desteğiyle Ege Üniversitesi'nin yine sahada yürüteceği çalışmalarla yol işaretlemeleri yapılacak. Parkurlara yönlendirme levhaları ve köylere bilgi panoları dikilecek. Orman içindeki parkurlara ilkyardım çantaları gömülecek. Köylerdeki işletmelere her köye özgü olarak tasarlanacak özel mühürler verilecek ve bu mühürler yürüyüşçülerin köy geçişlerinde sertifikalarına basılacak. Günlük etapların sonunda destinasyon noktası olarak belirlenen köylerin girişlerine taklar yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Efes-Mimas yolu örneğinde olduğu gibi, köylülerin doğal ürünlerini satabilecekleri pazar tezgahları yaptırmayı planlıyoruz. Konaklama imkanı olmayan köylerde Efeler Yolunu yürüyen turistleri ağırlayacak aileler ev pansiyonculuğu yapacak. Her köyün bir mihmandarı olacak. Proje kapsamında köy mihmandarlarına ve köy halkına gerekli eğitimler verilecek. Yerel halka civardaki tarihi ve kültürel zenginlikler anlatılacak, halkın üzerinde yaşadığı zenginliklerin farkına varması ve bu mirası koruması adına çalışmalar yürütülecek. Halka kırsal turizm ve kültür rotalarıyla ilgili atölye çalışmaları yapılacak. En önemli uygulamalardan biri de turistlerden önce yerel halka bu yolu yürüterek içerdiği zenginliği göstermek olacak" diye konuştu.

EFELER YOLU DERNEĞİ KURULDU

Bu proje kapsamında Efeler Yolu Derneği'nin de kurularak faaliyetlerine başladığını belirten Doç. Dr. Özgür Özkaya, "Efeler Yolu Derneği bu projenin hayata geçmesinde ve ileride sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli roller üstlenecek. Bu dernek sayesinde ileriki dönemde Efeler Yolu uluslararası kültür rotaları ağına bağlanacak. Böylece İzmir ve Meryem Ana da Avrupa yürüyüş rotaları ağına bağlanmış ve bu ağa yepyeni değerler katmış olacak" dedi.

TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLER BARINDIRIYOR

Yaklaşık 500'er kilometrelik Likya Yolu ve Aziz Paul Yolu gibi yürüyüş rotaları bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkaya, her yıl yüzlerce turistin bu yolları kullandığını ve yerel halkın turizm sayesinde büyük bir hızla kalkındığını belirtti. Projenin amacının İzmir'in dağ köylerinde de benzer bir kalkınma yaratmak olduğunu belirten Doç. Dr. Özkaya, "İzmir'den başlayarak Bozdağlar ve Aydın Dağları'nı yaylalardan birbirine bağlayan ve Meryem Ana'da sonlanan bir rotanın, uluslararası turizm açısından çok cazip bir alternatif yaratacağını düşünüyoruz. Diğer yandan rotanın içerdiği kültürel zenginlik yalnızca efelik ile de sınırlı değil. Bu dağlar tarihte paranın ilk kez kullanıldığı coğrafyayı oluşturuyor. Dağlarımızda kökleri Lidya medeniyetine uzanan eski kaleler, gözetleme kuleleri, antik kentler ve bunları birbirine bağlayan antik yollar var. Vatikan belgelerinde geçen önemli manastır ve kiliseler var. Osmanlı döneminden kalma önemli medrese ve hamamlar var. Bozdağlardan ipek yolunun bir hattı geçiyor. Aydın dağlarında Kuvayi Milliye Yolu olarak bilinen çok önemli bir güzergah var. Evliya Çelebi'nin bu dağları geçtiği güzergahlar biliniyor. Efeler tüm bu yol ve geçitleri kullanmış. Efelerin Bozdağlar ve Aydın Dağları'nda saklandığı çok önemli yaylalar var. Amacımız; bu değerleri efelik temalı bir kültür rotası oluşturarak birbirine bağlamak" diye konuştu.

'BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Projenin, Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Rektör Budak da, Efeler Yolu rotasının turizme kazandırılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Organik ürünlerin satın alınabileceği yürüyüş rotasında köylerin de ziyaret edilebileceğine dikkat çeken Rektör Budak, "Doğal ve kültürel varlıklar açısından çok zengin bir ülkeyiz. Bozdağlardaki gibi bir orman Hollanda'da olsa herhalde bütün ülke bu ormanda yürümek, spor yapmak, organik tarım yapmak, organik beslenmek ve daha kaliteli bir yaşam sürmek adına birçok ekonomik faaliyeti hayata geçirirdi" dedi. Rektör Budak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile beraberindekilerin köylülerle konuşup tokalaşması

Rektör Necdet Budak ve beraberindekilerin Efeler Yolu yotarısında yürümesi

Güzergah üzerindeki köy ziyaretinden görüntü

Efeler Yolu güzergahından görüntü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile röp

Doç. Dr. Özgür Özkaya ile röp

Haber-Kamera: İZMİR,

6)ÖDEMİŞ'TE ALIŞVERİŞ GÜNLERİ BAŞLADI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, esnafa destek vermek, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik kapsamında akşam dükkanını açık tutan esnaf satış yaptı.

Ödemiş'te esnafa destek olmak, ekonomiye can vermek amacıyla ilçenin en işlek yerlerinden olan Saraçoğlu Caddesi Çınaraltı mevkiinde Belediye tarafından 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi. Etkinlikle, yıllardır ilçe merkezinde alışveriş yoğunluğunun en fazla yaşandığı cadde olarak bilinen Saracoğlu Caddesi'ndeki Ödemiş Devlet Hastanesi'nin bir süre önce Zafer Mahallesi'nde yaptırılan yeni binasına taşınmasıyla işleri düşen esnafa rahat nefes aldırmanın hedeflendiği bildirildi. Etkinlik kapsamında Ödemiş Belediyesi Kent Orkestrası da bir konser verdi. Orkestranın çaldığı hareketli parçalar eşliğinde Alışveriş Günleri'ne katılan CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Semra Eriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Ödemişli, etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan Saraçoğlu Caddesi'nde oynayarak stres attı, keyifli bir gece yaşadı. Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Yüzleri boyanan çocuklar, palyaçolar eşliğinde mendil kapmaca, körebe gibi çeşitli oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi. Belediye ekipleri tarafından etkinliğe katılanlara lokma ve kar helvası ikram edildi. Etkinlikte Ödemişliler, akşam serinliğinde kapılarını açan mağaza ve dükkanlardan alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş'in en işlek caddesi Saraçoğlu'nda esnafımızla dayanışma içerisinde olunması, alışveriş canlılığını artırmak, beraber olmak, güzel şeyler söylemek, güzel şeyler düşünmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Esnafımız da bu etkinliğimizin oluşmasında fikir babalığı yaptı. Ödemiş'in değişik yerlerinde bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ödemiş'in her yeri bizim evimiz. Esnafımızın işi iyi olsun istiyoruz. Esnafımızın ekonomisi düzgün olursa halkımızın ekonomisi düzgün olur. Bereketi güzel olsun, herkes huzurlu olsun, yüzler gülsün diye bugün böyle bir beraberlik yaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Alışveriş Günleri kapsamında mağazalarda alışveriş yapanlardang örüntü

-Ödemiş Belediyesi Kent Orkestrası'nn konserinden görüntü

-Orkestranın çaldığı hareketli parçalar eşliğinde CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemişliler'in oynaması

-Çocukların yüzlerinin palyaçolar tarafından boyanması ve çeşitli oyunlar oynatılması

-Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

