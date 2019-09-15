DHA YURT BULTENİ- 7

Yakalanınca şoka giren FETÖ imamını polisler taşıdı

FETÖ/PDY'nin, KONYA Emniyet Müdürlüğü, Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi'si olduğu belirlenen Mustafa Şahin A., Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yakalandı. Mustafa Şahin A. (36), polisi görünce şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheli, polisler tarafından taşındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önceden ifadeleri alınan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu 'mahrem abi' olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün dershanelerinde fen bilgisi öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.'nın, itirafçı olan örgüt üyelerinin verdikleri ifadelerde, 17- 25 Aralık'ta herkesin 10'ar tane sosyal medya hesabı açıp, hükumet aleyhinde propaganda yapması talimatı verdiği belirtildi. Mustafa Şahin A.'nın aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Şüphelinin KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında da arandığı ifade edildi.

15 TEMMUZ'DA HASTALIĞI NÜKSETMİŞ

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yaşadığı belirlenen Mustafa Şahin A.'nın ailesiyle kaldığı eve dün sabah operasyon düzenlendi. Polisi karşısında gören Mustafa Şahin A., şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheliyi polisler taşıdı. Polis ekipleri, Mustafa Şahin A.'yı hastaneye götürdü. Yapılan tüm kontrollerinde hiçbir rahatsızlığı olmadığı belirlenen Mustafa Şahin A., taburcu edildi.

Mustafa Şahin A., Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polislerin, neden böyle davrandığını sorduğu Mustafa Şahin A.'nın, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çocukluğumda bir hastalık geçirdim. Şoka giriyorum. 15 Temmuz gecesi de hastalığım tekrar ortayı çıktı" dediği belirtildi.

Mustafa Şahin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-FETÖ imamı Mustafa Şahin A.'nın şoka girmesi

-Şüphelinin hareket etmemesi

-Polislerin şüpheliyi taşıması

Haber: Hasan DÖNMEZ-Kamera: KONYA,

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Şevket Çoruh, İzmir'deki darp ile ilgili görüntüleri paylaştı (2)

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

İzmir'de, Şevket Çoruh'a saldıran iki kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Saldırganların ifadelerinde Akkoyunlu ile Çoruh'un kendilerine saldırdıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Tarafları ayırmak isteyen Deniz'in öldüğü kavga kamerada

Batman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında bir grup ile pazarcı esnafı arasında, 100 TL'lik sahte banknot yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada tarafları ayırmak isteyen işportacı Deniz Özbek, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Özbek ile birlikte kavgada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Deniz Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

15 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Beşevler Mahallesi'nde oturan, 9 kişilik ailesinin geçimini pazarda işportacılık yaparak, sağlayan Deniz Özbek'in, 15 gün önce Hande Demir (19) ile nişanladığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Deniz Özbek'in cenazesi, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürdürülürken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişinin de emniyette sorgulandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Kavgadan görüntü

Kavgada kişinin tabancayla ateş etme anı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,

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Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'da dün vefat eden Özen Adalı'nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bugün Adana Asri Mezarlığı'ndaki cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı'yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.

Özen Adalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

-Cenaze töreninden genel ve detaylar

Nuri PİR/ADANA,

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Terminalde bıçak ve palalara el konuldu

İzmit'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 8 ayda, çoğu bıçak, 568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlileri, terminalin girişlerinde yaptığı aramada çok sayıda kesici alet ve silah ele geçirdi. 69 güvenlik kamerası ve X- Ray cihazları ile önlemler alınırken, 33 güvenlik görevlisi terminalde görev yapıyor. 2019 yılının ilk 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlileri bıçak, muşta, kılıç, pala gibi 568 kesici-delici alet ile biber gazı ve kelepçe ile 35 silah ele geçirdi.Kesici ve delici aletlere el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Terminalden görüntü

Ele geçirilen aletlerden görüntü

Güvenlik noktalarından görüntü

İZMİT (Kocaeli), -

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Dünya şampiyonu boksörden farkındalık etkinliği

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbekistanlı Shakhram Giyasov, Antalya'da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi düzenledi.

Shakhram Giyasov gösteriyi, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için farkındalık oluşturmak adına düzenlediğini söyledi. Gösteriye Antalya'da yaşayan Özbek vatandaşları ve çok sayıda genç boksör katıldı. Etkinlikte DJ Bendeniz Tekin, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Gösteri öncesinde konuşan Giyasov, spora ve boksa gönül vermiş gençlerin yanında olduğunu söyledi. Giyasov, "Antalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimizin sağlıklı olması bizler için çok önemli. Gençlerin bir hedefi ve amacı olmalı, bu amaç uğruna çalışmaları lazım. Başarılı olmak için kendine inanmak lazım" dedi.

Konuşmasının ardından organizasyona destek verenlere plaket verildi. Törenin ardından sahneye çıkan Giyasov, sahneye kurulan ringe çıkarak katılımcılara boks gösterisi düzenledi. Giyasov, gösterinin ardından ringe çıkmak isteyen gençlerle birlikte gösteri maçı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DJ performansı

Shakhram Giyasov'dan görüntü

Shakhram Giyasov'un konuşması

Şovdan detaylar

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

