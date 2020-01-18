DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Meyve yüklü kamyonet, mermer yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, meyve yüklü kamyonetin mermer yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yüksel Ören (59) yönetimindeki 48 NE 650 plakalı meyve yüklü kamyonet, Arslan T. (34) yönetimindeki 48 DE 424 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Yüksel Ören, kanlar içinde araçta kaldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette sıkışan Ören'in öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Ören'in cesedi sıkıştığı yerden çıkarttı. Cenaze, Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan T. ise, kazadan sonra jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Arslan T.'nin kullandığı kamyonun Kavaklıdere ilçesindeki mermer ocağından çıkartılan mermerin Menteşe ilçesindeki mermer fabrikasına götürdüğü, Yüksel Ören'in kullandığı kamyonetin ise İzmir 'den getirilen meyvenin Menteşe haline götürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Olay yeri genel ve detay görüntüleri.

Kazaya karışan araçların görüntüleri.

Ören'in sıkışığı aracın detay görüntüleri.

Ören'in sıkıştığı araçtan çıkarılma görüntüleri.

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

=============================

Refüjden karşıya geçmek isterken ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklet, beyin cerrahi uzmanı Ali Ç.'nin (56) kullandığı ciple çarpıştı. İlk müdahalesini cip sürücüsü Ali Ç.'nin yaptığı Şevket Uzun, kurtarılamadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D400 karayolu DSİ mevkisinde meydana geldi. Manavgat 'tan Serik yönüne giden Ali Ç.'nin kullandığı 07 ABD 334 plakalı cip, refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un kullandığı plakası açıklanmayan motosikletle çarpıştı. Başında kask olan motosiklet sürücüsü Şevket Uzun, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Manavgat'ta beyin cerrahi uzmanı olarak çalışan Ali Ç., kazanın ardından ağır yaralanan Şevket Uzun'un yardımına ilk koşan kişi oldu. Ali Ç., Şevket Uzun'a ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Daha sonra olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekipleri Şevket Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şevket Uzun'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ali Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Olay yerinden

Otomobil ve motosikletten görüntü

Ölen Şevket Uzun'un kaldırımdaki ayakkabıları

Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

============================

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı (2)

'CHANGE' ARAÇLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'change' araçlar, emniyet otoparkına getiriliyor. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan 'ın bizzat yakından takip ettiği operasyonun devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen araç sayısının artması bekleniyor.

Emniyet otoparkına getirilen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yediemin otoparkına götürülecek.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yakalanan araçlardan detaylar

-Change cihazından detaylar

Polis ekiplerinden detaylar

-Araçların otoparka getirilmesinden detaylar

-Emniyet otoparkından drone görüntüleri

-Anons

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA,

==============================

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti

TUNCELİ'de Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde çömelmiş bir vaziyetteyken yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) olduğu tespit edildi.

Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun Diyarbakır 'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlatırken, bazı kişiler, Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüklerini ifade etti.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Bunun üzerine ekipler, baraj gölünde ve karada arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) görevlileri, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat ve bugün bölgeye ulaşan Ankara , Diyarbakır, Konya büyükşehir belediyeleri bünyesindeki itfaiye personelinden oluşan 100 kişilik ekip, Gülistan'ın arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜLİSTAN OLDUĞU NETLEŞTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00- 13.00 saatleri arasındaki Tunceli- Elazığ karayolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen bir aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü'nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş vaziyette durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Sarı Saltuk viyadüğü

Botlarla Su üzerinde arama

Botlarla kıyı bölgelerinde arama taraması

Tüplerle dalışa hazırlanan dalgıçların hazırlıklarının yapması

Dalgıçların suya inmesi

Dalgıçların suda son kontrollerinin yapması

Suya dalan dalgıçlar

Botlarla baraj gölüne atlayan dalgıçlar

Halatlardan faydalanan dalgıç ekipler

Sudan çıkan dalgıçlar

Botlarla köprü ayağında arama yapan personel

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

=================================

AK Parti'li Kandemir: Türkiye, 2020'de aşını büyütmeye devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye, 2020'de aşını büyütmeye, gençlerine iş bulmaya devam edecek" dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi 'nde düzenlenen AK Parti Adana 94'üncü İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Julide Sarıeroğlu, Ak Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı Mehmet Şükrü Erdinç , Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir , Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Erkan Kandemir, Ak Parti'nin 18 yıl boyunca ülkede birçok hizmeti hayata geçirdiğini ve Adana'nın da kendileri için önemli bir kent olduğunu vurguladı. 2019 yılında çeşitli sıkıntılar yaşansa da birlik ve beraberliklerinin hiç bozulmadığını dile getiren Kandemir, "Cumhurbaşkanımız 'Birileri 2019 yılı bozgun yılı olacak diye hesap ettiler, başaramadılar' dedi ve ardından '2020 şahlanış yılı olacak' müjdesini verdi. Hafızalarımızı taze tutmak lazım. Hatırlayın, 17- 25 Aralık 'ta milletin iradesini düşürebilir miyiz diye düğmeye bastılar ve muvaffak olamadılar. Gezi'de üç beş ağacı bahane ettiler, ama başaramadılar. Çukurlar kazdılar ve muvaffak olamadılar. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız bunlara itibar etmediler. Biz bu memlekete sevdalıyız dediler ve onları ellerinin tersiyle itip kenara koydular. Ülkeye çukur kazan teröristler, o çukurlara gömüldüler. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale geldiler, ama yine muvaffak olamadılar. Ekonomiyle bir darbe yaparız diye düşündüler, Dolar 10-15 lira olacak dediler ama başarılı olamadılar. Sınırımızın hemen yanında terör devleti kurmak istediler, teröristlere binlerce TIR silah tutuşturdular, ama onda da başarılı olamadılar" diye konuştu.

Türkiye'nin 2020 yılında büyümeye devam edeceğini kaydeden Kandemir, ülkenin gençlerine iş bulmaya devam edileceğini ve 18 senede olduğu gibi çıtanın giderek yükseğe çıkacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ADANA'YI BİZE EMANET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana'nın ülkedeki en önemli kentlerden biri olduğunu ve Adanalılar ile birlikte durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Sarıeroğlu, "Ak Parti teşkilatlarımız Adana'da çok vefakar teşkilatlar. 1,5 senedir Adana sokaklarında geziyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere emanet ettiği şehir için çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Danışma Toplantısı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

================================

Alışveriş merkezi açılışında izdiham

KONYA'da dün bir alışveriş merkezinin açılışı nedeniyle indirimli ürünleri satması izdihama neden oldu. Mağazanın kapıları açıldıktan sonra içeri koşan vatandaşların izdiham anı cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi 'ndeki bir alışveriş merkezi, açılış nedeniyle bazı ürünleri indirimli olarak satışa sundu. Bunu duyanlarda alışveriş merkezi açılmadan saatlerde önce iş yerinin önünde bekledi. Ardından da açılış gerçekleştirdiklerinde adeta birbirleriyle yarışırcasına içeri koşarak girdi. İzdiham nedeniyle bir kadın yere düştü. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-İzdiham anı cep telefonu görüntüsü

Haber: Konya

==========================

Malatya'da 4 kilo esrara 3 gözaltı

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kömürhan Köprüsü'nde oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan 3 kişinin tedirgin davranışlarından şüphelendi. Şüpheliler ve bagajda arama yapan ekipler 4 kilo esrar ele geçirdi. Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, Pütürge ilçesinde de jandarma, durdurdukları otomobilde yapılan aramada 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Otobüsten görüntü

Ekiplerin otomobüsü araması

Dedektör köpeğin bulması

Bulunan esrarlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

=============================

Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı

HAVA sıcaklığının 15 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, tatilciler güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı. Sömestir tatiline giren çocuklar da aileleriyle birlikte sahilde yürüyüş yapıp, kitap okudu.

Antalya ocak ayında bahardan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havanın keyfini sahilde çıkaran Antalyalılar ve tatilciler arasında denize girenler de oldu. Kimileri yüzmeyi tercih ederken, kimileri de sahil kenarında bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Dağlarda kar olmasına karşın hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte nem oranı ise yüzde 41 olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Sahilde yürüyenlerden detay görüntü

Güneşlenen vatandaşlardan görüntü

Denize girenlerden görüntü

HABER-KAMERA: İbrahim LALELİ- Emrah GÜL/ANTALYA,

============================