Dilovası'ndaki Fabrika Yangınında Korkunç Görgü Tanıklığı

08.11.2025 14:19
Mehmet Düzgüner, fabrikada patlama ve yangın anını anlattı; içerideki insanların bağrışmalarını duydu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

PARFÜM DEPOSUNDAKİ YANGINDA 6 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

"FABRİKANIN İÇERİSİNDE KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAĞIRIYORDU"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yanan kozmetik fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı. Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım. Adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

Görgü tanığı Mehmet Düzgüner

"FABRİKAYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER VARDI"

Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

"BİZ DE GİREMEDİK, ONLAR DA ÇIKAMADI"

Düzgüner, "Adamı söndürdükten sonra fabrikanın yandığını fark ettim. Zaten içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. İnsanlar içeride bağırıyordu. Fabrikanın içerisine girilecek bir durum yoktu; zaten ateş topuydu. Giriş-çıkış sadece buradandı. Patlama vardı; içeride de patlama oluyordu. İçerideki adam dışarı çıkamazdı. Kapının önü, araç değil; alev olduğu için insanlar çıkamadı. Geride insanlar bağırıyordu. Çıkmaları imkansızdı. Biz de giremedik; onlar da çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. Yangın küçük bir şey olmuş olsaydı, ben girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ama çok büyük yangın olduğu için bu sefer ben içeriden çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi.

"İŞÇİLER CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU" İDDİASI

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan da çarpıcı bir iddia geldi. Baş, işçilerin 2024 yılında "İş güvenliği yok" diyerek CİMER'e şikayette bulunduğunu söyledi.

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İTFAİYECİLER 6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'deki yangın faciasıyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İŞ YERİNİN RUHSATI VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Dilovası, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Kaza, Son Dakika

