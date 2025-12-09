Avrupa\'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Diyarbakır'da son haftalarda hızla artan solunum yolu enfeksiyonları endişe yaratıyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, artışın nedenlerini, virüslerin bu yıl neden daha ağır seyrettiğini ve vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini değerlendirdi.



Prof. Dr. Tekin, özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir yoğunluk yaşandığını belirterek, "Son haftalarda özellikle viral üst solunum enfeksiyonlarında belirgin sayıda bir artış söz konusu. Aslında bu bizim mevsimsel döngülerin bir parçası olarak devam ediyor. Ama son dönemlerde işte influenza, rinovirüs, adenovirüs gibi enfeksiyonlarda gerçekten bir artış RSV'de bir artış söz konusu. Son haftalardaki daha çok influenza karşımıza daha çok çıkmakta. Bize hastalar daha çok ateş, öksürük, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, nefes darlığı şikayetleriyle hasta bize başvurabiliyor" dedi.

"MEVSİMSEL DÖNGÜ VE KAPALI ORTAMLAR BULAŞI ARTIRDI"

Kış aylarının gelmesiyle kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının virüslerin yayılım hızını yükselttiğini belirten Tekin, ani sıcaklık değişimlerinin de bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Bu artışın tabii ki sebebi mevsimsel döngünün de bir parçası. Kapalı ortamlarda daha uzun süre vakit geçirilmesi, mevsimsel değişim, ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vücut savunma sisteminin zayıflaması, yoğun ortamlarda daha fazla bulaş olduğu için daha çok vakit geçirilmesinden kaynaklı olarak tabii ki daha fazla bu dönemlerde daha çok görüyoruz. Daha çok saptadığımız virüsler içinde daha çok influenza, RSV ve rhino virüs bu dönemlerde çok saptıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEMİN BASKIN VİRİSÜ: INFLUENZA"

Geçtiğimiz aylarda daha çok rinovirüs ve RSV'nin öne çıktığını hatırlatan Tekin, son haftalarda ağırlıklı olarak influenza vakalarının görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Geçen aylarda daha çok rhino ve RSV ön plandaydı. Bu haftalarda daha çok influenza karşımıza çıkıyor. Tabii ki bilindiği üzere her yıl influenza virüsü bir değişime uğruyor ve bunun için özellikle her yıl yeni aşılama öneriyoruz. Bu yılki influenzada tabii ki hastalarda özellikle şiddetli kas ağrısıyla veya yüksek vücut ağrısı ve hasta gene 3-4 gün devam eden ateş şeklinde hastalar bize baş vuruyor. ve gerçekten baktığımız zaman hastalarda semptom süresi biraz daha uzun sürebiliyor. Tabii bu tür durumlarda özellikle hastaların özellikle dinlenmesini, kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar vakit geçirmemelerini, 3 gün ateşi devam ediyorsa doktora başvurmalarını öneriyoruz. Ama tabii ki bu süre içindeki yaşlılar, gebeler ve çocukların bu süre içinde daha da yakın takipte olmalarını öneriyoruz, çünkü biraz da ağır seyredebiliyor. Her yıl mutasyona uğradığı için tabii ki farklı semptomlar ile karşımıza çıkabiliyor ama özellikle bu dönemde daha sık gördüğümüz influenza virüsünü daha çok görüyoruz karşımızda."

"COVID KAYBOLMADI, ARTIK INFLUENZA GİBİ SEYREDİYOR"

Toplumda sıkça sorulan "Covid bitti mi?" sorusuna da açıklık getiren Tekin, Covid'in hala görüldüğünü, ancak pandemideki gibi ağır klinik tablolara neden olmadığını belirterek, "Covid yok demek doğru değil. Fakat artık klasik bir grip gibi seyrediyor. Ara ara Covid'e rastlıyoruz ama son haftalarda daha çok influenza ile karşılaşıyoruz" dedi.

"PANDEMİDE VİRÜSLERLE TEMAS AZALDI"

Prof. Dr. Tekin, bu yıl hastalığın daha ağır seyretmesinin nedeni olarak pandeminin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini işaret etti. Pandemi sürecinde alınan önlemler nedeniyle virüslerle temasın azaldığını hatırlatan Tekin, bunun doğal bir sonucu olarak bağışıklık sisteminin solunum yolu virüslerine karşı eski gücünde olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Tabii şu anda özellikle baktığımız zaman bu yılki influenza virüslerinin semptomları gerçekten çok ağır seyrediyor. Tabii ki virüs biraz mutasyona uğradığı için. Pandeminin hala etkisi devam ediyor, yani kişiler uzun süre virüslere maruz kalamadık. Böyle olunca immun sistemimiz biraz daha tabii bu virüsü unuttu. Bu yıl karşılaştığımız zaman ister istemez biraz daha ağır seyredebiliyor. Hastalarımız özellikle şiddetli kas ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı ile bize gelebiliyor ve baktığımız zaman da 'Hocam bir hafta ya da iki haftadır iyileşemedim' diyen hastalarımız da olabiliyor. Bu tabii ki olayın biraz ağır seyrettiğini gösteriyor. E tabii mevsimsel değişiklikten dolayı kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz, böyle olunca virüsün bulaşma hızı da arttı. Özellikle okullarda, kapalı ortamlarda yine baktığımız zaman öğrencilerde bu salgın çok fazla bu dönemde. Tabii ki bu mevsimler döngünün aslında bir parçası diye düşünebiliriz. O yüzden biz hep ne diyoruz? İşte her yıl yenilenen influenza aşısının işte özellikle riskli grupların yapılmasını tavsiye etmemizin amacı bu. Çünkü bu her yıl daha ağır seride biliyor. O yüzden yaşlılar, diyabet hastaları immun sistemi baskılanmış kişilerin özellikle influenza aşısını özellikle eylül, ekim ayları gibi hatta bazen kasım kadar da uzattığımız dönemler olabiliyor, yapmalarını öneriyoruz o açıdan."

HASTALAR NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Hastaların hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini anlatan Tekin, şu uyarılarda bulundu: "Hastalar ne zaman doktora başvusunlar? Aslında bildiğimiz gibi tabii ki influenza gibi bu üst solunum yolu enfeksiyonlarında ateş olabiliyor. Genelde 3 gün sürüyor bu ateşimiz. Eğer hastanın ateşi 3 günde uzun süre devam ediyorsa nefes darlığı, öksürük ya da genel durum bozukluğu varsa bu hastaların biz o zaman bir hekime başvurmalarını istiyoruz. Tabii bunun yanında yaşlılar, gebeler, çocuklar ya da immun sistemi baskılanmış kişileri daha yakın takip önererek bu semptomlarını devam ediyorsa, bir hekim ya da en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz."

"HER ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNDA ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI"

Prof. Dr. Tekin, her üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiğin kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, her üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiğin kullanılmaması gerektiğini, maalesef ki toplumumuzda insanlar üst solunum enfeksiyonu geçirdiklerinde bireyler, hemen bir antibiyotiği kullanıyor, bu yanlış bir yaklaşım. Biz bu hastaların özellikle işte 72 saat, yani 3 günü geçen ateş varsa, semptomları devam ediyorsa, ek bir enfeksiyon tablosu varsa hekim kontrolünde antibiyotik kullanmalarını öneriyoruz. Bu hastalık için tabii ki önerilerimiz neler? Tabii ki en önemlisi yatak istirahati çok önemli. İyi bir uyku önemli, dengeli beslenme, bunun yanında bol sıvı tüketimi ve C vitamini özellikle bu hastalığa karşı immun sistemi güçlendirici öneriler içinde yer alıyor."