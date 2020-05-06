Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarını temizlerken, Adapazarı Belediyesi ekipleri de ilçedeki berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Erenler Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini dezenfekte ederek, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karabük

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Karabük Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen denetimlerde, marketlerde sosyal mesafe, maske, eldiven, dezenfektan ve hijyen kurallarıyla ilgili kontroller yapıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde tedbirler aldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçenin köy ve mahalle muhtarları, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan, 20 yaş altındaki dışarıya çıkamayan tüm vatandaşların, market, eczane ve banka talepleri yerine getiriyor.


Ayrıca Safranbolu Belediyesi 2 bin 46 aileye gıda, temizlik ve bebek destek kolisi yardımında bulundu.


Öte yandan Safranbolu Belediyesince, 11 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak kuaför ve berber dükkanlarının 8-9 Mayıs'ta dezenfekte edilecek ve esnafa içerisinde eldiven, dezenfektan ve maske bulunan kitler dağıtılacak.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, sağlık çalışanları için günde 200 yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelinin, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik ürettiği belirtildi.

Sağlık tedbirleri alınarak tamamen hijyenik bir ortamda üretilen siperliklerin 3-4 dakikada tamamlandığı aktarılan açıklamada, imalathanede günde 200 yüz koruyucu siperlik üretildiği kaydedildi.

Açıklamada, sağlık çalışanları için büyük önem arz eden siperlik üretiminde asetat kağıdı, cırt bant, sıkıştırma vidası kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Yüz koruyucu siperlik üretiminin salgın bitene kadar devam edileceği vurgulanan açıklamada, bu ürünlerle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede hafta sonu kurulan semt pazarları aynı yerlerde olmak kaydıyla cuma günü kurulacağı bildirildi.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyarıyor.

Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle ilçeye giren araçlar, kontrol noktasından geçiriliyor.

Düzce Valiliği, kentte hizmet veren PTT Merkez şubesinde oluşan yoğunluğun engellenmesi amacıyla Kalıcı Konutlar ile Sancaklar PTT şubelerinin yeniden hizmete açıldığını bildirdi.

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Webinar" adlı programda Düzce Üniversitesi öğretim elemanları eğitim verdi.

Öğretmenler için hazırlanan hizmet içi eğitim programlarında Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Pınarcık, "Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları" konusunda sunum yaptı.

DÜ Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş ise "Koronavirüs Günlerinde Çocuklarla Evde Nitelikli Zaman Geçirmek" konusunda katılımcı öğretmenleri bilgilendirdi.

Online olarak gerçekleştirilen eğitimler, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Çilimli Belediyesi, Kaymakamlık iş birliğiyle Halk Eğitim Merkezinde gönüllü öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından günlük 1500 maske üretimine başladı.

- Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılması ile polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri arttı.


D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında da kontroller devam ediyor. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.


Bolu Belediyesine bağlı ekipler kentte dezenfeksiyon çalışması yapıyor.


Türk Kızılay Bolu Şubesi de kentte maske dağıtımını sürdürüyor.

Zonguldak


Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri mahallelerde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları yaparken Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karabük, Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:04 Kaynak: AA


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