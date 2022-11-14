İstiklal'deki saldırıda yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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İstiklal'deki saldırıda yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın kimlikleri belli oldu

14.11.2022 08:09

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı. 3 aileden ikişer kayıp verdiğimiz patlamada can veren vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu. Bu kişiler Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara olarak açıklandı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 81 kişiden 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken bombayı bırakan şahıs sabah karşı gözaltına alındı.

"HEPSİNİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

Saldırıya ilişkin kahreden detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi, eşiyle, bir kısmının babası, annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip olduk. Sayın Valimiz, Başkan Yardımcımız, bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, Terör Başkanımız, İstihbarat Başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

3 AİLEDEN 2'ŞER KAYIP VAR

3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

BAKANLIK ÇALIŞANIYMIŞ

Yusuf Meydan'la 3 yaşındaki kızı Ecrin de patlamada hayatını kaybetti. Meydan'ın Adana'dan kız istemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Baba ve kızı hafta sonu olduğu için ailesi ile birlikte Taksim'de geziye çıkmıştı. Meydan'ın ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenildi.

Beyoğlu saldırısında ölen 6 vatandaşımızın kimliği belli oldu
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SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırıda yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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