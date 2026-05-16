Dünyanın en büyük tüketici oylamalı ödül ekosisteminde “güven” ve “yapay zeka” dönemi

16.05.2026 10:28
Yılın Seçilmiş Ürünü ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Yılın Seçilmiş Markası 2026 ödülleri İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yapay zekâ çağında tüketici güveninin önemine dikkat çekilen etkinlikte, bağımsız tüketici oylarının markalar için stratejik değeri vurgulandı.

Dünyanın en büyük tüketici oylamalı ödül ekosistemi olan Yılın Seçilmiş Ürünü ve Yılın Seçilmiş Markası 2026 kazananları İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı. Etkinlikte yapay zekâ çağında tüketici güveninin kritik rolüne dikkat çekilirken, bağımsız tüketici onayının markalar açısından stratejik bir avantaj haline geldiği belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin büyük bölümü yenilikçi ürünlere yönelirken, ödül logolarına yüksek güven duyuyor.

YILIN SEÇİLMİŞ ÜRÜNÜ VE YILIN SEÇİLMİŞ MARKASI 2026 KAZANANLARI AÇIKLANDI

Ürünler ve markalar için dünyanın en büyük tüketici oylamalı ödül ekosistemi olan Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) ve Türkiye'de bu yıl ilk kez düzenlenen Yılın Seçilmiş Markası (YSM) 2026 kazananları, 14 Mayıs akşamı Kalimera İstanbul’da gerçekleştirilen prestijli bir törenle duyuruldu. Tüketici ürünleri, perakende ve medya sektörlerinden seçkin davetlileri bir araya getiren tören, Türkiye için ürün ve marka mükemmelliğini bağımsız tüketici oylarıyla tescilleyen birleşik bir ekosistemin ilk adımı olarak tarihi bir dönüm noktası oldu. Tören, Voted Product of the Year Worldwide President & CEO'su Philippe Gelder’in ticaretin geleceği, inovasyon ve yapay zeka üzerine yaptığı ufuk açıcı konuşmasıyla onurlandırıldı.

“YAPAY ZEKA ÇAĞINDA GÜVEN, NİHAİ REKABET AVANTAJI OLACAK”

Philippe Gelder, yapay zeka odaklı ticaret ve dijital tavsiye sistemlerinin dönüştürdüğü dünyada tüketici güveninin değişen rolüne dikkat çektiği konuşmasında şunları vurguladı:

“Ticaretin geleceğini sadece görünürlük değil, güven kazanacak. Yapay zeka ve algoritmaların güç verdiği yeni bir küresel ticaret çerçevesine hızla giriyoruz. Tüketicilerin geleneksel arama yöntemleri yerine akıllı asistanlara ve dijital onay mekanizmalarına güvendiği bu yeni ortamda, bağımsız tüketici onayı sadece bir pazarlama aracı olmaktan çıkıp ‘stratejik bir güven mimarisi’ haline geliyor. Yapay zeka ekosistemleri, güçlü, ölçülebilir ve güvenilir tüketici sinyalleri taşıyan ürünlere giderek daha fazla öncelik verecektir. Bu noktada Yılın Seçilmiş Ürünü ve Yılın Seçilmiş Markası, hem tüketicinin hem de yapay zeka sistemlerinin ‘Bu seçeneğe güvenebilir miyim?’ sorusuna anında yanıt veren kritik bir dijital güven altyapısı sunmaktadır. Yapay zekanın kararlarımıza rehberlik ettiği bir dünyada güven, en değerli para birimidir.”

TÜKETİCİNİN %89’U YENİLİK PEŞİNDE, %80’İ LOGOYA GÜVENİYOR

Sia Insight tarafından 2.024 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen 2026 araştırması, Türkiye’deki tüketicilerin satınalma davranışlarına ve güvenin yükselen önemine dair çarpıcı veriler sundu. Araştırmaya göre tüketicilerin %89’u yeni ürünleri denemeyi sevdiğini belirtirken, %87’si çevrelerinin veya diğer tüketicilerin tavsiye ettiği yeniliklere yöneliyor. Tüketicilerin %80’i, üzerinde bu logonun bulunduğu bir ürünü satın alma eğiliminde olduğunu ve tescilli ürünlere tam güven duyduğunu ifade ediyor.

Bu bulgular, rekabetin giderek arttığı ve dijitalleşmenin yön verdiği bir pazarda, bağımsız tüketici onayının her geçen gün artan stratejik değerini bir kez daha pekiştiriyor.

“AMACIMIZ TÜKETİCİNİN ARADIĞI GÜVENİ SAĞLAMAK”

Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, törende yaptığı konuşmada bu yeni ekosistemin önemini şu sözlerle dile getirdi:

“2016’dan bu yana misyonumuz, tüketiciler ve markalar arasında şeffaf bir köprü kurarak aranan güveni sağlamaktı. Ekonomik, demografik ve teknolojik pek çok değişikliğin ortasında tüketicinin güven ihtiyacı her geçen gün daha da büyüyor.

Yılın Seçilmiş Ürünü ve Yılın Seçilmiş Markası programlarımız aracılığıyla, ürün ve marka dünyasında tüketici oylamasına dayanan dünyanın en kapsamlı ödül ekosistemini hayata geçiriyoruz. Bu yapı, baş döndürücü bir hızla değişen günümüz dünyasında tüketici onayı, itibar ve güvenin en sarsılmaz simgelerinden biri.”

2026’nın Seçilmiş Ürün ve Markaları:

·        Yılın Seçilmiş Markası (Hızlı Restoran Servisi): Burger King

·        Yılın Seçilmiş Ürünü (Yaz Lastiği): Lassa Competus H/P3

·        Yılın Seçilmiş Ürünü (Madeni Yağ): Total Energies Quartz Ineo RCP 5W-30

·        Yılın Seçilmiş Ürünü (Çocuk Akıllı Saati): ttec Kidi Pro AMOLED Ekranlı GPS 4G Sim Kartlı Akıllı Çocuk Saati

MARKALAR İÇİN STRATEJİK AVANTAJ

Kazanan markalar, uluslararası düzeyde tanınan YSÜ ve YSM logolarını ambalajdan reklam kampanyalarına, dijital platformlardan satış noktalarına kadar tüm iletişim çalışmalarında kullanma hakkı kazanıyor. Küresel olarak güvenin simgesi kabul edilen bu logolar; tüketici karar verme sürecini hızlandırmakta, marka itibarını güçlendirmekte ve rekabetten ayrıştırmakta ve inovasyonu ölçülebilir ticari büyümeye dönüştürmektedir.

Küresel ticaretin yapay zeka destekli karar alma mekanizmalarına doğru hızla dönüştüğü bir dönemde, bağımsız tüketici tescili kritik bir stratejik varlığa dönüşüyor; YSÜ ve YSM programları güven, görünürlük ve uzun vadeli marka değerinin ana taşıyıcıları haline geliyor.

Voted Product of the Year (Worldwide) Hakkında: 1987 yılında kurulan ve 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren organizasyon, ürün inovasyonu ve tüketici memnuniyetini ödüllendiren dünyanın en büyük tüketici oylamalı programıdır.

Yılın Seçilmiş Ürünü (Türkiye) Hakkında: 2016'da Türkiye'de faaliyete geçen program, tamamen bağımsız tüketici oylarına dayanarak ürün ve markaları belirlemekte ve ödüllendirmekte, tüketicilere güvenilir rehberlik, markalara ise itibar ve inovasyoun güçlü bir simgesini kazandırmaktadır.

