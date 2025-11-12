Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Haberin Videosunu İzleyin
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
12.11.2025 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Haber Videosu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun Yenişehir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Uslu'nun eşinin hamile olduğu ve çiftin 4 ay sonra bebeklerini kucaklarına alacakları öğrenildi.

Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Kazada şehir olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu ile ilgili kahreden haber

ŞEHİT PİLOT USLU 4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi.

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu ile ilgili kahreden haber

Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu ile ilgili kahreden haber

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ:

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Serdar Uslu, Azerbaycan, Yenişehir, Gürcistan, Güvenlik, Türkiye, Olaylar, Güncel, Pilot, Bursa, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay - Son Dakika

Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Netanyahu’dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira
Cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu Yetkililer 2 ihtimal üzerinde duruyor Cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu! Yetkililer 2 ihtimal üzerinde duruyor
Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edildi Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edildi
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Aksaray’da cinayet: Bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü Aksaray'da cinayet: Bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü
Büyükçekmece’de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
Beyaz Saray’daki görüşmeye Trump’ın Erdoğan sözleri damga vurdu Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ABD’de Esed çağrısı Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı
’’İntiharın eşiğindeyim’’ demişti Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi ''İntiharın eşiğindeyim'' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı
Güllü’nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK’a üç kritik talimat Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
Futbolda bahis soruşturması Necip Uysal suç duyurusunda bulundu Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu
Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi
Güneş’te art arda 3 büyük patlama Kütle, Dünya’ya doğru ilerliyor Güneş'te art arda 3 büyük patlama! Kütle, Dünya'ya doğru ilerliyor
Ahmet Özer serbest bırakıldı Ahmet Özer serbest bırakıldı
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın

08:20
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
08:20
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
07:13
Gürcistan’da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu İşte isimleri
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
23:33
İBB iddianamesinde ortaya çıktı CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
23:20
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
22:43
Ahmet Özer serbest bırakıldı
Ahmet Özer serbest bırakıldı
20:14
Gürcistan’da
Gürcistan'da
19:49
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
19:10
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
18:48
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
18:39
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
18:09
İBB iddianamesine Özgür Özel’den ilk tepki
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki
17:32
CHP’ye şok üstüne şok O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye şok üstüne şok! O binaya el konulması talep edildi
17:21
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
16:27
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
16:00
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama
"CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
15:34
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan’da düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
14:41
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 08:30:34. #7.11#
SON DAKİKA: Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.