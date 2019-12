Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayanlar ödüllerini aldı

Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde gerçekleştirilen, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayan gençler ödüllerini aldı.

Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif bölümleriyle 14-24 yaş arası gençlere kişisel gelişim imkanı sunan ve Türkiye'de 2003 yılından beri uygulanan program kapsamında "15. Ulusal Altın Ödül Töreni" İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Akfen Holding ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, ödül programının Türkiye'deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını kaydederek, "Amacımız 20 milyon Türk gencine ulaşmak." dedi.

TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz da altın kategoride ödül alan gençlerin emekleriyle ülkeye katma değer kazandırdıklarını belirtti.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey ise gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek, program kapsamında edindiklerini hayatlarının geri kalanında da devam ettirmeleri tavsiyesine bulundu.

Tören kapsamında gençlere ödülleri takdim edilirken, öğrencileri ödül programında gönüllü olarak destekleyen okul müdürleri ile katılımcılara gönüllü mentorluk yapan ödül liderine de teşekkür belgeleri verildi.

Bu yıl programa 4 bin 599 öğrenci katıldı

Akfen Holding'in desteğiyle TİKAV temsilinde The Duke of Edinburgh's International Award'ın Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, Türkiye'de kapsamını katlayarak artırıyor.

Bu yıl programa Türkiye'nin 19 ilindeki 121 okuldan 4 bin 599 öğrenci katılırken, ülkede 2019 yılı en fazla öğretim kurumu ve öğrenci katılımı sağlanan rekor yıl olarak tarihe geçti.

Türkiye bu rakamlarla Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkeleri (EMAS) bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün'den sonra dünyada programa en fazla gencin katıldığı 4'üncü ülke olarak öne çıktı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Adana, Mersin, Samsun, Eskişehir, Afyon, Antalya, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'daki okullarda uygulanan programa dahil olan eğitim kurumlarının 71'i İstanbul'da yer alıyor.

Türkiye'de bugüne kadar 17 binden fazla gence ulaşan ve her yıl yaklaşık 3 binin üzerinde yeni katılımcının dahil olduğu programda, şimdiye dek 7 bin 885 katılımcı ödül almaya hak kazandı.

Programın 5 yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşması amaçlanıyor

2020 yılında ise Türkiye'nin 140 okul ve 6 bin öğrenci ile ödül programının doğduğu topraklar İngiltere ve İrlanda'dan sonra üçüncü ülke olması planlanıyor. Türkiye'deki Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nda, 5 yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Program kapsamında düzenlenecek 21'inci Gümüş Ulusal Ödül Töreni 6 Aralık'ta Maltepe Üniversitesi'nde ve 2'nci Bağımsız Bronz ve Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 7 Aralık'ta Novotel İstanbul Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı hakkında

İlk kez 1956'da The Duke of Edinburgh's International Award adıyla Birleşik Krallık'ta Edinburgh Dükü Prens Philip'in desteği ile başlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında bugüne kadar dünyada 130'u aşkın ülkede 8 milyondan fazla gence ulaşıldı.

Program, Türkiye'de "Gençlik Ödül Derneği" olarak 2003 yılında, İngiltere Uluslararası Ödül Vakfı (International Award Foundation) ile imzalanan Lisans Sözleşmesi ile de "The Duke of Edinburgh's International Award-Türkiye" (DoEIA-TR) adıyla 2013 yılında TİKAV temsilinde uygulanmaya başlandı.