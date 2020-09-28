Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı - Son Dakika

Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı

Açık hava müzesi konumundaki Edirne, müzeleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Açık hava müzesi konumundaki Edirne, müzeleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

TÜİK verilerine göre Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve özel statülerde 10 müze bulunuyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki 2'şer müze sayısı dikkate alındığında Trakya'da müze sayısı bakımından birinciliği elinde bulunduran Edirne, bu alanda Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep, Antalya, Aydın, Muğla ve Kütahya'nın ardından 11'inci sırada yer alıyor.

Edirne, 30 bini aşkın eser barındırdığı müzelerinde ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Geçen yıl 750 bin ziyaretçiyi ağırlayan, birçoğu tematik olan kentteki müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bakanlığa bağlı Edirne Arkeoloji, Türk İslam Eserleri, Hıdırlık Tabya ve Balkan Müzeleri dışında Kurtuluş Savaşı dönemi ve sonrasının anlatıldığı Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, vakıf eserlerinin yer aldığı Vakıf Müzesi, Osmanlı dönemi tıp hayatının aktarıldığı Sağlık Müzesi, Edirne ve Uzunköprü'de bulunan kent müzeleri, İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi ile Osman İnci Müzesi, içerisinde barındırdığı eserlerle misafirlerini ağırlıyor.

Yeni müzeler açılacak

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, tarihi eserleriyle ünlü Edirne'nin müze sayısını artırdığını bildirdi.

Soytürk, bir yerin özel karakterini, mirasını tarihini, geleneksel ve çağdaş kültürünü, sanatını tecrübe etmeye yönelik seyahat türü olarak tanımlanan kültür turizminin, ziyaret edilen toplumun yaşayış biçimi ile ilişkili olduğunu söyledi.

Müzelerin geçmişe ilişkin her türlü bilgi, belge ve yapıtı saklamak, korumak, sergilemek ve tanıtmak amacıyla oluşturulan bilimsel yerler olduğunu aktaran Soytürk, "Bu kuruluşlar ziyaretçilerini bilinçlendirmenin yanı sıra yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla da evrensel kültürün önemli unsurları olarak dikkat çekmektedir." diye konuştu.

Edirne'yi "kültür turizminin başkenti" olarak niteleyen Soytürk, şunları kaydetti:

"Edirne'de yerli yabancı turist sayısını artırma çalışmaları kapsamında var olan müzelerimize ilaveten birçok müze daha açılması planlanmış olup 2021 yılında hizmete girerek ziyaretçilerini bekliyor olacak. TÜİK verilerine göre Edirne Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve özel statülerde 10 müze bulunuyor. Edirne müze sayısı bakımından Türkiye genelinde 11. sırada yer alıyor."

Soytürk, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yeni müzeler kurulması talimatı olduğunu bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gelecek yıl da İstanbul'u fetheden Edirneli Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin açılacağını ifade eden Soytürk, "Biz turizm potansiyelimizi biliyoruz, farkındayız. Kadim şehrimiz Edirne'de valiliğimizin himayelerinde yapılacak müzelerle müze sayımız daha da yukarılara çıkacak ve Edirne'ye ziyaretçilerimizi daha da çok bekliyor olacağız." diye konuştu.

Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı
Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı
Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı
Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trakya'da müze sayısı bakımından birinci olan Edirne pek çok ili geride bıraktı - Son Dakika

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