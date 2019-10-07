"Egemen güçler Türkiye'yi maşa gibi kullanıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Rusya, İdlib'de radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı, şimdi aynı işi ABD yapıyor. Egemen güçler, sobanın üstündeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Köprü ve otoyol ile tren ve posta ücretlerinin arttığını ifade eden Öztrak, taşıma maliyetlerindeki bu artışların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını yükselteceğini söyledi.

"Memleketle zam var ama enflasyon yok, zam yaparak enflasyonu düşürmenin formülünü saray buldu. TÜİK'in başına sosyete damadın arkadaşını atadılar, sorun çözüldü." diyen Öztrak, meyve ve sebze hallerindeki fiyatlarla TÜİK'teki fiyatların birbirini tutmadığını savundu.

Öztrak, TÜİK'in millete en büyük iyiliği, fiyatları nereden topluyorlarsa bu firmaların açık adreslerini millete vererek yapacağını belirterek, "Milleti daha fazla perişan etmesinler, adresleri versinler, millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladığını anımsatan Öztrak, programda yer alan tutarsızlıkların ekonomiden anlayanlar tarafından fark edildiğini, programın hedeflerine bakılınca da AK Parti'nin iflasının itirafınının görüldüğünü ileri sürdü.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir önceki OVP'de vadettikleri 2019'da yüzde 2,3 büyüme hedefini, bu yeni OVP'de binde 5'e düşürmüşler. Sosyete damat, bu büyük düşüşün gerekçesini şu sözlerle açıklıyor: 'İkinci çeyrekle birlikte yaşanan, tekrar seçimle ötelenen ekonomimizdeki bir çeyreklik kaymanın etkisi.' Ben açıkçasını söyleyeyim yani seçimi ertelemelerinin maliyeti. '2019'da 795 milyar dolar olacak.' dedikleri milli gelir, 749 milyar dolara düşmüş. Kısacası mızıkçılıkları sonrasında, İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz şekilde iptal edilmesinin vatandaşımıza 46 milyar dolarlık bir maliyeti olmuş."

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'nin dünyanın en kırılgan ekonomilerden biri olduğunu savunan Öztrak, Türkiye'nin kendisine benzeyen ülkeler arasında borç göstergeleri en kötü ekonomiler arasında bulunduğunu ileri sürdü.

İktidarı her zaman "Borç alan emir alır" diyerek uyardıklarını anlatan Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti Genel Başkanı daha dün çıkmış, 'Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını bozuyoruz.' diye hamaset yapıyor. Buradan soruyorum, ne yaptınız, borcunuzu mu azalttınız, döviz rezervlerinizi mi güçlendirdiniz? Ortada hiçbir şey yok. Tersine, Varlık Fonu'na faiz lobilerinden bir milyar avro borç aldırıp İstanbul'da yandaş müteahhitlerini kurtarmaya soyunmuşlar. Bir de kalkmış, dün tehditler savuruyorlar, 'Milletimizin ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz.' diyorlar. Yani 'Ekonomiyi çok fazla eleştirmeyin, savcılarıma, yargıçlarıma talimat verir, sizi içeri tıktırırım.' diyor. Bunları geçsinler.

Bir kere dönüp baksınlar, arkalarında ne kadar millet desteği kaldı? O kadar kolay değil bu. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. "

Öztrak, "Faiz tüm kötülüklerin sebebi" denildiğini ancak "faiz baronlarına" en fazla faizin bu iktidar döneminde ödendiğini savundu.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün telefonda görüştüğünü anımsatan Öztrak, görüşmeye ilişkin açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki toplantıda değerlendirdiklerini söyledi.

"Telefon görüşmesinin ardından ABD ile Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını anlıyoruz." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklamalardan operasyon olurunun, IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz. ABD Başkanı açıkça itiraf ediyor, diyor ki: 'Fransa, Almanya ve çok sayıda Avrupa ülkesine kendi teröristlerinizi ülkenize geri alın dedik, baskı yaptık ama kabul etmediler.' Kafa kesmiş, ciddi insanlık suçları işlemiş bu teröristlerin bu bölgede kalmasını arzulamışlar. Hangi bölgede? Bizim sınırımızda. ABD Başkanı, 'Ben kendi vergi mükelleflerimi düşünmek zorundayım, bunlara uzun yıllar bakamam.' diyor.

Açıkçası baktığınızda sonra da 'Bu teröristlerden kurtulmanın çaresi, faturayı Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sırtına yıkmaktır.' diyor. Bizimkiler de kabul etmiş. Zaten bizim sarayın açıklamalarında Türk vergi mükelleflerinin adı geçmiyor. Saray ne kadar zam yaparsa ne kadar ek vergi koyarsa bu aziz millet kaldırır zannediyor. Rusya, İdlib'de radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı, şimdi aynı işi ABD yapıyor. Egemen güçler, sobanın üstündeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar."

Açıklamalardan ABD'nin bölgedeki teröristlere dağıttığı silahların akıbetinin belirsiz olduğunun anlaşıldığını ifade eden Öztrak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Operasyon bölgesi ABD ile belirlenen alanı aşarsa o alanda sınırın galiba tamamı değil, teröristlere dağıtılan bu silahların namlusu Mehmetçik'imize dönecek mi? ABD, 'Ben bu işe karışmam.' diyor. Beylerin, Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılma rüyaları bu ülkeye maalesef büyük bedeller ödetti. Şimdi de saray çok büyük bedeli çocuklarımız ve torunlarımız da dahil milletimizin sırtına bırakmaya hazırlanıyor. Mehmetçiklerimiz, tüm dünyadan buraya gelen radikal teröristlere bekçilik yapacak, milletimiz de onları besleyip doyuracak. Milyarlarca dolar kaynak yok yere harcanıp gidecek. Bunlar sarayın umrunda mı? Hayır."

Öztrak, Suriye'de barışın en kısa yolunun Şam ve Ankara arasında görüşmelerin yapılması olduğunu söyledi.

"ABD ile bir uzlaşma vardır"

Konuşmasının son bölümünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceği ve operasyona dahil olmayacağına yönelik Beyaz Saray'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"ABD, 'Bu operasyonu desteklemeyeceğiz, müdahil olmayacağız.' diyor ama bir sonraki paragrafta da 'Ben, vergi mükelleflerimin parasını korumak için bunu yapıyorum.' diyor. Şimdi bu iki paragraf birbiriyle uyumsuz... Biri başka yerlere mesaj gönderiyor, öbürü başka yerlere mesaj gönderiyor. Açıkçası biz bu mektubu okuduğumuz zaman gördüğümüz manzara şudur: Saray ile ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur: 'Siz, bizim belirlediğimiz bölgelere girin, biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size bu işin başından bu yana ne kadar cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakacağız. Bunların bakımını, muhafazasını sizin sırtınıza bırakacağız.' Olan budur."

"Bu tür girişimleri kendimize karşı yapılmış sayarız"

Öztrak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının beğenilmesine yönelik soru üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bu konuyla ilgili açıklama yaptığını, aynı yerde durduklarını söyledi.

Öztrak, bu ülkenin partilerinden herhangi birine, bir yabancı ülkenin elçiliği tarafından yapılmış olan bu tür girişimleri kendilerine karşı yapılmış saydıklarını ifade etti.

"O cenahta durumlar son derece ciddi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm, fitne bayağı egemen." sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Anlaşılan o cenahta durumlar son derece ciddi." dedi.