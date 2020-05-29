Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son birkaç yıldır Türkiye Petrolleri, klasik olmayan ve 'hidrolik çatlatma' diye tabir edilen yeni bir teknolojiyi deniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı, System.String[]
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son birkaç yıldır Türkiye Petrolleri, klasik olmayan ve 'hidrolik çatlatma' diye tabir edilen yeni bir teknolojiyi deniyor. Onda da Diyarbakır Gözalan mevkiinde ilk operasyon yapıldı. İlk neticeler olumlu ama testleri devam ediyor. Bu şu demek, daha önce kayaçların arasına sıkışan petrolleri çıkartmakta zorlanıyorduk ama bu yeni teknoloji ile o petrolü çıkartabilir hale geleceğiz" dedi.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz seferine başladı. Gemi bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Haydarpaşa Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Bakan Dönmez, uğurlama töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"EKİBİMİZ YAKLAŞIK 1 YILDIR SİSMİK SONDAJLARI YÜRÜTÜYORDU"

Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz'e açılmak için 1-1,5 aydır Haydarpaşa Limanı'nda hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Dönmez, "Bugüne kadar Doğu Akdeniz'de 4 tane sondajı başarıyla tamamladı. Şimdi aşağı yukarı 1-1,5 aydır Haydarpaşa Limanı'nda kulelerin sökülmesi ile ilgili olarak buraya çekmiştik. Biliyorsunuz 3 tane boğaz köprüsünün altından geçecek. Köprülerin yüksekliği 60 metre civarında. Bizim kuleler de 100 metreyi aşkın. Onları sökmek durumundaydık. Bu söküm işlemleri burada yapıldı. Bugün Fatih'in İstanbul'u fethinin 567'nci yıldönümünde onun adına yakışır bir hizmet için gemimiz yola çıkıyor. İnşallah Karadeniz'de hidrokarbon sondajlarında bize sevindirici haberler verirler. Ekibimiz yaklaşık bir yıldır burada sismik sondajları yürüyordu. Tabi biz şu anda Doğu Akdeniz ile gündeme geliyoruz ama bir başka ekibimiz de Karadeniz'de sismik araştırmalar yapıyordu. Oradaki  veriler analiz edildi, değerlendirildi ve Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda ilk sondajımıza başlayacağız. Oradaki denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de yaklaşık 3 bin 500, 4 bin metre civarında olacak" şeklinde konuştu.

"BİZİ OYUNUN DIŞINDA BIRAKMAK İSTEYENLER OYUNUN DIŞINDA KALDILAR"

Doğu Akdeniz'de devam eden çalışmalar ile ilgili ise Dönmez, "Doğu Akdeniz'de, 2018'den bu tarafa derin deniz sondajlarını yapıyoruz. Altın sondajımız bitti şu anda Yavuz sondaj gemimiz orada, Selçuklu 1 lokasyonunda, yaklaşık 3 bin 500 metrelerde sondajına devam ediyor. Bu iş uzun soluklu bir iş. İlk sondajlarda keşif yakalamak herkes ister ama bazen mümkün olmaz. Ama her sondaj bize bir tecrübe kazandırıyor. Formasyonu öğreniyoruz, işlemleri öğreniyoruz. Oradan elde ettiğimiz dataları yeniden değerlendiriyoruz ve o civarda yeni sondaj lokasyonlarına karar veriyoruz. Burada kararlıyız. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla biliyorsunuz deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair Libya ile yapılan bir mutabakat vardı. Orada da süreç olumlu ilerliyor. Her iki taraf da anlaşmayı Birleşmiş Milletlere taşıdı. Tescil işlemleri orada devam ediyor. Bir taraftan da biz kendi alanımızla alakalı olarak Türkiye Petrollerinin başvurusunu aldık. Orada bir ilanı askı süreci var. O tamamlanır tamamlanmaz önce sismik araştırmalara, akabinde de değerlendirmelere göre sondaj faaliyetlerimize karar vereceğiz. Birçok uluslararası şirket içinde bulunduğumuz süreci bahane ederek, Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı. Biz tam tersine burada olacağız. Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler aslında şu anda oyun dışında kaldılar. Öteden beri savunduğumuz bir şey var. Kendi hakkımızı yedirtmeyiz, başkasının hakkında da gözümüz yok. Hem Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın hakkını koruyacağımızı ifade ettik. Yine başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çeşitli vesilelerle Kıbrıs Rum Yönetimi hariç işbirliklerine hazır olduğumuz da ifade ettik. Ciddi bir tecrübe ve deneyim kazanıyor Türkiye petrolleri. Hem Akdeniz hem Karadeniz'de bu çalışmalara devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 3. Gemimizi de filomuza kattık. Onun da upgrade ve yenileme çalışmaları Mersin Taşucu Limanı'nda devam ediyor inşallah onu da bu yıl sonuna kadar tamamladıktan sonra sondaj çalışmalarına devam edeceğiz. Rotası henüz belli değil. Sismik çalışmaları değerlendirdikten sonra onun kararını vereceğiz. Ama bizim elimizde burada yeteri kadar iş yapacak iş planımız ve iş yükümüz var" dedi.

"KAYAÇLARIN ARASINDAKİ PETROLÜ ÇIKARABİLİR HALE GELECEĞİZ"

Son birkaç yıldır Türkiye Petrolleri'nin, klasik olmayan ve 'hidrolik çatlatma' diye tabir edilen yeni bir teknolojiyi denediğini anlatan Dönmez, "Onda da Diyarbakır Gözalan mevkiinde ilk operasyon yapıldı. İlk neticeler olumlu ama testleri devam ediyor. Bu şu demek, daha önce kayaçların arasına sıkışan petrolleri çıkartmakta zorlanıyorduk ama bu yeni teknoloji ile o petrolü çıkartabilir hale geleceğiz. Yine benzer bir tekniği, Trakya'da doğalgaz için kullanıyoruz. Oradan da ilk veriler umutlu. Önümüzdeki haftalarda bu testler sonuçlandığında müjdeli haberleri verebiliriz. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla da Türkiye Petrolleri 10-20 yılın günlük ortalama üretimi en üst seviyeye çıkmış oldu. 53 bin varilin üzerine çıktık. İnşallah hedefimiz bu miktarları daha da artırmak. Türkiye Petrolleri bizim milli şirketimiz ama özellikle dost ve komşu ülkelerde de birçok uluslararası şirketlerle ortaklık yapma kabiliyeti gelişmiş bir şirketimiz. Hazar'da, Rusya'da, Afganistan'da, Irak'ta çalışıyoruz. Hatta iç savaştan önce Libya'da da Türkiye Petrollerinin çalışması vardı. Yine bu bölgelerde çalışmalar devam edecek" diye konuştu.


- İstanbul
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fatih Dönmez, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar         
01:46
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu         
00:54
Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı         
00:49
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez         
00:44
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek         
00:35
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde         
00:22
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı         
00:21
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
00:20
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik         
00:14
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:14
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı         
00:01
Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı         
23:56
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu         
23:47
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı         
23:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?         
23:21
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı         
23:10
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı         
23:05
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin         
23:01
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak         
22:17
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor         
22:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz         
21:55
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu         
21:35
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 02:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]