Erdoğan: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık - Son Dakika

Erdoğan: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 lira yükseltme kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 51'inci Muhtarlar Toplantında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya, Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Yozgat'tan gelen muhtarlar katıldı. Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı muhtarların bugün aralarında olamadığını belirterek, "Bilindiği gibi muhtarlarımızla geniş katılımlı ilk toplantımızı Ocak 2015'te yapmıştık. Orada kendilerine verdiğimiz, 'ülkemizdeki tüm muhtarlarla bir araya gelme' sözümüzü tutarak Mayıs 2019 tarihine kadar tam 50 ayrı toplantı gerçekleştirdik" dedi.'MUHTAR MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRETE ÇIKARIYORUZ'Şimdiye kadar 35 bine yakın muhtarla bir araya geldiklerini kaydeden Erdoğan, "Bugün de yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Bir cumhurbaşkanının, hiçbir siyasetçinin yapmadığı, başaramadığı bir rekordur. Sizlerle uzun süredir devam ettirdiğimiz bu buluşmaların hayırlı neticelerinden biri de hem muhtarlarımızın hem de onlar vasıtasıyla mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın pek çok sıkıntısını çözüm yoluna koymuş olmamızdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine kadar çıkardıklarını hatırlatarak, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 lira yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. İşte şimdi yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar her sözün arkasında durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı inşallah bu kanun değişikliği ile Cumhur İttifakı'nın bir icraatı olarak göreceksiniz" dedi.'MUHTAR KONUKEVİ'Nİ 19 EKİM'DE AÇIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili de çalışmaları tamamladıklarını ve yakında inşasına başlayacaklarını belirterek, "Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlere öncelik vermek suretiyle muhtarlık hizmet binalarımızı güvenlik kamerası sistemleri ile donatıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de inşallah 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz. Vilayetler Evi gibi onun bir benzeri de muhtarlar için yaptık. Koronavirüs salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız muhtarlar toplantımızı 51'inci buluşmamızla yeniden başlatıyoruz. Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmanın, hasret gidermenin bahtiyarlığı içindeyim" diye konuştu.'BİR TANE MUHTARIMIZIN TIRNAĞI BİLE ETMEZ'Tek parti zihniyetin geçmişte muhtarların mühürlerini toplatarak, muhtarlıkları kapatmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Kim bu zihniyet? CHP. Bunların işi gücü mühür toplamak, mühür toplattırmaktır. Bunu böyle biliniz. Şimdi muhtar sevdalısı kesildiler. Bunlar eline her fırsat geçtiğinde, milli iradenin her kurumu gibi muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Şimdi yalan yanlış konuşuyor. Muhtarın yanına katip koyacakmış, sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz bunlara? Bunların işleri güçleri palavra. Dürüst olun, dürüst. Elinizdeki belediyelerde muhtar kardeşlerimize destek verin de görelim" dedi.'ELEKTRİK OLAYI BELEDİYELERİN ELİNDE Mİ?'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Geçen ne dedi? 'Elektrik parasını almayacağız, ücretsiz elektrik vereceğiz', nerede? Şanlıurfa'da bunu söyledi. İnandınız mı? Şu anda elinizdeki belediyelerde, hadi buyurun elinizi tutan mı var, ücretsiz elektrik verin. Böyle büyük yalan olabilir mi ya? Bir defa elektrik olayı belediyelerin elinde mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı elektrik. Belediyelerle alakası yok. Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başı. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu oyunları kim bozacak, muhtarlar. Bunların topunu üst üste koysanız bir tane muhtarımızın tırnağı bile etmez" diye konuştu.'KOSKOCA ÜLKELER BİZDEN UÇAK İSTİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sonraki toplantıyı sadece kadın muhtarlarla bir araya geleceğini belirterek, "Rabbime bana sizler gibi yoldaşlar verdiği için hamd ediyorum değerli kardeşlerim. Bizim muhtarlarımızla buluşmalarımız, hasret gidermenin yanında; ülkemizin, milletimizin meseleleriyle, sevinçleriyle, kazanımlarıyla geleceği ile ilgili görüşlerimizi paylaşma, istişare etme vesilesidir" dedi.Son 20 yılda yaptıkları icraatları anlatan Erdoğan, savunma sanayinde de yüzde 80 milliliğe eriştiğini belirterek, "Uçaklarımızı yaptık mı, insansız hava araçlarımızı yaptık mı, silahlı hava araçlarımızı yaptık mı. Şimdi daha ileri gittik. Şimdi bizden kimler bunlardan istiyor biliyor musunuz? O, 'yapamaz, edemez' diyen büyük ülkeler var ya, o koskoca ülkeler var ya şimdi onlar bizden bu uçakları istiyor. Nereden nereye" ifadelerini kullandı.'ALLAH DA MİLLET DE AFFETMEZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokma hedefine doğru ilerlediklerini vurgulayarak, "Hangi alana bakarsanız bakın işte böyle bir manzara böyle bir fotoğraf göreceksiniz. Türkiye'de 20 yıldır verdiğimiz kavgayla, 2 asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesini başarıya ulaştırmaya en yakın olduğumuz seviyedeyiz. Öyle kritik bir noktadayız ki ya bu mücadeleyi başararak evlatlarımıza gururla teslim edeceğimiz 2053 vizyonunu miras bırakacağız ya da güvenlikten sanayi her alanda birikimlerimizi tehlikeye atarak yeniden istikrarsızlık batağına sürükleneceğiz. Ülkemizi bir grup kifayetsiz muhterisin kendi kısır çıkarları uğruna, Kandil'in ve Pensilvanya'nın 'iktidara geliyoruz' çemkirişlerine maruz bırakanları Allah da affetmez, millet de affetmez" dedi.'KİMSE ABUK SABUK FİYATLANDIRMA PEŞİNDE KOŞMASIN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra muhtarlardan 2023 seçimleri için söz vermelerini istedi. "Evet sizlerden 2023'te Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkma, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma mücadelemize destek vermenizi bekliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Muhtarlarımız bu sözü verdikten sonra artık gayri bir söze gerek yok. Ülkemiz ve milletimiz için çok büyük hayaller kurarken, çok büyük hedefleri hayata geçirmek için canımızı dişimize takarken, insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları da görmezden gelmiyoruz. Türkiye'nin Gezi olayları ile başlayıp terör saldırılarıyla, darbe girişimleriyle nice tuzak ve kumpasla süren bir süredir de kur-faiz-enflasyon şer üçgeninde tekrar sahnelenmeye çalışılan serencamının elbette her vatandaşımıza bir maliyeti olmuştur. Dün sosyal kaos denemelerine, terör örgütleri üzerinden birliğimize ve sınırlarımıza yöneltilen tehditlere, 15 Temmuz ihanet kalkışmasına karşı devletin bütün imkanlarını milletin emrine vermişsek bugün de aynı anlayışla hedefe yürüyoruz."Fahiş fiyat artışlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanlarımızı fahiş fiyat artışları altında ezdirmeyeceğiz. Ocak ayı itibarıyla herkes bu artışların somut yansımalarını gelirinde ve hayatında görmeye başlayacaktır. Kurun istikrar kazanmasıyla artık kimse bu bahaneyle abuk sabuk fiyatlandırma peşinde koşmasın. Bankalardaki hesaplarının kur korumalı mevduata dönüştürenlerin sayısı her gün artıyor. Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan bir dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına türlü yollara tevessül edenlerin de aç gözlüklerinin bedelini ödeyeceğini hatırlatmak isterim. Tıpkı kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alacağımıza inanıyorum. Böylece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecektir. Kim ki sabreder, zafere ulaşır. Bu anlayışla sabrederek, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok kazanarak, bu badireyi de geride bırakacağız" dedi.'ADIMLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR'İstihdamda salgın öncesi dönemin üzerine çıkıldığını ve 30 milyon sınırına gelindiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Dış ticaretimiz, 225 milyar dolardan fazlası ihracat olmak üzere 500 milyar dolara ulaştı. Turizmde Akdeniz'deki tüm rakiplerimizi geçtiğimiz bereketli bir sezonu geride bıraktık. Çok daha kazançlı olacağına inandığımız yeni sezona hazırlanıyoruz. Salgının yol açtığı belirsizlik arttıkça Türkiye'nin önündeki fırsatlar birer birer kazanca dönüşmeyi sürdürüyor. Tüm dünya; kimi takdirle, kimi endişeyle, kimi nefretle de olsa Türkiye'nin adımlarını yakından takip ediyor. Deve kuşu gibi kafasını kuma saplayıp kalmayan, ülkemizin bölgesinde ve ötesinde sahip olduğu imkanları, gücü ve potansiyeli hakkıyla teslim eden herkes bu gerçekleri kavrıyor, görüyor, biliyor. Umutlu olmak için de çok sebebimiz var. Ekonomide bize hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep birlikte çok daha iyi göreceğiz. Dün nasıl ülkemizi vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, dün nasıl ülkemizi terör örgütlerinin kuşatmasından çıkardıysak, dün nasıl ülkemizi diplomatik tuzakların arkasından ve arasından sağ salim geçirdiysek, dün nasıl ülkemizi sessiz devrimlerle ileri demokrasiye kavuşturduysak, dün nasıl ülkemizi 81 vilayeti ve 84 milyon insanıyla sağlam bir alt yapı ve üst yapı ile donattıysak, bugün de ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak Yeşil Kalkınma devrimini başarıya ulaştırarak herkesin iş ve AŞ sahibi olacağı bir istihdam iklimi oluşturarak, gençlerimize 2053 vizyonunun hayata geçirebilecekleri, güçlü, müreffeh ve itibarlı bir Türkiye bırakacağız."