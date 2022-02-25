Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Floransa'daki forumda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, içinde yaşadıkları zamanın canlarını yaktığını belirterek, "Bir damla doğal gazın, bir damla petrolün, bir damla kandan daha önemli olduğu bir dünya sürdürülemez." dedi.

Şahin, İtalya'nın Floransa kentinde " Akdeniz'de Barış" temasıyla düzenlenen Akdeniz Belediye Başkanları Forumu'nda bir konuşma yaptı.

Şahin, konuşmasının başında Ukrayna'da yaşananlara değinerek, "Bir kadın, bir anne, bir başkan olarak, yaşadığımız zaman bizim canımızı acıtıyor. Kiev'in çocukları, Ukrayna'nın çocukları, Halep'in, Suriye'nin çocukları ölüyor. Çocukları öldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir. Dolayısıyla bizim dünya barışı için daha çok bir araya gelmemiz gerekir." diye konuştu.

Demokrasi ve diyaloğa sonuna kadar inandığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Floransa Belediye Başkanı'nın söylediği 'kentler birleşirse milletler birleşir, devletler birleşir' sözüne bütün yüreğimle inanıyorum. Biz hepimiz ortak bir coğrafyanın, ortak bir tarihin, ortak bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim medeniyetimizde öldürme diyor. Bizim medeniyetimizde bütün peygamberlere iman ediyoruz ve Hazreti İbrahim hepimizin dedesidir, ortak peygamberimizdir. Bizim medeniyetimizde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyor. Bizim medeniyetimizde Yunus Emre; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Biz gelmedik kavga için' diyor. Hz. Mevlana, 'Barış kalpte başlar' diyor."

Bu saydığı anlayışlar çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, 2014'ten beri 500 bin mülteciyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerin yaptığı gibi duvarlar örebilirdik, teller çevirebilirdik. Bugün 3 milyon çocuğun ve kadının öldüğü, öldürüldüğü bir coğrafyaya tanıklık edebilirdik. İşte bu olmasın diye, Ege Denizi'nde Aylan bebekler ölmesin diye, bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu gibi diyalog ortamını çok önemsiyoruz. Ben göçün, savaşın bir sonuç olduğuna inanıyorum. Bunlar olmasın diye, bu masaların daha güçlü şekilde söylemden eyleme geçmesini, dünya barışı için daha çok yapılması gereken iş olduğunu düşünüyorum."

Sosyal adaletin sağlanmadığı, yoksulluğun önlenmediği, terörizmin desteklendiği bir dünyada daha çok gözyaşı döküleceğini belirten Şahin, "Bir damla doğal gazın, bir damla petrolün, bir damla kandan daha önemli olduğu bir dünya sürdürülemez. Sürdürülebilir kalkınma için insanı merkeze almamız, çevreyi korumamız ve bunu birlikte başarmamız gerekiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'en büyüktür' diyor, 'daha adaletli bir dünya mümkündür' diyor." ifadesini kullandı.

Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da bütün gücümüzle bölgemizde barış olsun, Akdeniz çocukların soğuk mezarı olmasın, Akdeniz barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin denizi olsun diye buradayız. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğimizi ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor. Ukrayna'da Kiev'de ölen her bir çocuk, her bir anne için büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtiyor, yapılan bu savaşların hepsini kınıyorum."