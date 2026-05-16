Gaziantep turizmde dijital dönüşüme geçti: "Visit Gaziantep" tanıtıldı
Gaziantep turizmde dijital dönüşüme geçti: “Visit Gaziantep” tanıtıldı

16.05.2026 09:19
Spot: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen “Visit Gaziantep” uygulaması tanıtıldı. Şehrin tüm turizm envanterini dijital ortamda bir araya getiren proje; gastronomiden kültürel mirasa, müzelerden festivallere kadar birçok içeriği 9 dil seçeneği ve yapay zeka destekli altyapıyla ziyaretçilere sunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde hazırlanan “Visit Gaziantep” uygulamasının tanıtım programını gerçekleştirdi. 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve çok sayıda davetli katıldı. Gaziantep’in tüm turizm potansiyelini dijital platformda buluşturmayı amaçlayan proje ile kentin ulusal ve uluslararası tanıtım gücünün artırılması hedefleniyor.

GAZİANTEP’İN TÜM TURİZM ENVANTERİ TEK DİJİTAL PLATFORMDA TOPLANDI

Visit Gaziantep uygulamasıyla birlikte şehrin turizm değerleri tek çatı altında toplanacak. Uygulamada müzeler, tarihi yapılar, ören yerleri, gastronomi durakları, coğrafi işaretli ürünler, kültürel miras alanları, etkinlik ve festival takvimi gibi birçok başlık yer alacak. Böylece ziyaretçiler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek uygulama üzerinden kolaylıkla erişebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ertürk tarafından yapılan sunumda, projenin “akıllı turizm destinasyonu” modeline geçiş açısından stratejik önem taşıdığı belirtildi. Yapay zeka destekli sistem sayesinde ziyaretçilere kişiselleştirilmiş şehir deneyimi sunulacağı ifade edilirken, uygulamanın 9 farklı dil seçeneğiyle hizmet vereceği aktarıldı.

FATMA ŞAHİN: “AKILLI ŞEHRE AKILLI TURİZM LAZIM”

Tanıtım programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in artık yerelden evrensele uzanan güçlü bir şehir markasına dönüştüğünü söyledi. Şahin, teknolojiyi turizmle buluşturan Visit Gaziantep uygulamasının kent için önemli bir dönüşüm adımı olduğunu belirtti.

Şahin konuşmasında, “21’inci yüzyıl veri yüzyılı, tasarım yüzyılı. Yenilenmemiz lazım. Akıllı şehre akıllı turizm lazım. Yapay zeka çağında başka bir şey söylemek lazım” ifadelerini kullandı. Gaziantep’in gastronomi, kültür, doğa ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Şahin, kentin hikayesini uluslararası ölçekte daha görünür hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Şahin ayrıca Gaziantep’in gastronomik mirasının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını belirterek, her ürünün arkasında kültürel bir hikaye bulunduğunu söyledi. Kentin bir “deneyim modeli” haline dönüştüğünü ifade eden Şahin, akıllı turizm anlayışıyla Gaziantep’in değerlerini geleceğe taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: “GAZİANTEP ÖRNEK VE ÖNCÜ BİR ŞEHİR”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Gaziantep’in şehir tanıtımı konusunda önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirterek, projenin ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. Gaziantep’in sanayi, ticaret ve üretimin yanı sıra kültür ve turizm alanında da öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Alpaslan, kentin geçmişinden aldığı güçle örnek bir şehir modeli ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de şehrin yalnızca sanayi ve gastronomiyle değil, turizm potansiyeliyle de öne çıktığını belirterek, kentin gelişiminde turizmin önemli rol üstleneceğini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Gaziantep’in tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, Visit Gaziantep uygulamasının bu noktada büyük katkı sağlayacağını söyledi.

VISIT GAZİANTEP İLE DİJİTAL TURİZM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Gaziantep’in turizm vizyonunu dijital dünyaya taşıyan Visit Gaziantep projesiyle birlikte ziyaretçilerin şehir deneyiminin modernize edilmesi hedefleniyor. Akıllı turizm anlayışı doğrultusunda hazırlanan uygulamanın, hem yerel turizm paydaşlarını dijital sisteme entegre etmesi hem de şehrin uluslararası görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Tanıtım programı, protokol üyelerinin katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Gaziantep’in dijital turizm alanındaki yeni hamlesi olarak değerlendirilen uygulamanın, kentin turizm potansiyeline önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

