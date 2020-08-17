Göksu'dan İmamoğlu'na deprem eleştirisi - Son Dakika

Göksu'dan İmamoğlu'na deprem eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminin 17 Ağustos'un yıl dönümünde Kanal İstanbul projesi olmasını eleştirerek, "İBB Başkanı'nın gündemi deprem olması gerekirken, bu...

Göksu'dan İmamoğlu'na deprem eleştirisi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminin 17 Ağustos'un yıl dönümünde Kanal İstanbul projesi olmasını eleştirerek, "İBB Başkanı'nın gündemi deprem olması gerekirken, bu konudaki başarısızlığını örtmek için kendisine başka polemik konuları seçiyor. Bir yıl önce her yıl 20 bin konut yenileyeceğinin sözünü veren İBB Başkanı, İstanbul'da bir tane riskli konut yeniledi mi? Cevap: Hayır" ifadelerini kullandı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminin 17 Ağustos'un yıl dönümünde de Kanal İstanbul projesi olmasını attığı bir tweetle eleştirdi. "İBB Başkanı'nın gündemi deprem olması gerekirken bu konudaki başarısızlığını örtmek için kendisine başka polemik konuları seçiyor" diyen Göksu, "Bir yıl önce her yıl 20 bin konut yenileyeceğinin sözünü veren İBB Başkanı, İstanbul'da bir tane riskli konut yeniledi mi? Cevap: Hayır" ifadelerini kullanan Göksu, İBB'nin hazırladığı "Afet Odaklı Kentsel Dönüşüm Çalışmaları" üzerinden verileri paylaştı. Verilerde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremde 224 ağır hasarlı yapı bulunduğu ve hasar alacak yapılara müdahale programında da İBB'nin bir yılda 20 bin yapıyı yenileme planı yer aldı. Göksu, bu iki veriye dikkat çekerek, İBB Başkanı'nın her yıl 20 bin konut yenileyeceği sözünü verdiğini ancak bir yılda İstanbul'da bir tane bile riskli konut yenilemediğini açıkladı.

AK Parti ve CHP'nin deprem bütçelerindeki fark

Göksu, AK Parti ve CHP'nin deprem bütçelerini de karşılaştırdı. Paylaşılan görselde AK Parti'nin 2019 yılı deprem bütçesinin 1.2 milyar TL, CHP'nin ise 340 milyon TL olduğu görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı bir tweet ile 17 Ağustos'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Olası İstanbul depremi için ciddi bir hazırlık içindeyiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, daha sonra da İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul Deprem Çalıştayı Raporu"nu takipçileriyle paylaştı.

Başkan Göksu, Esenler Belediyesinin 17 Ağustos depreminin yıl dönümü için düzenlediği ve Esenler'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattığı programda İmamoğlu'nu hedef alarak, "Deprem için çalıştay değil, çalışma yapmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Deprem, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göksu'dan İmamoğlu'na deprem eleştirisi - Son Dakika
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