GÜNDEM / 14 Eylül 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak.

(Çanakkale/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim, Perakende Satış ve Ciro endeksleri ile ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesi, Balıkesirspor- Giresunspor ve Akhisarspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftası Haliliye Belediyespor-Altekma maçıyla tamamlanacak.

(Şanlıurfa/14.30)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Bebek katili YPG/ PKK'ya yaz darbesi

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın yaz döneminde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Bu teröristler arasında, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko, "turuncu" kategorideki İzzet Yiğit ve Benazir Yılmaz ile "gri" kategoride aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş de bulunuyor

Sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalında teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti

(Yunus Okur/Erzurum)

2- Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor

Sanayi-eğitim iş birliğinin "en güzel örneklerinden biri" olarak gösterilen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mezunları adeta kapışılıyor

Bu yıl 227 mezun veren okula, sanayicilerden 411 eleman talebi geldi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

"Aklında bilgi, elinde hüneri olan gençlerimizi yetiştirip hem memleketimizdeki işsizliği bitirmek hem de ülkemizin üretim-ihracat modeline katkı sağlamak istiyoruz"

"Son yıllarda teknik lisede ciddi bir ivme kazandık. Yeni eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 700 öğrenci sayısına ulaşacak okulumuz kendi alanında Türkiye'de tek"

"Mezunlarımızın bir tanesinin dahi işsiz kalma ihtimali yok. Şu anda keşke elimizde 5 bin tane mezunumuz olsa hepsi yerleşir"

(Uğur Aslanhan/Kayseri)

3- Devlet korumasındaki çocuklar için "uzaktan eğitimde sıkı takip" talimatı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ildeki kuruluşlara gönderilen talimata göre, devlet korumasındaki çocukların uzaktan eğitim süreçleri birebir takip edilecek, kuruluşlarda çocuk ve gençlere rehberlik desteği verilecek

Sınava girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu takviye kitaplar temin edilecek, kuruluşlarda etüt dersleri düzenlenecek

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuldaki ve uzaktan eğitimdeki süreçleri uyum zorluğu yaşamamaları için kuruluştaki uzmanların kontrolünde ilerleyecek

Devlet korumasında yetişen ve üniversiteye devam eden gençlerle de iletişime geçecek uzmanlar, gençlerin uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak

(Burcu Çalık/Ankara)

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