GÜNDEM / 15 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Eylül 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mamedov ile telekonferans yöntemiyle görüşecek, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul edecek.

GÜNDEM / 15 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mamedov ile telekonferans yöntemiyle görüşecek, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul edecek.

(TBMM/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- TÜİK, ağustos ayı konut satış ile 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.

(Atina)

2- Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı törende İsrail-BAE- Bahreyn anlaşması imzalanacak.

(Washington)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlanacak.

(Düzce/11.00-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Opera'daki tarihi taş binada, Bakanlık ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenecek "Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yenimahalle'de bulunan portatif yüzme havuzunu ziyaret edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2020-2021 Avrupa Ligi Sezonu öncesinde "Medya Günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas- PTT, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor, İlbank-Karayolları maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.00//18.00/Aksaray/15.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi 3 maçla başlayacak.

5- Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü çekilecek. Pandemi nedeniyle katılımlı gerçekleştirilmeyecek fikstür çekimleri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinden ve sosyal medya hesabından canlı yayımlanacak.

(Ankara/14.00)

ÖZEL HABER

1- Demir yollarındaki Türk teknolojilerine Avrupa'dan ödül

ASELSAN ve ENEKOM geliştirdikleri raylı sistem teknolojileriyle Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliğinin İnovasyon Ödülü'nü aldı

Ödüle değer bulunan MIDAS/R ve RailAcoustic, demir yollarındaki güvenliği üst seviyeye çıkarıyor

ENEKOM Genel Müdürü Haluk Gökmen

"Ödüller, her iki firmanın da bu alanda geliştirmiş oldukları teknolojilerin hem Avrupa'da hem de tüm dünyada tanınmaları ve kabul görmeleri açısından büyük önem taşıyor"

"Bugüne kadar özellikle yüksek teknoloji alanlarında genellikle takipçi durumunda olan yerli sanayi ürünlerimizin artık Avrupalı rakiplerini de geride bırakarak dünyada lider durumuna doğru hızla ilerlediklerini görüyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Şartlarımızı görmüş olsalardı sokakta astronot gibi gezerlerdi"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz:

"Salonda hep tek başıma oturuyorum. Kızım, 'Babam yine köşesine çekildi' diyor. 14 yaşındaki kızımı ben aylardır öpemiyorum"

"Hasta nefes alabilmek için gözümüzün içine bakıyor, şuuru açık ama nefessizlik çekiyor. Siz onun için tıbbın verdiği tüm imkanları kullanıyorsunuz ama hala nefes açlığını gideremiyorsunuz"

"Bizim bu şartlarımızı görmüş olsalardı eminim bırakın maske takmayı, yolda, sokakta astronot gibi gezerlerdi. Şu anda 41 yaşında hastamız var, nefes alamıyor"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

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Mustafa Şentop, İngiltere, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 15 Eylül 2020 - Son Dakika

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