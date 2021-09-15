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GÜNDEM / 15 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Eylül 2021

15.09.2021 08:58
GÜNDEM / 15 Eylül 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti çerçevesinde temaslarda bulunacak. İki ülkenin adalet bakanlıkları arasında ortak mutabakat imzalanacak.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na ve Polis Akademisinde "6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak, Şirinler Anaokulu ile Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sektör bilançoları ile temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü Logo Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Vodafone Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesine Denizlispor-Adanaspor, Gençlerbirliği-Altınordu, Menemenspor-Manisa ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/Ankara/17.00/İzmir/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü Lazio ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda 16 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankurt ile yapacakları maça ilişkin Frankfurt Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.

(Frankfurt/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'de nesli tehlike altındaki 500 sürüngen uydudan takip edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği proje ile bukalemun, tosbağa, toprak kertenkelesi, Kafkas engereği, Kafkas kurbağası gibi nesli tehlike altındaki sürüngenler, Antalya'nın Belek, Kaş, Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ile Trabzon'un Çaykara ilçelerindeki 5 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde izlenecek

Çip takılarak uydudan takip edilecek sürüngenlere ilişkin proje sonunda, sürüngen ve amfibilerin mevcut yoğunlukları, popülasyonlardaki sayısal değişimleri, habitat tercihleri, alan bağımlılıkları ve iklim değişikliğinden ne şekilde etkilenebilecekleriyle ilgili veriler elde edilecek

Proje sonunda ortaya çıkacak sonuçlarla korunan alanlarda ekolojik koridorlar belirlenecek

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Eğitim-sanayi iş birliğiyle kuyumcuların ustalık belgesi alması kolaylaşacak

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"Meslek odası olarak yetki belgesi sürecini hızlandırmak ve meslektaşlarımıza ustalık belgesinin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladık"

"Protokol uyarınca artık meslektaşlarımız, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik başvurularının tümünü İKO'ya yapabilecek"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- İş dünyasına göre Yeşil Mutabakat'a uyum sanayi ve ihracatta rekabet gücünü artıracak

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

"Türkiye sanayicisi ve ihracatçıları olarak rekabet gücümüzü yitirmemek, hatta orta-uzun vadede rekabet anlamında daha da güçlenmek adına çok kritik bu manevrayı başarıyla yapabilmeliyiz"

"Türkiye kendi Emisyon Ticaret Sistemi'ni oluşturmalı. Geliştirilecek sistemin mal ihracatında rekabet dezavantajına yol açmaması için sektörlerin karbon kaçağı riskinin belirlenmesi ve bu sonuçlara göre politika tasarlanması kritik önem arz ediyor"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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