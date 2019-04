Gündem / 2 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verisini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda düzenlenen oturumda konuşacak, New York'taki Türkevi inşaatında son kata ulaşılması vesilesiyle düzenlenecek şantiye etkinliğine katılacak, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda Türk toplumunun önde gelenlerini kabul edecek.



(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz İlçe Müftülüğünün açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenecek programa iştirak edecek.



(Kırklareli/11.00/14.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta Kardemir Karabükspor-Adanaspor, Altınordu-Osmanlıspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Karabük/İzmir/16.00/İstanbul/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya temsilcisi Imoco Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Treviso/21.30)



4- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçlarında Maliye Piyango-Fenerbahçe, Halkbank-Ziraat Bankası, Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/16.30/19.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



5- TFF 3. Lig'de 29. haftanın ilk maçında 3. Grup'ta Ankara Adliyespor-Serik Belediyespor karşılaşacak.



(Ankara/15.00)



ÖZEL HABER



1- Beslenme okuryazarlığı okulda başlayacak



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:



"Her geçen gün kantin kültürünün biraz devre dışı kaldığı, doğal yemek alışkanlıklarının kazandırıldığı bir döneme geçiş yapmamız gerektiğini düşünüyorum."



"Özellikle kalorisi yüksek olan yağ, şeker gibi gıdaların tüketilme oranlarının her geçen gün aşağıya çekildiği bir beslenme okuryazarlığı devrede olacak"



(Duygu Yener-Ankara)



2- Yabancı sera yatırımcıları rotayı Şanlıurfa'ya çevirdi



GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz:



"Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Karaali bölgesinde jeotermal seracılığa büyük ölçekli yatırım yapmak isteyen gruplar var. Bu gruplarla görüşme halindeyiz. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla birlikte şimdi Jeotermal AŞ'yi kuruyoruz"



ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek:



"Yurt dışından, Orta Doğu'dan yatırımcılardan buralarda yatırım yapma konusunda talepler var"



"Fizibilite çalışmaların ardından Şanlıurfa Karaali seracılığın merkezi haline gelir"



(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)



3- "Hassas burunlar", zehir tacirlerine geçit vermiyor



Hatay'da tek seferde 1 ton uyuşturucu bulan narkotik dedektör köpeği "Dante" ile mesai arkadaşları "Akrep", "Rüzgar" ve "Ares", keskin zekaları ve hassas burunlarıyla uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor



Yaklaşık 150'ye yakın komut algılayabilen, akla gelmeyen yerlere zulalanmış uyuşturucu maddeleri en hızlı şekilde bulan bu köpekler, narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi



(Lale Köklü/Hatay)



***



