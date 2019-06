GÜNDEM / 27 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daG20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edilecek.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Valisi ve Belediye Başkanı tarafından Rihga Royal Hotel'de verilecek Liderler Osaka Kansai Tanıtım Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Osaka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mezuniyet Töreni ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Etnografya Bölümü Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

Adalet Komisyonunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle devralacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ Davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/10.00)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/15.00)

SPOR

1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda 8 maçla başlayacak.

C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Niş/19.30) (Fotoğraflı)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

3- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor. (Fotoğraflı)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç-İngiltere maçıyla başlayacak.

(Le Havre/22.00)

5- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda Madagaskar-Burundi, C Grubu'nda ise Senegal-Cezayir ve Kenya-Tanzanya maçları yapılacak.

(İskenderiye/17.30/Kahire/20.00/23.00)

ÖZEL HABER

1- Kosova yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor

Kosova, genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, bakir bir pazar olması, Türkçe konuşabilen çalışan bulunabilmesi, Türk bankalarının bölgede hizmet vermesi, lojistik avantajlar, Avrupa'nın kalbinde olması ve bir dizi gümrük muafiyetlerinin bulunması nedeniyle yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor

DEİK Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz:

"Türk firmalarının Kosova'daki faaliyetlerine baktığımızda, önceliğin finans sektöründe olduğunu görüyoruz. Türk bankaları, ülkede finans sektörünü domine ediyor. Bununla birlikte Türk firmaları en çok imalat, sağlık, hizmet/ticaret ve inşaat-altyapı sektörlerinde faaliyet gösteriyor"

"Kosova, yaş ortalamasının 26 olması sebebiyle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip. Nitelikli iş gücüne sahip olmak Kosova'nın önemli avantajlarından birini oluştururken, ülkenin temel sorunu ise işsizlik... Şu anda resmi işsizlik rakamı yüzde 30,5. Bu nedenle kalifiye genç nüfusun büyük bir kısmı yoğunlukla Avrupa ülkelerine çalışmaya gidiyor"

"Ekonomisi büyük çoğunlukla ithalata dayalı Kosova'ya ihracat yapmak için şu anda rüzgar bizim arkamızdan esiyor. Bu fırsatla artık Kosova'nın ithalat yaptığı 2'nci ülke durumuna geldik"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- "Parasal genişleme için biraz daha beklenmeli"

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın kaleme aldığı "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" raporundan:

"Parasal genişleme kararının alınması için olayların biraz daha açıklığa kavuşmasını beklemek akıllıca olacak"

"Parasal genişleme veya sıkılaştırma konusunda henüz bir tarafa ağırlık vermedik"

"Ticaret savaşlarında yaşanacak gelişmeler ve küresel ekonomideki belirsizlikler para politikası duruşu için önem arz ediyor"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- Ege ve Akdeniz'deki "Antik Deniz Yolu" ortaya çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının Koca Piri Reis Gemisi ile Güneybatı Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaptığı araştırmada antik dönemde kullanılan deniz rotası belirlendi

Türkiye Batık Envanteri Projesi Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş:

"Büyük bölümü antik çağdan buhar çağına kadar olan 200'den fazla batık belirledik. 400 çapa ile 60'a yakın demirleme yeri tespit ettik"

"Deniz seviyesi değişimlerini de çalıştık. Yaklaşık 40 liman yapısı ya da su altında kalmış antik yerleşim yeri gördük"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

***

