GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hasas Kadın Aktivite Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak; valiliği, bakanlığa bağlı kuruluşları, Bilim Merkezi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aksaray/11.15-17.50)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" ile "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslimi" törenlerine katılacak.

(Ankara/16.00/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oda ve borsa başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce çevre yolu şantiyesinde açıklamada bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/10.00/11.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3. Sektör Zirvesi'nde açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, Aralık 2021 dönemi sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- AFAD koordinasyonunda temin edilen 920,8 ton yardım malzemesini taşıyan İyilik Treni'nin Afganistan'a ikinci seferi için Tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde incelemelerde bulunup, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler 15 km klasik yarışında, Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe mücadelesine çıkacak.

(Pekin/10.00/14.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası Altay- Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta başlayacak; Altınordu- Gençlerbirliği ve Yılport Samsunspor- Bursaspor maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/Samsun/19.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kazan/19.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Türk Hava Yolları-Karayolları maçıyla, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00/Bursa/20.00)

7- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası, Alanya'da başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, B Grubu'nda Belarus'un Minsk ve Avusturya'nın Post SV takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

(Antalya/12.30/18.30)

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

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