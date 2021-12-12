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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2021

12.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar, Çözümler" konulu panelde konuşma yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar, Çözümler" konulu panelde konuşma yapacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni otobüslerinin teslimat lansmanı programına katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısına katılacak.

(Erzurum/10.00/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Venedik)

2- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek.

(Abu Dabi)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunus Emre Külliyesi'nde düzenlenecek "Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılında 700 Hatimle Anma Programı"na katılacak.

(Eskişehir/12.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası Demir Grup Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/18.00/Gaziantep/20.30)

2- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)

3- Türkiye'nin ev sahipliğinde 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenecek toplantıda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih basın mensupları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30)

4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası Halkbank- Arkas Spor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası Spor Toto- Antalyaspor maçıyla sona erecek.

(Ankara/13.00)

***

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İnsan Hakları Günü, Mustafa Şentop, İslamofobi, 10 Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2021 - Son Dakika


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