GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020

16.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020, System.String[]

CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

KİT Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılımıyla yapılacak 12. BRICS Zirvesi takip ediliyor.

(Moskova)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan'la yapacağı maç için başkent Budapeşte'ye gidecek.

(İstanbul/12.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Puskas Arena'da düzenlenecek basın toplantısında, Macaristan maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Milliler son çalışmasını da bu statta yapacak.

(Budapeşte/21.00/21.30)

3- UEFA Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası A, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10'uncu ve son maçında Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Kosova'yla karşılaşacak.

(Samsun/19.00)

5- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı yapılacak.

(İzmir/13.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın TDS Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Vitoria-Gasteiz/22.30)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/22.00)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla mücadele edecek.

(Badalona/22.45)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor ve Karayolları-İlbank maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/16.00)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Aygaz, İsveç'in Alingsas takımını Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Kasım, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020 - Son Dakika


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