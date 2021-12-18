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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2021

18.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılacak.

(Isparta/09.30-13.45)

2- Türksat 5B uydusu ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası ve Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni'ne iştirak edecek.

Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde çeşitli etkinlikler ve oturumlar yapılacak.

(Florida/06.58/Ankara/04.30-07.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşılaşacak; maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

Üçüncülük maçında ise Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.30/15.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Çaykur Rizespor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor- Gaziantep FK ve Fenerbahçe- Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasına Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor, Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor- Manisa FK, Kocaelispor- Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Bursa/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta maçları; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 17. ve ilk yarının son hafta, 2. Grup'ta 18. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Frutti Extra Bursaspor- Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Semt77 Yalovaspor- Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/Gaziantep/18.00/Yalova/20.15)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/14.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto- Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bingöl Solhanspor, Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Yeni Kızıltepespor- Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/Bursa/15.00/İzmir/Mardin/Yozgat/16.00)

***

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Fatih Dönmez, AK Parti, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2021 - Son Dakika


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