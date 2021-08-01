GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında videokonferans üzerinden toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin ilk oturumuna başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kepezbeleni, Güzelbağ, Bayır ve Takanlar mahallelerinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulunacak.

(Antalya/10.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/02.30-15.40)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde Eşref Apak, Özkan Baltacı, Yasemin Can, atıcılıkta Özgür Varlık, Ömer Akgün, cimnastikte İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, güreşte Cenk İldem, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, yelkende Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan, Ateş Çınar ve Deniz Çınar mücadele verecek.

(Tokyo/02.30-15.40)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/08.20)

4- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, 3. eleme turlarını geçmeleri halinde de Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

5- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.30)

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