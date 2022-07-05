GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2022

05.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA Ankara tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türkiye" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA Ankara tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türkiye" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/15.00)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, E. Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret edecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni ziyaret edecek.

(Mersin/10.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"na ve INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.30/14.30)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

5- TÜİK, 2022 yılı Dünya Nüfus Günü haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle sona erecek.

(Oran)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

(Kufstein)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

(Londra)

***

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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