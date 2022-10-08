GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2022

08.10.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Strazburg)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da Valenton Derneği Camisi'nde sabah namazı kıldıracak, Sarcelles'deki Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek ve Paris'teki Mevlid-i Nebi Programı'na iştirak edecek.

(Valenton/Sarcelles/Paris)

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15)

SPOR???????

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA Genel Kuruluna katılacak, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye- Angola final maçını izleyecek.

(İstanbul/16.00/20.00)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye, finalde Angola ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00/20.00)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin kura çekimi, Almanya'da yapılacak.

(Frankfurt/13.00)

4- Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçları oynanacak.

(İstanbul/14.30/20.00/Hatay/17.00)

5- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasına Tuzlaspor- Altınordu, Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK ve Altaş Denizlispor- Pendikspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Malatya/16.00/Denizli/19.00)

6- TFF 2. Lig gruplarında 9. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta mücadelesi tamamlanacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji- Gaziantep Basketbol ve Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol- Beşiktaş ve Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/Kayseri/15.00/İstanbul/16.00)

9- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinin ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası 2 maçla başlayacak.

11- 2022 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi finallerle sona erecek.

(Mersin)

12- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 9. ayağında ikinci yarışta mücadele edecek.

(Portimao)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Japonya'daki 18. ayak yarışı yapılacak.

(Suzuka/08.00)

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Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2022 - Son Dakika
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