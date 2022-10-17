GÜNDEM / 17 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katılacak. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulunacak.

(Bartın/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehir Buluşmaları ve STK temsilcileri toplantılarına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve esnafı ziyaret edecek, turizmcilerle bir araya gelecek, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla yemekte buluşacak.

(Ordu/10.30-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı ile Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ve KOP-AHİKA Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Nevşehir/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Gıda Günü Etkinliği programına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

???????(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Zirvesi'nin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirme gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantının açılışında hitap edecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR???????

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katılacak, üniversitede genç ofis ziyareti yapacak ve antrenörlerle bir araya gelecek. Yatağan Gençlik Merkezi açılışı ve Muğla yatırımları protokol imza törenine katılacak Kasapoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Köyceğiz Spor Salonu'nun açılışını yapacak.

(Muğla/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta, Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor ve MKE Ankaragücü- Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, Aliağa Petkimspor- Galatasaray Nef maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftası tek maçla tamamlanacak.

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