Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi\'ndeki son durumu aktardı

25.05.2026 11:25
Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP’de yaşanan yönetim krizi yeni bir boyuta taşındı. CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi ve tahliye süreci siyasetin en sıcak gündemlerinden biri haline gelirken, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel son gelişmeleri Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’a değerlendirdi. Güzel, hem CHP Genel Merkezi’nde yaşananları hem de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde konuşulan senaryoları anlattı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de başlayan yönetim krizi sürerken, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi Ankara gündemine damga vurdu. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, genel merkezin tahliyesi için Ankara Valiliği’ne başvurunun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını aktarırken, operasyon sırasında camların kırıldığını ve parti binasında zarar oluştuğunu söyledi. Güzel, mevcut delegelerle yeniden kurultaya gidilmesinin mahkemenin verdiği karar nedeniyle hukuken tartışmalı olacağını ifade etti. Özgür Özel’in Meclis’te çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güzel, bayram sonrası CHP’de tartışmaların yeniden alevlenmesinin beklendiğini söyledi.

“GENEL MERKEZ’E POLİS OPERASYONUYLA GİRİLDİ”

CHP Genel Merkezi’nde dün oldukça hareketli saatler yaşandığını belirten Şerife Güzel, polis ekiplerinin uzun süren görüşmelerin ardından binaya operasyonla girdiğini söyledi. Güzel, “Polis uzunca süre bekledi genel merkeze girebilmek için ve görüşmeler yaptılar. CHP yönetimiyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafları girmek istediler. Özgür Özel taraftarları genel merkeze almadılar. Sonunda operasyonla girildi” dedi.

Polisin genel merkeze giriş yaptığı noktayı da gösteren Güzel, “Arkamda gördüğünüz demirler kesilerek polisler tarafından bir ekip buradan genel merkezin camlı bir kapısını açarak içeriye girdi” ifadelerini kullandı. Güzel ayrıca arka kapıdan da ekiplerin binaya girdiğini ve genel merkezin tamamen polis kontrolüne alındığını söyledi.

“AYNI DELEGELERLE KURULTAYA GİDİLMESİ TARTIŞMA YARATIR”

CHP’de en çok tartışılan konulardan birinin yeniden kurultay süreci olduğunu belirten Güzel, Özgür Özel cephesinin 45 gün içinde kurultay yapılması yönünde talebi olduğunu söyledi. Ancak mevcut delegelerle yeniden seçim yapılmasının hukuken ciddi sorunlar oluşturacağını vurgulayan Güzel, “Bugün tartışılan kongre kararının iptaline yol açan delegelerle mi gidilecek?” dedi.

Mahkemenin delegelerin oylarının sakatlandığı yönünde karar verdiğini hatırlatan Güzel, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu delegelerle tekrar kongreye gitmesinin hiçbir anlamı hem hukuken hem siyaseten yok” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU ÖNCE DELEGE YAPISINI DEĞİŞTİREBİLİR”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongre sürecini yeniden şekillendirebileceğini söyleyen Güzel, önce ilçe kongrelerinden başlayarak büyük kongre delegelerini değiştirecek bir süreç işletmesinin beklendiğini ifade etti. İstanbul İl Kongresi’yle ilgili de devam eden davalar bulunduğunu hatırlatan Güzel, mevcut yapıyla yeniden seçime gidilmesinin CHP’deki tartışmaları daha da büyüteceğini söyledi.

“ÖZGÜR ÖZEL MECLİS’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Özgür Özel’in ise çalışmalarını Meclis’te sürdürdüğünü aktaran Güzel, “Özgür Özel mecliste sürdüreceğim dedi çalışmalarımı dedi. Dün meclisteydi akşam dokuz gibi ayrıldı oradan” ifadelerini kullandı. Güzel ayrıca DEM Parti heyetinin de Özgür Özel’i ziyaret edeceğini söyledi.

Özgür Özel’in grup başkanlığı konusunun da Kemal Kılıçdaroğlu’nun alacağı kararlara bağlı olduğunu belirten Güzel, genel başkanın Meclis Başkanlığı’na gerekli yazıyı göndermemesi halinde yeni bir tartışma doğabileceğini ifade etti.

“YENİ PARTİ İDDİALARI KONUŞULUYOR”

Ankara kulislerinde Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum hazırlığında olduğu yönünde iddiaların konuşulduğunu belirten Güzel, mevcut seçimlere girme hakkı bulunan bir partiyle anlaşma yapıldığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.

“BAYRAM SONRASI TARTIŞMALAR ALEVLENEBİLİR”

Şimdilik CHP Genel Merkezi çevresinde ortamın daha sakin olduğunu ifade eden Güzel, bayram sonrası tartışmaların yeniden yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi. Güzel, “Bayram sonrasında esas tartışmaların alevleneceğini söylemek mümkün” dedi.

