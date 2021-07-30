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Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı

30.07.2021 15:18

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında 3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek anma etkinlikleri tanıtıldı.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında 3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek anma etkinlikleri tanıtıldı.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısı, daha önce yapılan etkinliklerin görüntüleri ile bu yılki etkinliklere ilişkin hazırlanan tanıtım videolarının gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Ahi Evran", "Yunus Emre" ve "Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edildiğini anımsattı.

Anma etkinliklerine ilişkin bilgi veren Demircan, etkinliklerin sempozyumla başlayacağını, ikinci gün de anma etkinlikleriyle devam edeceğini söyledi.

Nevşehir'deki etkinliklere 35 ilden katılım sağlanacağı ve bu vilayetlerde de benzer etkinliklerin düzenleneceği bilgisini paylaşan Demircan, "Böylelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Hacı Bektaş Veli tarafında bu programları hem Nevşehir merkezli hem de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdumuzun farklı vilayetlerinde tekrar etme ve yaygınlaştırma girişimimiz var." dedi.

Antalya, Muğla, Adana, Osmaniye ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarında vefat eden vatandaşlar için başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyen Demircan, bakanlık görevlilerinin de seferber olarak sahadaki çalışmalara destek verdiklerini dile getirdi.

"Türkiye'nin çok kıymetli değerlerinden biri"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Hacı Bektaş Veli'nin Türkiye'nin çok kıymetli değerlerinden olduğunu söyledi.

Kurum olarak Alevi Bektaşi toplumunun çeşitli ülkelerdeki liderlerini, Hacı Bektaş Veli'nin vefat yılı dolayısıyla davet ettiklerini belirten Çetin, "Öncelikle Irak, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya'dan ve online olarak da Amerika, Almanya ve Macaristan'dan temsilciler de katılacaklar." ifadesini kullandı.

Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile birlikte 25 konuşmacının katılacağı konferansta çeşitli konuları ele alınacağını belirtti.

"En yüce servet ilimdir" prensibi gereği akademik destek sunuldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Alptekin, üniversitenin ismini taşıdığı Hacı Bektaş Veli'nin "En yüce servet ilimdir" prensibi gereği her alanda olduğu gibi Türk akademik hayatına katkıda bulunma misyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü'nün Hacı Bektaş Veli ve öğretilerine ilişkin akademik boyutuyla da araştırmalar yaptığını ve bu konuda lisans üstü tezler hazırlatan programların bulunduğunu belirten Alptekin, "Bu bağlamda Hacı Bektaş Veli yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmalarında yer aldık ve akademik destek de sunduk." dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin "Ara bul" sözünü slogan olarak benimsediklerini aktaran Alptekin, sene boyunca çeşitli faaliyetler yaptıklarını ve yıl sonuna kadar da çeşitli sanat ve kültür faaliyetleriyle devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Telekonferans yöntemiyle programa bağlanan UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı bu sene güçlü bir destekle anma ve kutlama programına katkı sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Önemli kişi ve olayların yıl dönümlerini UNESCO'nun 2 yılda bir yapılan toplantılarında sundukları bilgisini paylaşan Oğuz, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bugüne kadar, kuruluşumuzdan bu tarafa 31 önemli şahsiyeti ve olayın dönümünü UNESCO'ya kabul ettirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Oğuz, Milli Komisyon olarak kabul edildikten sonra bunu ilan etmek, kurumlara duyurmak, Türkiye'de basın yoluyla herkesin haberdar olmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu inisiyatif sürecinde milli komisyonumuzla çok yakın çalışmalarınızdan ve bizdeki teknik bilgileri, ayrıntıları her şekilde değerlendirmiş olmanızdan da memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize, milletimize ve tabii ki UNESCO'da kabul edildiği için de insanlığa Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin, söylediklerinin, değerlerinin mal olması ve herkes tarafından hoşgörüyle karşılanan bu değerlerin gelecek kuşaklara da aktarılmasının sağlanması en temel arzumuz."

Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin ilimiz topraklarında yeşermesi gurur vesilesidir"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk kültürünün kendi kültürel değerlerinin yaşatılması ve aktarılmasında önemli roller üstlenmiş birçok şahsiyet yetiştirdiğini dile getirdi.

Bunlardan birinin de topluma öğretileriyle yol gösteren ve bir ışık gibi insanlığı aydınlatan Hacı Bektaş Veli olduğunu ifade eden Becel, şunları söyledi:

"Hünkar Hacı Bektaş Veli 13. yüzyıla damgasını vuran ve kendisinden sonraki kuşağı da düşünceleriyle etkisini hissettiren önemli bir isimdir. Hünkar, sadece Anadolu coğrafyasında değil Balkan coğrafyasında da saygıyla anılan bir önder konumundadır. Gerek düşünce dünyası gerekse inanç önderliği bakımından toplumumuza örnek teşkil eden bir yapıya sahiptir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgeyle 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca UNESCO da 2021 yılını Hacı Bektaş Veli yılı ilan etmiştir. Bu anlamda Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin mirasına, kültürüne oluşturmuş olduğu temel felsefeye sahip çıkmak ve bunu sonraki nesillere aktarmak asli görevlerimizden birisidir.

İslam mutasavvıfı ve Anadolu Erenlerinin en önemli temsilcisi, bütün insanlığa barış ve kardeşliğe davet eden Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin tohumlarının ilimiz topraklarında yeşermiş olması ve bu felsefenin hala topraklarımızda yaşıyor olması bizler için ayrıca bir gurur vesilesidir."

Hacı Bektaş Veli Vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri

"İnsanlığın Özü, Pir Veli'nin Sözü" sloganıyla temasıyla yapılacak Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Yılı Etkinlikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde UNESCO iş birliğiyle 3-4 Ağustos'ta düzenlenecek.

Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi önünde, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefesinin anlatılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında "Yoldaki Nefesler/Pirlere Niyaz Ederiz" adıyla Hacı Bektaş Veli'nin yaşamının yansıtılacağı bir sahne performansı da gerçekleştirilecek.

"Çoktur Sevenleri, Anadolu Erenleri" sergisi

Hazırlanan özel tema filminin gösterileceği etkinliğin gerçekleştirileceği meydanda "Çoktur Sevenleri, Anadolu Erenleri" isimli bir sergi de açılacak.

Ayrıca Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Kurumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Nevşehir Valiliği, yurt içi ve yurt dışı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenecek.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesinin ve dergahının da bulunduğu, 1964 yılında müzeye dönüştürülen Hacıbektaş Müzesi'nde restorasyon işlemleri tamamlanan üç kıymetli eser de sergilenecek. Osmanlı döneminden bir sancak, bir seccade ve bir örtü, müzenin "Kiler Evi" bölümünde ziyarete açılacak.

Restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli'nin de bir süre kaldığı 800 yıllık Kadıncık Ana Evi, etkinlikler kapsamında yeniden ziyarete açılacak.

Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı
Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı
Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı
Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinlikleri tanıtıldı - Son Dakika


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