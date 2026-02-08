Haftanın tarihine bakış

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 15 Şubat 1999'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

12 Eylül 1980 darbesinden kısa süre önce Türkiye'den ayrılarak Suriye'ye yerleşen Öcalan, PKK'nın silahlı ve siyasi faaliyetlerini 1998 sonbaharına kadar fiilen buradan yürüttü. Öcalan, Türkiye'nin baskılarını artırması üzerine 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edildi.

Önce Yunanistan'a giden ancak iltica talebi kabul görmeyen Öcalan, Rusya'ya geçerek sığınma hakkı elde etti ancak diplomatik baskılara dayanamayan Rusya, Öcalan'ı İtalya'ya gönderdi.

İtalyan makamları, Türkiye'ye iade edilmeyeceğinin garantisi vererek PKK elebaşının iltica işlemlerini başlattı ancak sahte pasaport taşımak suçundan tutuklanan Öcalan'a "sağlık durumu ve kaçamayacağı yönündeki kanaatler" dikkate alınarak ev hapsi verildi.

Öcalan'ın iade edilmemesi üzerine Türkiye'de İtalya'ya karşı tepkiler arttı. İtalya'da da barınamayan Öcalan, 16 Ocak 1999'da tekrar Rusya'ya, 29 Ocak 1999'da da bir kez daha Yunanistan'a geçti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan, 2 Şubat 1999'da Yunanistan'dan ayrılarak gittiği Kenya'da Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği rezidansına götürüldü.

MİT, Öcalan'ın Kenya'dan Hollanda'ya gitmek istediğine ilişkin istihbaratın ardından harekete geçti. Öcalan, 15 Şubat 1999'da Nairobi'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öcalan'ın Suriye'den sınır dışı edilmesiyle başlayan kaçış yolculuğu, 16 Şubat 1999'da sona erdi.

Kıbrıs Federe Devleti kuruldu

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisinin 13 Şubat 1975'te yaptığı olağanüstü toplantı sırasında oy birliğiyle alınan karar neticesinde kuruldu.

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devletinin devlet başkanı oldu. Yasama görevini ise 50 üyeden oluşan kurucu meclisin yapacağı bildirildi.

Belli başlı öteki olaylar:

9 Şubat

1881- Rus romancı Dostoyevski öldü.

1920- Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1934- Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında "Balkan Paktı" imzalandı.

1968- Türkiye'de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.

1969- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin (CKMP) adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi.

1993- Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarındaki trafik kazasında öldü.

2001- Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan, Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşu sırasında Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınında düştü. Gök, "ilk şehit kadın pilot" oldu.

2014- Bangladeş'te tutuklu bulunan ve idamla yargılanan Cemaat-i İslami liderlerinden Maulana Abul Kalam Muhammad Yusuf, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2014- İsviçre halkı, AB ülkelerinden göçü sınırlamayı öngören teklifi kabul etti.

2015- G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ilki İstanbul'da düzenlendi.

2016- Nepal'in eski Başbakanı Sushil Koirala, başkent Katmandu'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

2017- İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'ya geldi.

2017- Genelkurmay Başkanlığı, Rus savaş uçağının Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir binayı kazaen vurduğunu, 3 Türk askerinin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını açıkladı.

2018- FETÖ davasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2021- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen aracı, başarıyla Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşti. BAE, bunu başaran ilk Arap ülkesi oldu.

2022- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği Perseverance gezginci keşif aracı, Mars'ta 245,76 metre ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.

2022- "Dünyanın en büyük kesim siyah elması" olarak bilinen değerli taş, kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin lira) satıldı.

2024- Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

2025- Yelkende 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

10 Şubat

1837- Rus yazar Aleksander Puşkin öldü.

1918- Osmanlı İmparatorluğunun 34. padişahı II. Abdülhamid hayatını kaybetti.

1950- Komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası sona erdi. Behice Boran ve Niyazi Berkes, üçer ay hapis cezası aldı. Pertev Naili Boratav beraat etti.

1962- Doğu ile Batı arasında casus değişimi yapıldı. Sovyetler Birliği'nde hapis cezası alan Amerikalı casus uçağı pilotu Gary Powers ile ABD'de KGB adına casusluk yaparken yakalanan Rudolf Abel, Berlin'deki Gleinicke Köprüsü'nde takas edildi.

1979- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez 1,5 aylık bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı.

1993- Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı" adlı eserinden uyarlanan filmin 10 yıl önce yakılmaktan kurtulan tek kopyası TRT'de yayımlandı.

1998- Fransa'daki "Sadoul Ödülü", yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Masumiyet" filmine verildi.

2005- Pulitzer ödüllü Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller öldü.

2016- Nijerya'da, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen intihar saldırılarında 58 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 324 rehine, Boko Haram örgütünden kurtarıldı.

2017- ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağını geçersiz kılan mahkeme kararını oy birliği ile onayladı.

2017- İngiltere'nin York Üniversitesinden bilim insanları, üç farklı tipteki kalp hücresini birleştirerek tek bir nabız gibi aynı anda atabilen yapay kalp dokusu geliştirdi.

2018- Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kariyerinin 11. olimpiyat madalyasını alan 37 yaşındaki Norveçli sporcu Marit Bjoergen, oyunlarda en fazla madalya kazanan kadın sporcu olarak tarihe geçti.

2020- Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinci oldu.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımının tamamlandığını, 2022'de uzaya gönderilmesinin planlandığını duyurdu.

2023- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 10 ilde eş zamanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacaklarını açıkladı.

11 Şubat

1926- Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi yayımlanmaya başlandı.

1936- İstanbul'da kar fırtınası: Binalar yıkıldı, 120 tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1945- İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere Başbakanı W. Churchill, ABD Başkanı F. Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı J. Stalin'in bir araya geldiği ve "dünya düzeninin esasları"nın belirlendiği Yalta Konferansı sona erdi.

1959- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması imzalandı.

1961- Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.

1965- ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1979- İran'da Humeyni yanlıları başbakanlık binasını ele geçirdi, Başbakan Şapur Bahtiyar istifa etti.

1990- Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) lideri Nelson Mandela, özgürlüğüne kavuştu.

2001- Eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlarından Nezih Demirkent vefat etti.

2006- Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve yazının ilkel biçimi işaretler buldu.

2008- Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki apartmanda 4 Şubat'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 9 Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2011- Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, baskıcı politikalarla 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

2013- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 3'ü Türk, 11'i Suriyeli 14 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Suriye'deki hastanelere kaldırılan 3 yaralının daha ölümüyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

2014- Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler, yaklaşık 2 yıl aranın ardından Kıbrıs Rum Kesimi'nin ön koşul olarak ileri sürdüğü ortak açıklama metni üzerinde tarafların mutabakata varması sonucu yeniden başladı.

2016- İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı silahlı ve molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda hasar meydana geldi.

2016- Albert Einstein'ın 100 yıl önceki yer çekimi dalgalarının varlığına ilişkin teorisi, bilim insanları tarafından tespit edildi.

2017 - İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

2017- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü"nde düzenlenen toplantıda konuşan 10 yaşındaki Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

2018- Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan, 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçakta kurtulan olmadı.

2019- İstanbul Çekmeköy'de site içine zorunlu iniş yapmaya çalışan askeri helikopter düştü, 4 asker şehit oldu.

2020- Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse'nin faillerinden ikisi için idam kararı aldı.

2021- UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren'in yargılanacağını duyurdu.

2021- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

2022- AIDS hastalığına yol açan HIV'i keşfettiği için 2008'de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

2022- İstanbul Beyoğlu'nda kültür ve sanat merkezi olacak Zürafa Sokak'ta ilk fiziki adım atıldı. Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklarında yıkım çalışmalarına başlandı.

2023- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının yarattığı enerjiye sahip olduğunu açıkladı.

2023- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti. Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Baykal, 9 Eylül 1992'deki kurultayda genel başkanlığa seçildi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı, 30 Ekim 1995'te kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

2025- Fransa'da düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke, imzaladıkları ortak bildiriyle yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması konusunda uzlaştı.

12 Şubat

1804- Düşünür Immanuel Kant yaşamını yitirdi.

1920- Fransızların Maraş'ı boşaltmasıyla kent işgalden kurtuldu.

1929- Stalin'in sürgün ettiği, eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı şileple İstanbul'a geldi.

1937- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi.

1956- Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.

1959- Kıbrıs konusunda II. Londra Konferansı başladı.

1961- Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Emekçi Partisi kuruldu.

1969- Tiyatro ve sinema sanatçısı, Türk sinemasının "Horoz Nuri"si Vahi Öz öldü.

1971- Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası açıldı. Tesiste Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başlandı.

1976- İstanbul'da tarihi Direklerarası'nın Naşit Tiyatrosu (Turan Sineması), sünger deposu oldu.

1988- Dr. Ziya Özel'in zakkumla kanseri tedavi ettiği iddiasının TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.

1994- İstanbul Tuzla'da tren istasyonundaki çöp kutusuna teröristlerce yerleştirilen zaman ayarlı saatli bomba patladı. 5'i yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

2012- Amerikalı ünlü pop şarkıcısı Whitney Houston, 48 yaşında hayatını kaybetti. Houston, Los Angeles'ta Beverly Hilton Oteli'ndeki odasında ölü bulundu.

2013- "Kaynanalar" dizisindeki "Nuri Kantar" tiplemesiyle adını duyuran tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

2014- Çin ile Tayvan, iç savaşın sona ermesinden bu yana geçen 65 yıllık sürede ilk kez üst düzey görüşmeler yapmaya başladı.

2016- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 11. yüzyılda kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez görüştü.

2017- Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12-18 Şubat'ta Erzurum'da yapıldı. Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonu iki gümüş ve bir bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

2017- Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'daki devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 97,69'unu alarak 3. kez kazandı.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etti.

2022- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisinde kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

2022- KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV, yüzde 1'e indirildi.

2022- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde ilk kez bir araya geldi. "Altılı masa"nın ilk toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu.

2024- Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, İstanbul'da 87 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası kadınlar 45 kilo koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

13 Şubat

1883- Alman besteci Richard Wagner, Venedik'te öldü.

1920- Erzincan, düşman işgalinden kurtuldu.

1925- Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ve İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere'yle sorun yaşandığı günlerde Şeyh Sait, Doğu'da ayaklanma başlattı.

1934- Şair Cenap Şahabettin, 64 yaşında vefat etti.

1943- İlk kadın tiyatroculardan Neyyire Neyir vefat etti.

1949- Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.

1960- Fransa, BM ile ABD'nin itirazlarına rağmen Büyük Sahra'da atom bombası patlattı.

1966- Cemal Gürsel'in komaya girdiğinin altıncı günü partiler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaştı.

1967- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu.

1975- Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

1995- İlk Türk füzesi, Konya-Karapınar Füze Fırlatma Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral, 80 yaşında vefat etti.

2014- Belçika Temsilciler Meclisi, çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üç gündür kayıp olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aslan'ı arama çalışmaları kapsamında incelenen ve kan izleri bulunan minibüsteki Necmettin Altındöken, oğlu Ahmet Suphi Altındöken ve Fatih Gökçe gözaltına alındı.

2018- Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" olarak da tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

2019- Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan üçüncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

2020- Kick boksçu Medeni Çelik, Hırvatistan'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda genç erkekler "low kick contact" kategorisinde birinci oldu.

2021- İstanbul'da 13,5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yürüten Kadir Topbaş, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Birleşik Arap Emirlikleri, Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.

2024- Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

2024- Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi, 9 işçi toprak altında kaldı. Olayda yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı tespiti yapıldı.

14 Şubat

Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahip, Roma İmparatoru II. Cladius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldü. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, "14 Şubat"ı "Aziz Valentin Günü" ilan etti. "Aziz Valentinus Yortusu", 19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalı Esther Howland'ın ilk "Sevgililer Günü" kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.

1876- Amerikalı bilim insanı Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.

1951- İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi.

1953- Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.

1955- İzmir Alsancak Limanı'nın temeli atıldı.

1963- İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesi'nde dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.

1979- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.

1986- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, görevini kötüye kullanmaktan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

1989- Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açtı.

2004- Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmine verildi.

2007- Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2008- Danıştay 1. Dairesi, Mehmet Ağar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan Susurluk Davası kapsamında yargılanmasına karar verdi. Daire, Ağar'ın vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtayda yapılmasına hükmetti.

2013- TPAO ile Shell arasında "Batı Karadeniz Derin Deniz Arama ve Üretim Anlaşması" imzalandı.

2014- Türkiye'nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2015- MİT mensubu, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Mahir Kaynak, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2016- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaklarda ve okulda arkadaşlarıyla oynadığı oyunlardaki hızıyla "yakalanamayan kız" olarak anılan 12 yaşındaki Eda Nur Aşuk, 13 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

2017- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 15-22 Kasım 2015'te 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığını doğruladı.

2018- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, 76 yaşında vefat etti.

2018- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

2021- Pençe-Kartal 2 Harekatı tamamlandı. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda teröristlerce alıkonulan 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemede masum ve silahsız 12 kişinin başından, bir kişinin de omzundan vurularak şehit edildiği tespit edildi.

2021- Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.

2022- Dünyaca ünlü film yapımcısı ve yönetmen Ivan Reitman, 75 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş toplam 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2024- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

2025- Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'da düzenlenen Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

15 Şubat

1949- 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu, göç edenlerin sayısı 10 bini geçti.

1958- Eski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu, 65 yaşında Ankara'da vefat etti.

1971- ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1977- Ankara ile İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak Mavi Tren, deneme seferine başladı.

1983- Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

1989- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da dokuz yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi.

1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, 5 görevli şehit oldu.

1999- Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, MİT'in Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

2002- Uluslararası Güvenlik Destek Gücünde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2006- Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2012- Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkum ağır yaralandı.

2013- Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi, gök taşı ve yağmurundan etkilendi.

2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Yenikapı Metro Hattı'nda hizmet vermek üzere açıldı.

2016- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

2017- Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

2022- Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğu belirlendi.

2023- Depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 228. saatinde de Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk çıkarıldı.

2023- 11 ili etkileyen depremler için Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında düzenlenen "Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası"nda 115 milyar 100 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldı.

2023- Depremden etkilenen Elazığ, afet bölgesi ilan edilen iller arasına alındı.

2025- Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Yağmur Uraz, 300. golünü atarak Türk kadın futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

2025- "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi.